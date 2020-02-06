Константин Семин: Если один грабит, а другой призывает смотреть на небо и молиться – значит, они заодно

Поднялся шум, началось обсуждение, но тех, кто против, околоцерковные блогеры поспешили осудить, заклеймить "навальнятами", назвали теми, кто представляет лишь 2% общества, и приравняли к либералам, акцентируя на том, что подобные упоминания есть в конституциях и европейских стран, и даже в США. Но с чего бы РПЦ вдруг спохватилась – неужели изменения в Конституцию без упоминания Бога как-то подорвут веру россиян? Или окажется, что все эти десятки лет постсоветского времени были так плохи не из-за проеденной капитализмом системы, а только из-за того, что в основном законе не было строчки о Боге? Своим мнением с Накануне.RU поделился политический обозреватель Константин Сёмин:

– Для начала поправки были внесены в гимн. И если тогда казалось, что это восстановление советского гимна, а Путин восстанавливает Советский Союз, начинается просто возвращение всем знакомой мелодии – то теперь выясняется, что нет, вернули, да не то. Оказывается, Бога туда внесли не случайно, а с прицелом на то, чтобы потом его и в Конституции прописать.

Большинство из сегодняшних номенклатурных служителей культа имеют длинный опыт партийной работы, и всё это напоминает попытку так или иначе восстановить в новом виде 6 ст. Конституции Советского Союза, в которой была прописана руководящая и направляющая роль партии. Если в Советском Союзе партия выражала интересы большинства трудящихся, то сейчас нашему правящему классу требуется какая-то такая же конструкция внутри общего конституционного здания, которая бы позволяла удерживать это сооружение от разрушения.

И если для Советского Союза партия была несущей конструкцией, каркасом, препятствовавшим разрушению, и демонтаж Советского Союза начался именно с упразднения 6 ст. Конституции и разрушения Коммунистической партии, то сейчас так причудливо и аляповато история повторяется в виде фарса, цирка.

Эти бывшие партийные работники не могут совладать со своими бюрократическими номенклатурными рефлексами. Они, видимо, предчувствуют, что все может рухнуть, поэтому пытаются зацементировать, законсервировать ситуацию таким образом. То есть для них и переписана Конституция, и разные громкие слова в ней, и упоминание высших сил, от которых они якобы уполномочены действовать на земле – это всего лишь такой рассол для маринования общества, чтобы что-нибудь не пошло под откос.