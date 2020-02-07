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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО)

14:19. 7 февраля 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В эти минуты в Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Два лидера в настоящее время беседуют тет-а-тет, позже к ним должны присоединиться члены делегаций. Правда, российский борт с частью делегации не долетел до Сочи и был вынужден совершить посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за сложных погодных условий.

Основной темой первых в 2020 году переговоров Путина и Лукашенко, как сообщили в Кремле, будут вопросы двустороннего сотрудничества. Также речь наверняка пойдёт о поставках в Белоруссию нефти и газа — у Минска есть ряд претензий к российской стороне относительно предлагаемых тарифов.

4 февраля Лукашенко говорил, что на предстоящей встрече с Путиным в Сочи произойдет «некий момент истины». 

Встретившись сегодня с российским лидером на пороге его резиденции, Александр Лукашенко пожаловался коллеге на нехватку снега. 

«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега», — со смехом сказал президент Белоруссии.

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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1581074340

Метки: Новости

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