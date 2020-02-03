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Хватит менять собак на газ

21:18. 3 февраля 2020 149 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Фотожабы по мотивам выступления клоуна из "Слуги народа", предложившего гражданке продать собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

































https://glavred.info/ukraine/10145855-sobiraysya-sirko-iz-oblgaza-prishli-set-vzorvalas-memami-iz-za-oplaty-za-gaz-prodazhey-sobaki.html – еще здесь

История с этой собакой напомнила волну мемов про "Переписала хату на кота", которую разгоняли "оранжевые", если кто еще помнит.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5614783.html

Метки: газ, идиоты, слуга народа, Украина, юмор

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