Хватит менять собак на газ
21:18. 3 февраля 2020 149 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фотожабы по мотивам выступления клоуна из "Слуги народа", предложившего гражданке продать собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.
https://glavred.info/ukraine/10145855-sobiraysya-sirko-iz-oblgaza-prishli-set-vzorvalas-memami-iz-za-oplaty-za-gaz-prodazhey-sobaki.html – еще здесь
История с этой собакой напомнила волну мемов про "Переписала хату на кота", которую разгоняли "оранжевые", если кто еще помнит.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5614783.html
Позитив под вечер.
Смех сквозь слёзы…
Ага смешно. Но почки придётся кому-то продать.
Интересно вместо собак возьмут хорьками.)А серыми белками,я знаю один рассадник.)))Можно гуртом накрыть на одной малине,правда они немного бешеные от пальмы,зато мех ценный,а может на шапку пустить,а потом уж продать.)))
К слову,за канализацию лучше платить хорьками.)))Они там и прочистят если что.)))
Объявление,продам серую белку и хорька.)Все из белого брацтва,кусаются.)))Можно использовать в сети вместо сороса.)Окупаемость две недели.-мамка мормонова юсмайлос.)))
Грета:
“Прекратите
размножать собак,
попов и олигархов
ради газа”