Исторические аспекты политического бесплодия или интеллектуальные евнухи большой политики

Чаще всего за примерами обращаются к Древней Греции и Римской Империи. Посмотрим, что сохранилось до наших дней. Итак, во II-I вв. до н.э. развитие рабовладельческого общества в Риме приводит к обострению всех его классовых и социальных противоречий.

Хроническая несостоятельность современной власти – диагноз. Болезнь, которая плохо поддаётся лечению, проявляется во все времена и является причиной множества проблем. Сегодня ситуация описывается одной простой фразой «верхи не могут, а низы хотят по-другому!». Постепенно нарастает социальное напряжение, а поиск методов решения проблем у современных чиновников сводится к выбору вариантов из опыта прошлого. Современная власть всё так же обращается к мифологии, с помощью которой, может быть, и решались какие-то задачи, но несколько сотен и даже тысяч лет назад. В условиях быстро меняющегося информационного общества методики прошлого перестают работать. Это наглядно фиксируют те немногие, кто обличен властью и чтобы усыпить бдительность народа старые мифы просто заворачиваются в новую упаковку.



Рим вступает в период кризиса, который коснулся политических учреждений, устаревшей полисной формы государственного устройства, аристократического режима правления, замаскированного под республику, создающую видимость власти римского народа.



Разрешить противоречия можно было как минимум тремя способами: усилить республику, узаконить аристократию, передать власть «богу»[1].

Основы новой формы государственного правления начинают формироваться во время прихода к власти в Риме галлов и в частности Гая Юлия Цезаря. Уже при жизни Цезаря началось его обожествление, почётный титул полководца-победителя «император» стал частью его имени.



Во время его правления закладываются основы империи, власть переходит от одной группы к другой, что лишь на время смещает акцент с узурпировавшей власть аристократии на одного властелина, но это не разрешает внутренних противоречий. Когда внимание большинства приковано к одной личности, элитарным группам легче продолжать закулисную борьбу.

В период Гражданской войны (49–45 до н.э.) для умиротворения Италии использовался принцип поощрения нейтралитета всех колеблющихся: «Между тем, как Помпей объявил своими врагами всех, кто не встанет на защиту республики, Цезарь провозгласил, что тех, кто воздержится и ни к кому не примкнёт, он будет считать друзьями».



Коридор для биомассы создан – если ты ещё сомневаешься, тебе с нами! На какое-то время возникает мнимая определённость, а потом приходится прибегать к более весомым аргументам.



Цезарь укреплял свою власть с помощью сакрализации своей личности, активно используя легенду о родстве рода Юлиев Цезарей с богиней Венерой, он стал первым, кто заявил о своём намерении править бессрочно. Таким образом, народ лишается не только функции управления, но и возможности выбора.

Тяжелее приходится современным правителям, родством с богиней Венерой уже никого не удивишь. Но тут на помощь приходят орденские и силовые структуры, церковь, инопланетяне и всё прочее, что может добавить мистики и сакральности.

Миф 2. «Священная власть»

Превращение Римской Империи в Священную, а точнее применение термина священный не к человеку, а к государственному образованию, впервые было осуществлено во время правления Фридриха I Барбароссы.



Раннесредневековая концепция империи предполагала единение государства и церкви и тесное взаимодействие императора и папы римского, осуществлявших верховную светскую и духовную власть.

Союз церкви и власти начал укрепляться ещё при Оттоне I Великом. Когда в 960 году папа римский Иоанн XII обратился к Оттону с просьбой о защите против короля Италии Беренгара II Иврейского и пообещал ему императорскую корону.



С чем Оттон I успешно справился и 2 февраля 962 года был помазан на царство и коронован императором[2]. Церковь была включена в светскую структуру империи и превратилась в одну из главных опор императорской власти.

Этим примером воспользовался папа Адриан IV. В 1143 году римская знать образовала сенат, захватила управление городом в свои руки и вынудила папу бежать из Рима в Витербо.



Папа Адриан IV, сыграв на мечтах короля Германии Фридриха I Барбароссы о восстановлении во всём величии силы древней римской империи, попросил у него помощи.



Сенат предлагал Барбароссе получить корону из рук римского народа, однако тот отказался. Летом 1154 года армия Барбароссы подошла к Риму, и папа Адриан IV торжественно короновал Фридриха императорской короной. Неизвестно кто и кому был нужен больше, папа Фридриху или Фридрих папе, но борьба за власть в Риме, неспокойная обстановка вокруг, нарастающее могущество мусульман вынуждали церковь просить помощи у королевской власти и её руками устанавливать свою власть.



