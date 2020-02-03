Хотите, чтобы матери больше рожали? Дайте встать на ноги отцам!
В центре новых правительственных инициатив – демография. Государство намерено взяться за это дело всерьёз. Однако проблемы редко решаются в лоб. Хочешь добиться изменения в какой-то сфере, часто надо воздействовать на совершенно другую. Управленческий талант в том и состоит, чтобы найти ту ключевую сферу.
Так вот: чтобы женщины рожали больше детей, надо воздействовать не на женщин.
Если мы хотим существенного укрепления семьи и долгосрочного увеличения рождаемости, поддерживать надо не мать – а отца. И не просто поддерживать, а приставить к квалифицированной, полезной, а следовательно высокооплачиваемой работе. Вот её-то и надо создать.
Надо для начала хотя бы поставить задачу, чтобы нормально работающий отец имел возможность содержать семью с двумя-тремя детьми и неработающей женой. Мужик должен работать напряжённо, трудно, серьёзно, но при этом иметь такую зарплату, чтобы быть подлинным кормильцем в доме.
Вековой опыт человечества гласит, да что гласит – вопиет: когда женщины в массовом порядке идут на работу вне дома, тогда рождаемость падает ниже уровня воспроизводства, а семья как институт – деградирует. Исключений такое положение не знает. Растёт число разводов, девушки не слишком стремятся замуж, женщины часто смотрят на своих мужей как на бесполезную громоздкую рухлядь, без которой – удобнее. В современных условиях – и впрямь удобнее.
Кризис семьи происходит во всех странах, где женщины массово делают карьеру, стремятся к самостоятельности и независимости и прочим прогрессивным ценностям. Я подчёркиваю: именно массово. Когда это становится социальной нормой. Отдельные выдающиеся личности погоды не делают.
Это хорошо понимали ещё немецкие социал-демократы сто с лишним лет назад. Их русские единоверцы боролись за улучшение положения фабричных работниц. А немецкие товарищи боролись за то, чтобы фабричных работниц вообще не было, а мужчина-рабочий имел возможность зарабатывать достаточно, чтобы содержать жену и детей. Немцы дольше других передовых наций держались за традиционную – домашнюю – роль женщины. Как только этот бастион пал – пала и рождаемость, и нация стала вымирать в соответствии со всеми передовыми учениями, заветами феминизма и прав человека.
Между прочим даже во время Второй мировой войны немецкие женщины мало привлекались к фабричной работе: их берегли для более важной – и притом незаменимой! – работы.
Вам никогда не приходило в голову: почему до эпохи универсального прогресса и прав человека во всех странах женщинам за аналогичную работу платили меньше, чем мужчинам? Обычный – неправильный – ответ: потому что хозяева производств были гады и свинские мужские шовинисты. А правильный ответ такой: потому что в зарплате мужчины предполагалась доля жены и детей, а женщина, считалось, если работает, то, значит, семьи у неё нет.
Во всех странах, где женщины массово работают, начинается вымирание. Притом впереди всех в этом чрезвычайно процессе идут самые образованные и передовые женщины. На это обратил внимание Тило Саррацин в своей скандальной книжке «Германия: самоликвидация»: чем продвинутее женщина, тем позже она выходит замуж и тем меньше у неё детей, вплоть до нуля.
Государства пытаются всякого рода выплатами на детей поощрять материнство. Такие выплаты есть во всех передовых странах. И что же? Если они на кого и действуют, то только на приезжих с Востока, которые вообще-то и так не утратили привычку рожать. А на белых, прогрессивных и образованных – нет, не действуют.
Мало того, выплаты матерям – разрушают семью, которую вроде бы призваны укреплять. Чтобы семья была крепка, жена должна держаться за своего мужика как за кормильца и добытчика. Семья ведь и возникал не как романтический, а преимущественно как хозяйственный союз. Давая деньги матери, государство своими руками подрывает этот союз, демонстрируя, что мужик – существо второстепенное и не очень-то и нужен. В сущности это оскорбление мужской гордости мужа и отца. Такой же подкоп под семью – особая поддержка одиноких матерей. Как-то помочь ей надо, но не до такой степени, чтобы стало одиночкой быть выгоднее, чем семейной матерью.
На это обратил внимание уж лет двадцать назад автор книги «Смерть Запада» американский политик Патрик Бьюкенен. Он писал, что в США быть матерью-одиночкой выгоднее, чем женой скромного труженика. Это же самое я лет десять назад наблюдала в Ирландии.
