Константин Семин: Если один грабит, а другой призывает смотреть на небо и молиться – значит, они заодно
Поднялся шум, началось обсуждение, но тех, кто против, околоцерковные блогеры поспешили осудить, заклеймить "навальнятами", назвали теми, кто представляет лишь 2% общества, и приравняли к либералам, акцентируя на том, что подобные упоминания есть в конституциях и европейских стран, и даже в США. Но с чего бы РПЦ вдруг спохватилась – неужели изменения в Конституцию без упоминания Бога как-то подорвут веру россиян? Или окажется, что все эти десятки лет постсоветского времени были так плохи не из-за проеденной капитализмом системы, а только из-за того, что в основном законе не было строчки о Боге? Своим мнением с Накануне.RU поделился политический обозреватель Константин Сёмин:
– Для начала поправки были внесены в гимн. И если тогда казалось, что это восстановление советского гимна, а Путин восстанавливает Советский Союз, начинается просто возвращение всем знакомой мелодии – то теперь выясняется, что нет, вернули, да не то. Оказывается, Бога туда внесли не случайно, а с прицелом на то, чтобы потом его и в Конституции прописать.
Большинство из сегодняшних номенклатурных служителей культа имеют длинный опыт партийной работы, и всё это напоминает попытку так или иначе восстановить в новом виде 6 ст. Конституции Советского Союза, в которой была прописана руководящая и направляющая роль партии. Если в Советском Союзе партия выражала интересы большинства трудящихся, то сейчас нашему правящему классу требуется какая-то такая же конструкция внутри общего конституционного здания, которая бы позволяла удерживать это сооружение от разрушения.
И если для Советского Союза партия была несущей конструкцией, каркасом, препятствовавшим разрушению, и демонтаж Советского Союза начался именно с упразднения 6 ст. Конституции и разрушения Коммунистической партии, то сейчас так причудливо и аляповато история повторяется в виде фарса, цирка.
Эти бывшие партийные работники не могут совладать со своими бюрократическими номенклатурными рефлексами. Они, видимо, предчувствуют, что все может рухнуть, поэтому пытаются зацементировать, законсервировать ситуацию таким образом. То есть для них и переписана Конституция, и разные громкие слова в ней, и упоминание высших сил, от которых они якобы уполномочены действовать на земле – это всего лишь такой рассол для маринования общества, чтобы что-нибудь не пошло под откос.
Патриарх у нас тоже известный деятель – он открыто проповедовал принципы солидаризма, принципы, на которых основывалось государство в 30-е годы в Италии и впоследствии в Германии. Что означает солидаризм? Это такое искусственное снятие противоречий между классом собственников и классом наёмных рабочих через какую-нибудь общую идею. Например, через Бога, через неважно какую веру – лишь бы только богатые и бедные уверовали в одно и то же. Например, объявили себя патриотами или верующими.
Это всё не новые мысли. Всё это необходимо правящему классу и буржуазии как намордник, как способ набросить на шею общества узду и удерживать его в управляемом состоянии.
Общество у нас наивно и очень сильно деградировало. Я всё-таки не верю в те цифры, которые озвучиваются на высоком уровне, что у нас 80% верующих. Я думаю, что у нас верующих, по-настоящему верующих, кто посещает церковь, знает больше, чем одну строчку из святого писания – ну дай Бог, чтобы 10% в стране. И если посмотреть на то, насколько наполнены храмы по праздникам, особенно где-нибудь в глубинке, то можно убедиться в том, насколько далека эта вера от реального настроения людей. Но в то же время "обработанных" людей, которые от безысходности, от нищеты обращаются к вере – таких людей немало и не только у нас.
У таких людей можно создать иллюзию, дескать, у нас некая идеология появляется и некие нравственные начала. Но каждый разумный человек понимает, что от переписывания строчек в Конституции не исчезает ни проституция, ни стрельба в школах, ни насилие, ни "АУЕ". А все вещи, которые нас возмущают и раздражают, они появляются не от того, что кто-то забыл упомянуть Бога, а потому что кто-то на Земле совершает конкретные преступления, реальные. Преступления, связанные в первую очередь с присвоением чужого труда и чужой собственности.
Если людей в момент, когда их грабят и выворачивают карманы, заставляют креститься и смотреть на небо, то это говорит лишь о том, что тот, кто призывает к этому, действует заодно с теми, кто грабит. И рано или поздно люди это поймут.
Предложения патриарха не послужат укреплению религии, это приведёт лишь к большему количеству насмешек и ещё большему отторжению со стороны общества. Как можно одновременно вводить статью о Боге в Конституцию, и повышать тарифы, штрафы, пенсионный возраст и прочее? Как можно призывать людей к терпению, смирению и человеколюбию, когда они вокруг видят противоположное всё время?
Поэтому я думаю, что ничем эта инициатива, кстати, как и все остальные инициативы, не закончится. Это всего лишь кручение педалей на велосипеде, у которого нет колёс.
Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115816/
Обсуждение вопроса религиозности в свете отрицания её Семиным – очень явный и важный маркер.
Точно таким же подходом развалили в свое время царскую Россию – Ленин, Троцкий против церкви.
В 1991 году – Ельцин против партии.
На деле же параллели очевидны – и церковь и партия были тем единением народа, которое нужно было дискредитировать и развалить.
Поре Семина вносить в списки на выезд из России – его явно заждалась его семья в США.
2 марта 1917 года в поезде под Псковом Николай II подписал отречение от престола. Спустя два дня состоялось торжественное заседание Священного синода. Для начала под общие аплодисменты из зала вынесли царское кресло.
На следующий день Синод постановил впредь не провозглашать в храмах многолетие царствующему дому. Следом было принято решение служить молебен о новой власти, а также утверждена молитва о «благоверном Временном правительстве».
Царя поддержали только католики.