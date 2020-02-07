В Совфеде предложили ввести санкции против Польши за снос памятников
Фото: Reuters
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов предложил ввести санкции против Польши и отдельных польских политиков за снос памятников советским воинам-освободителям, и в частности за демонтаж монумента в польском городе Лешно, передает RT.
По его словам, ответственные за такое польские политики желают добиться «политического капитала на крови», а также готовят подобными действиями информационное поле к юбилею Победы.
Ранее стало известно, что в польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/49842-v-sovfede-predlozhili-vvesti-sankcii-protiv-polshi-za-snos-pamyatnikov.html