Я не говорю, что надо не платить материнский капитал. Но это – лечение зубной боли анальгином: сиюминутное облегчение без излечения. Хотим подлинно повысить рождаемость – надо возвращать женщину в семью. А для этого один путь – создание множества высокооплачиваемых – мужских! – рабочих мест. Квалифицированный рабочий, техник, инженер, учёный должен иметь возможность содержать семью.
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/109899/34657/-
похоже первым получателем маткапитала в 600 000 стал медвеженок, причем получать его он будет ежемесячно, молодец
Если Серый с утра не будет пить Боярышник он встанет на ноги?
Встанет и побежит в аптеку ха лекарством.
В аптеках дефицит любых спиртосодержащих …
Обизян со своими родственниками всё выжрал . Бабушки даже корвалол купить не могут .
…. всё сожрал СВИН …. из школы прапорщиков .
Да, тут во многом согласен. Смысл мысли статьи есть.
И с чем согласен и в чём смысл?
С тем, что женщины должны растить детей дома, а не пахать на работе.
Принцип муж-жена на работе, а коммуниста воспитает детский сад и школа – в прошлом.
правильно..В СССР-Сталина об этом думали и поэтому почти 54 процентов женщин,были домохозяйками.После смерти тирана,сразу же выпустили лозунг-отстраним женщины с рабской кухни..и понизили зарплаты..
При Сталинидзе 54% женщин были домохозяками и не работали?
А ну-ка докажи.
ДЕТИ работали в городах и умирали у станка. В колхозе тоже работали ВСЕ и дети тоже.
Да ничего они не должны. Кт о хочет ростит детей а кто НЕ ХОЧЕТ Вы их как собираетесь ЗАСТАВЛЯТЬ?
Через уголовные статьи?
Создавать условия и заставлять – разные вещи.
Между тем я давно уже описывал идеологию видения будущего, где есть ББД, позволяющий не нищенствовать как одиночкам, так и семьям (дифференцированный), но с обязательными условиями выплаты в процессе обучения и профнаправленности получающего. Если человек сидит на пятой точке ровно, то и единовременные выплаты станет достаточно лишь для сидения на пятой точке, но явно не в городе, как сосредоточении актива населения.
Какой БДД в Таджикистане где максимальная рождаемость?
Женщина там рожает много где она рожательный бесправный агрегат.
И когда начинают ЗА женщин и ВМЕСТО женщин решать глупцы это ей бог смешно.
Спроси у женщины а не выдумывай
И потом таджики едут в Россию работать. Куда ехать россиянам?
Да куда хочешь.
Не запрещено.
Россияне работают и живут от Китая до Америки и в Африке и в Австралии.
Не знал?
Предлагаете из России сделать второй Таджикистан?
Ты похоже вообще мыслить уже не в состоянии.
Ничего не предлагаю.
Просто жду когда утилизируют дураков.
Ждете реализации золотого миллиарда – говорите прямо.
Вы забыли одну простую вещь, когда кто то решает уподобиться Богу, но проявляет прямо противоположные черты Бога, в силу закона сохранения энергии и равновесия Вселенной появляется тот, кто столь же силен в противодействии первому.
Так всегда было и так всегда будет, и совсем неважно, осознаете ли Вы суть Вселенной как единой системы и причинно-следственных связей, или же просто не верите.
Просто наблюдайте, как будут рушиться планы тех, кто решил, что они имеют право менять мир на манер Бога, устанавливая свои правила.
Золотой миллиард типа тебя идиоты и придумали и теперь блрюЦЦа с мухами в голове.
То рождаемость поднимают САМИ никого не рожая.
Вот у тебя сколько детей?
То ещё каким бредом заняты.
ЛИШНИЕ ВЫ
НЕНУЖНЫЕ.
Вот жду
Со стороны и не вникая похоже на мольбу о возврате в “матрицу” (что то часто меня посещают данные интерпретации), мол ничего знать не хочу, все просто, вы все врете.
Мир меняется прямо на глазах. И такие как Вы, а не я, могут стать теми, кто в итоге в силу своей бесполезности не будет нужен обществу.
Но разница между нами в том, что будь сверху такие как Вы – Вы бы устроили геноцид и уничтожение всего и вся, будь такие как я и мне подобные – дал бы возможность осознать и самому выбрать свой путь без ущерба другим.