Церковь обеспечивала весомость королевской власти, и Фридрих I пользовался своим императорским главенством перед английским и французским королями.

Именем церкви и от лица бога осуществлялись крестовые походы. Крестовые походы, по сути, послужили расширению и укреплению папской власти в империи, построенной на страхе.



Церковь запугивала божественной карой, а искупить грехи предлагала молитвами, раздачей милостыни, пожертвованиями на храмы и выполнением очистительного путешествия (паломничества).



Таким образом, священная война представлялась крестоносцам формой вооруженного паломничества, они шли на святую землю, надеясь, что церковь отпустит им все грехи.



Крестоносцы свято верили в то, что они ведут против мусульманского мира священную войну по воле Бога, сражаясь за господство над регионом, священным для обеих вер – Святой землей. Умершие считались мучениками, а те, кому удалось выжить, верили, что испытания сражений и паломничества очистили их души от грехов[3].

Насколько священна и сакральна власть современных правителей? К чему они прибегают, чтобы удержать свои позиции? Современное общество более образовано, чем две тысячи лет назад. Но тогда почему проблема диалога общества и власти порой решается методом «сакральных жертв»?

Миф 3. «Преемственность»

Церковь практически заменяла в империи институт образования, неграмотным народом было легче управлять, воля императора и воля церкви прятались за «волей бога» и говорили от Его имени.



Первые университеты в Европе создавались в конце XI века (университет в Болонье), они были тесно связаны с церковью, являясь оплотом схоластического богословия. Император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса очень нуждался в услугах болонских юристов для обоснования своих притязаний на римский трон. Позже университеты стали готовить ещё и врачей.



Таким образом, сложились три высших факультета: юридический, богословский и медицинский[4]. И конечно университеты не были созданы для народа, в них училась элита, училась поддерживать церковь и императора.

Какова «позиция» университетов в настоящее время?

В настоящее время образовательные учреждения России работают по болонской системе. Стоит задаться вопросом: кому это выгодно? Этот стандарт навязан «рынком» и в соответствии с ним развивается, так называемый, компетентностный[5] подход в образовании.



Когда образование делится на уровни (бакалавриат, магистратура), и за получение каждого нового пакета компетенций приходится платить. Соответственно, становится невыгодным учить человека учиться, развивать широкий кругозор.



Образование превращается в услугу, а значит выгодно, чтобы клиент постоянно возвращался за ней[6].

Зачем человек учится, во благо чего или кого он будет применять, полученные знания?

Болонская система блокирует творчество и способность отвечать на вопрос «Зачем?». Так осуществляется подготовка интеллектуальных импотентов – людей, неспособных думать и самостоятельно принимать решения, людей, которыми легче управлять и манипулировать.



Они не обладают системным, критическим мышлением, не способны выявлять причинно-следственные связи, у таких людей нет устоявшейся мировоззренческой основы, они руководствуются внешними параметрами и навязанными ценностями.



Основной целью для них становится реализация приобретённых компетенций, поэтому им не приходится выбирать на кого работать, лишь бы деньги платили.

Так целое поколение теряет способность к различению[7] и будет неспособно определять целесообразность тех или иных действий, задаваться и отвечать на вопрос «Зачем?», а это не что иное, как интеллектуальное рабство.

Так о какой преемственности может идти речь? Преемниками кого или чего становится наша молодёжь? Неужели не ясно, что для того чтобы «все как один в едином порыве» нужно как говорили «своим примером». При этом примеров цирка, балагана и театров абсурда предостаточно. «Деятель клоунского искусства» – это что теперь критерий отбора на гос. службу?

Миф 4. (основной) «Всё под контролем»

Хуже всего то, что находятся такие горе-управленцы, которые начинают заявлять о том, что у них всё под контролем, разработан план действий, план экономических преобразований, программа выхода из кризиса, программа внедрения инноваций, проговорены решения, которые всех спасут и т.д.



Нужно только немного подождать и всё будет хорошо. Такой подход основывается на поддержании мнимых ожиданий и не приносит устойчивого результата, хотя бы, потому что результат никто и не собирается обеспечивать.

Довольно показательным в этом отношении был Форум «Сообщество»[8]. Диалог общества и власти так и не состоялся .

Валерий Фадеев[9], подводя итоги пленарной сессии «Социальные инновации: опыт СЗФО «форума «Сообщество», затронул вопрос инноваций и разницы в восприятии этого понятия в России и за рубежом.



