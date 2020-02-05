Миф об элитарности высших. Кто будет управлять нами через 20 лет. Сергей Савельев
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Как происходил отбор мозга 500 лет назад и как он происходит сейчас. Какую роль в нём сыграли иезуиты. Какое поколение управленцев придёт на смену современному. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дионис Каптарь и доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев.
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Вспомнился Ходжа Насреддин, когда он пообещал эмиру научить ишака говорить – тоже за 20 лет…
Я бы так далеко не заглядывал.)
хотите узнать кто будет управлять на местах- поиграйте в eve online. эта игра как бы не для сыновей сапожника и доярки. там как раз будущий кабинетный контингент сидит. вы ужаснётесь от их нравов.
если речь о самаой верхушке, то ж понятно, всё те же