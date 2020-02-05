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Миф об элитарности высших. Кто будет управлять нами через 20 лет. Сергей Савельев

22:31. 5 февраля 2020 117 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Книга Сергея Савельева: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Как происходил отбор мозга 500 лет назад и как он происходит сейчас. Какую роль в нём сыграли иезуиты. Какое поколение управленцев придёт на смену современному. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дионис Каптарь и доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев.

Поддержать передачи С. В. Савельева и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
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#ДеньТВ #Савельев #мозг #эволюция #наука #иезуиты #образование #управление

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5o8sbKIJABs

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