Хотите, чтобы матери больше рожали? Дайте встать на ноги отцам!

В центре новых правительственных инициатив – демография. Государство намерено взяться за это дело всерьёз. Однако проблемы редко решаются в лоб. Хочешь добиться изменения в какой-то сфере, часто надо воздействовать на совершенно другую. Управленческий талант в том и состоит, чтобы найти ту ключевую сферу.

Так вот: чтобы женщины рожали больше детей, надо воздействовать не на женщин.

Если мы хотим существенного укрепления семьи и долгосрочного увеличения рождаемости, поддерживать надо не мать – а отца. И не просто поддерживать, а приставить к квалифицированной, полезной, а следовательно высокооплачиваемой работе. Вот её-то и надо создать.

Надо для начала хотя бы поставить задачу, чтобы нормально работающий отец имел возможность содержать семью с двумя-тремя детьми и неработающей женой. Мужик должен работать напряжённо, трудно, серьёзно, но при этом иметь такую зарплату, чтобы быть подлинным кормильцем в доме.

Вековой опыт человечества гласит, да что гласит – вопиет: когда женщины в массовом порядке идут на работу вне дома, тогда рождаемость падает ниже уровня воспроизводства, а семья как институт – деградирует. Исключений такое положение не знает. Растёт число разводов, девушки не слишком стремятся замуж, женщины часто смотрят на своих мужей как на бесполезную громоздкую рухлядь, без которой – удобнее. В современных условиях – и впрямь удобнее.

Кризис семьи происходит во всех странах, где женщины массово делают карьеру, стремятся к самостоятельности и независимости и прочим прогрессивным ценностям. Я подчёркиваю: именно массово. Когда это становится социальной нормой. Отдельные выдающиеся личности погоды не делают.

Это хорошо понимали ещё немецкие социал-демократы сто с лишним лет назад. Их русские единоверцы боролись за улучшение положения фабричных работниц. А немецкие товарищи боролись за то, чтобы фабричных работниц вообще не было, а мужчина-рабочий имел возможность зарабатывать достаточно, чтобы содержать жену и детей. Немцы дольше других передовых наций держались за традиционную – домашнюю – роль женщины. Как только этот бастион пал – пала и рождаемость, и нация стала вымирать в соответствии со всеми передовыми учениями, заветами феминизма и прав человека.

Между прочим даже во время Второй мировой войны немецкие женщины мало привлекались к фабричной работе: их берегли для более важной – и притом незаменимой! – работы.

Вам никогда не приходило в голову: почему до эпохи универсального прогресса и прав человека во всех странах женщинам за аналогичную работу платили меньше, чем мужчинам? Обычный – неправильный – ответ: потому что хозяева производств были гады и свинские мужские шовинисты. А правильный ответ такой: потому что в зарплате мужчины предполагалась доля жены и детей, а женщина, считалось, если работает, то, значит, семьи у неё нет.

Во всех странах, где женщины массово работают, начинается вымирание. Притом впереди всех в этом чрезвычайно процессе идут самые образованные и передовые женщины. На это обратил внимание Тило Саррацин в своей скандальной книжке «Германия: самоликвидация»: чем продвинутее женщина, тем позже она выходит замуж и тем меньше у неё детей, вплоть до нуля.

Государства пытаются всякого рода выплатами на детей поощрять материнство. Такие выплаты есть во всех передовых странах. И что же? Если они на кого и действуют, то только на приезжих с Востока, которые вообще-то и так не утратили привычку рожать. А на белых, прогрессивных и образованных – нет, не действуют.

Мало того, выплаты матерям – разрушают семью, которую вроде бы призваны укреплять. Чтобы семья была крепка, жена должна держаться за своего мужика как за кормильца и добытчика. Семья ведь и возникал не как романтический, а преимущественно как хозяйственный союз. Давая деньги матери, государство своими руками подрывает этот союз, демонстрируя, что мужик – существо второстепенное и не очень-то и нужен. В сущности это оскорбление мужской гордости мужа и отца. Такой же подкоп под семью – особая поддержка одиноких матерей. Как-то помочь ей надо, но не до такой степени, чтобы стало одиночкой быть выгоднее, чем семейной матерью.

На это обратил внимание уж лет двадцать назад автор книги «Смерть Запада» американский политик Патрик Бьюкенен. Он писал, что в США быть матерью-одиночкой выгоднее, чем женой скромного труженика. Это же самое я лет десять назад наблюдала в Ирландии.

Я не говорю, что надо не платить материнский капитал. Но это – лечение зубной боли анальгином: сиюминутное облегчение без излечения. Хотим подлинно повысить рождаемость – надо возвращать женщину в семью. А для этого один путь – создание множества высокооплачиваемых – мужских! – рабочих мест. Квалифицированный рабочий, техник, инженер, учёный должен иметь возможность содержать семью.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/109899/34657/-