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В Совфеде предложили ввести санкции против Польши за снос памятников

21:40. 7 февраля 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Фото: Reuters

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов предложил ввести санкции против Польши и отдельных польских политиков за снос памятников советским воинам-освободителям, и в частности за демонтаж монумента в польском городе Лешно, передает RT.

«Тут вполне уместны и экономические санкции, и наказание конкретных лиц, ответственных за снос памятников», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ответственные за такое польские политики желают добиться «политического капитала на крови», а также готовят подобными действиями информационное поле к юбилею Победы.

«Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого», — отметил он.

Ранее стало известно, что в польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/49842-v-sovfede-predlozhili-vvesti-sankcii-protiv-polshi-za-snos-pamyatnikov.html

Метки: Россия

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