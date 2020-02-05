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США испытали межконтинентальную ракету Minuteman (ФОТО, ВИДЕО)

22:00. 5 февраля 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

США осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

При этом ранее представитель авиабазы Ванденберг указал, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире.

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США испытали межконтинентальную ракету Minuteman (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
США испытали межконтинентальную ракету Minuteman (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1580927732

Метки: Новости

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