В Америке термин инновация неразрывно связан с именем Йозефа Шумпетера и предполагает новшества в бизнес среде, цикличность которых 3-4 года.



В России же цикличность экономических изменений ассоциируется с именем Николая Кондратьева, который описал периоды в 48-55 лет. Благодарим за вскрытие разницы стереотипов и разберёмся с вопросом подробнее.

Йозеф Шумпетер рассматривал инновацию как средство преодоления экономических кризисов и отмечал, что инновации имеют цикличность. Шумпетер стал автором классификации экономических циклов, согласно которой выделяют «длинные волны» Кондратьева (до 55 лет), средние промышленные циклы Жюгляра (до 10 лет), малые (денежные) циклы Китчина длительностью 3-4 года.

Однако впоследствии инновации стали рассматриваться как средства эффективной конкуренции предпринимателей. К ним относятся: введение нового, неизвестного потребителям продукта; внедрение нового метода производства; открытие нового рынка или нового источника сырья; внедрение новой организационной структуры.



По сути – та же «Ася, только с новой крышечкой», такие инновации – псевдоулучшения, изменение формы, а не содержания.

Судя по анализу, проведённому д.ф.н., профессором МГУ И.Г. Милославским инновации – изменения, приводящие к крупным, серьезным системным последствиям, предполагают радикальное улучшение чего-либо, что в результате улучшает качество жизни человека[10].



Для претворения в жизнь подобного рода инноваций требуются десятилетия.

Учитывая, что «шумпетеровский предприниматель не обязательно обладает сильным интеллектом, так как он не может долго взвешивать и сравнивать различные варианты при принятии решений»[11], кто будет описывать систему, проектировать, разрабатывать, улучшать, изменять и главное, сопровождать этот процесс 50 и более лет?



Можно цитировать кого угодно, но при этом важно не только фиксировать, но и понимать суть происходящих процессов.

Вернёмся к форуму «Сообщество». На сессии «Тенденции современной молодёжной политики» председатель комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина продемонстрировала, созданный комитетом видеоролик о современной молодёжи.



Представлено интервью «неформальных молодых людей», которые говорят о том, что своё развитие они видят в развлечениях и не планируют свою жизнь больше, чем на неделю.



Хороший социальный срез, если мы представляем данный видео материал в качестве описания угроз современного мира и начинаем вырабатывать варианты решения накопленных проблем, но видео заканчивается словами «нам нужно признать – они (молодёжь) другие».



Что получается: с одной стороны, молодёжь, которая не думает о будущем, с другой, циклы Кондратьева и необходимость планирования более чем на 50 лет вперёд. Хорошо, признали, что эти несколько героев видео другие, а что делать дальше?



По всей видимости, комитет по молодёжной политике собирается ориентироваться на молодёжь, представленную в видеоролике, а это значит продолжать устраивать тусовку и развлечения.

По заявлению Президента Российской Федерации «..молодёжь в стране разная.. », а значит, потенциал для развития есть, даже не смотря на то, что он постоянно выхолащивается так называемой «молодёжной политикой», а точнее её отсутствием[12].

Почему-то не говорят о молодёжи, которая занимается наукой, работает на заводах, воспитывает детей в детских садах и школах. Может быть потому, что вести диалог с этой молодёжью намного сложнее?



Потому что вопросы, которые задаст молодой кандидат наук, отличаются от вопросов тинэйджера на скэйте, помощника на скайпе, подхалима на проекте? Вопросы развития государства, обеспечения условий труда, перспективы развития отраслей промышленности, обеспечение жизнедеятельности и достойная оплата труда.



Отвечая на вопросы работающей молодёжи, придётся действовать, показывать результат. И тут уже не обойтись мероприятиями с отчётной формой «проведение по факту».

Есть ли у нашего государства инструменты подготовки будущих поколений? Кто занимается этими вопросами? Почему периодически поднимается вопрос «утечки мозгов»? Всё это разве не вопросы молодёжной политики? Преемниками чего является наша молодёжь? Что она несёт в себе?



P.S. Мы ни в коей мере не выступаем против власти или подрыва авторитета властных структур. Но отслеживая тенденции, считаем необходимым описать ситуацию, сделать соответствующие выводы. Нет никакой надежды на то, что ныне существующая власть честно ответит на эти вопросы.

В 21 веке власть пользуется механизмами тысячелетней давности пытаясь собрать новую систему управления как мозаику, используя примеры разных веков и эпох. Что, в общем-то, и говорит о несостоятельности власти решать проблемы современности.



Можно ли лечить диагноз, поставленный в начале данного материала? Конечно можно, и для этого есть разные методики, из вариантов по страшнее – кровопускание. Однако, лучше избежать этого тоже достаточно древнего и малоэффективного метода.



P.S.S. После прочтения данного материала, вам могло показаться, что вышеописанные проблемы и болезни касаются только действующей власти. Хотим отметить, что в условиях одного глобального инфополя все страдают общими болезнями.



В данном контексте это значит, что оппозиционные структуры так же беспомощно бесплодны. Но это не означает, что нужно ориентироваться на помойку.

Есть такая присказка, что мол «породистых щенят всегда на помойку тянет». Всем нам очень нужно знать её продолжение – «если долго находиться на помойке, то нюх отбивается».

Приложение

«Цыплят по осени считают»

Для тех, кто хочет разобраться, но не знаком с историей Священной Римской Империи, трудами профессора И.Г. Милославского и

Форумом «Сообщество»

Самые простые примеры, самые приземленные, поближе к земле, примеры природы, народного хозяйства. Итак, в Санкт-Петербурге наступила осень. Прошла летняя эйфория, развеялись весенние иллюзии, пришла пора собирать урожай. Какой урожай этой осенью собирают Петербургские чиновники?

Есть такая наука – программирование урожаев. Она зародилась в 30-е годы XX века, когда появились электронно-вычислительные машины, и стала доступной возможность работать с большим объёмом данных и производить сложные расчёты.



Программирование урожаев включает прогнозирование и планирование урожаев. Для того чтобы агроном смог запрограммировать и получить необходимый уровень урожайности ему необходимо знать почвенно-климатические особенности местности (это значит, что должны быть данные как минимум за 50 лет).



Историю полей, уметь прогнозировать погодные условия на ближайший год, планировать полевые работы в течение всего периода выращивания, иметь необходимые средства, машины и оборудование, средства защиты от болезней и вредителей, квалифицированный персонал, качественный семенной материал.



Для того чтобы из года в год получать стабильный урожай, необходимо восполнять почвенное плодородие, вносить удобрения.

Государственное управление сродни заботам о земле.

..И Земле нужна крепкая власть..

[1] Передать власть «богу», в данном контексте означает – забрать функцию управления у народа и замкнуть её на кого угодно (царь, император, монарх, церковь, покемон, биткоин, силовики)



[2] Балакин В.Д. Итальянская политика Оттона I, 2001



[3] Томас Эсбридж «Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю». [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.universalinternetlibrary.ru/book/71933/chitat_knigu.shtml



[4] Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века. Университеты Священной Римской империи [Электронный ресурс] Режим доступа https://history.wikireading.ru/356121



[5] Компетенции (от eng. – competition) – конкуренция (конкурентное преимущество)



[6] См. Фурсов А.И. Болонская система уничтожает образование. [Электронный ресурс] Режим доступа https://rutube.ru/video/8c2395dcd8ffbc795266063386bf7021/



[7] Различение – базовый алгоритм в работе интеллектуальной автономной нейрофизиологической системы «Человек». Проще говоря, различение — это способность человека распознавать, что «хорошо», а что «плохо» с точки зрения объемлющих систем. На основании базовых алгоритмов различения, выстраивается логика мышления и стереотипы поведения человека.



[8] «Сообщество» — Форум. В Северо-Западном федеральном округе Форум состоялся 24-25 октября 2017г. в г.Санкт-Петербург. Организатор – Общественная палата Российской Федерации. http://форумсообщество.рф



[9] Валерий Фадеев – российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. Главный редактор журнала «Эксперт». Член Высшего совета – сокоординатор либеральной платформы политической партии «Единая Россия», член наблюдательного совета – председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.



[10] См. Милославский И.Г. Новизна с последствиями. «Известия» от 07.06.2009, [Электронный ресурс] Режим доступа https://iz.ru/news/349367



[11] Базилевич В. Д. Неортодаксальна теорія Й. А. Шумпетера // Історія економічних учень: У 2 ч.. — 3-е издание. — К.: Знання, 2006. — Т. 2. — С. 312—324. — 575 с. — ISBN 966-346-150-0.



[12] Взращивание будущего. Молодёжная политика: миф или реальность!? Последствия сомнений и ложных путей Взращивание будущего [Электронный ресурс] Режим доступа http://center-si.com/analitics/molodyozhnaya-politika-mif-ili-realnost-posledstviya-somnenij-i-lozhnyx-putej/



Центр СИ

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