Много “золота” заберете “с собой”, будь война между такими как Вы и в итоге взаимное уничтожение?
Ведь никто из Вам подобных не застрахован от применения такого же принципа друг против друга, который Вы пропагандируете против “лишних”.
Я то знаю, к чему это приведет. Вы – едва ли.
Ты не сверху.
Потому сопли твои безразличны.
Я тоже не сверху.
Зато знаю что делать
А ты быстро отупел или всегда таким был?
Уже всё забыл или так боишься и такой трус что боишься помнить?
Напомню
https://www.youtube.com/watch?v=rPJRYAr0p7k
Есть те, кто плывет по течению, есть те, кто перекапывают русло и течение меняют. И пускай я копаю саперной лопаткой и один, но я делаю это.
рожать это одно,а вот воспитывать другое..вот какла видно ни кто не воспитывал..поэтомуи вы рос такой вот недовоспитаный деффективный.
Меня воспитали таких как ты уничтожать. Палец в глаз и вырываешь переносицу.
За это медали и благодарности.
это вряд ли, на путанных сайтах гадить твой потолок
Эмансипация сделала свое дело ,дальше идет трансгуманизм,толерантность ,более 50 видов всякого неприкосновенного де..рь.ма высокооплачиваемого ,ювеналка, закон пронасилие в семье -для чего всё это принималось ,проталкивалось ,узаконивалось???-для того ,чтобы потом выделить 600 тыс и от жадности кто-то начнет плодиться .Всё привело к тому -что богатые купят себе или если сами способны после 30 (почему -то В РБ статистика ,что каждая шестая не может,а ЭКО -очень дорого -7000Е-и никакой гарантии,в РБ отсутствуют квоты)рожают ,но не больше двух.нет гарантий в будущем.Переломить тренд в отдельно взятой стране-когда вокруг вирусы,катаклизмы ,окружение в кольцо анаконды партнерами ,не меняя идеологии ,СМИ будет сложно.А вот всякие ашкенази плодятся или покупают (старый Витторган,Алла)пачками-ибо им будет принадлежать мир,как им написали в их Торе,реальность пока этому соответствует.
А у Абрамовича семеро по яхтам)) У Стерлигова не меньше.
Потому дело ДОБРОВОЛЬНОЕ.
и я тоже про них же-они плодятся ,еще плодятся те ,которых не коснулась сильно цивилизация с ее законами бизнеса и эгоизма .Мы относимся вроде к развитым странам и делать вид ,т.е. не замечать,что нас целенаправленно вели к искусственному уменьшению семьи через уничтожение с/х,через политику и экономику, и мораль-это значит перечеркнуть важность твоих исследований в других областях,ибо исчезает доверие .И делают это Гейтцы и другая нечисть с принцами Чарльзами из этого рода ,а ради патриотизма ,подкрепленного 600 тыс.рывка не будет.Вот как-то так.Если не закроют ДОМ 2 ,девки перестанут вообще рожать,это же преступление ,что всем 18 летним закачивают в грудь всякое д—о и рекламируется,так что все ,как ты хотел -утилизация вовсю.
Вообще-то и 600 лет назад АРИСТОКРАТКИ не рожали по 15 чел как крестьянки.
Это БАРИНУ надо было чтоб крепостной скот размножался.
НАСАЖДАЛИ размножение.
НАСАЖДАЛИ такое отнощение к детям что оно как цужое.
Сегодня родила а через десять лет барин его продал и ладно.
А сегодня ДОБРОВОЛЬНО.
Хоть десять хоть ниодного.
Чем плохо?
Ты хочешь чтоб твои сыны народали десяток?
Чем кормить будете?
Что им в наследство оставите?
Хотя с другой строны и неплохо.
Большая семья.
Я вдруг представили аристократок знакомых -Толстую,жену Пушкина -по кучке детей -нет это не от образованности шло ,а от морали в обществе .Никакая нормальная семья не оставит одинокого ребенка.
Какая мораль если БАРИН может продать человека?
Ну нарожала ты десяток а завтра их продали соседнему барину.
Нормальная мораль?
Ну и не забывай что “планировать семью” и детей в те времена было проблематично.
Хотя именно АРИСТОКРАТЫ находили способы.
Впрочем не важно и к сегодняшним истерикам тех кто НЕ РОЖАЕТ это не относится.
Истерят одинокие алкоголики типа Серых или заграничные педики Урсусы.
Ты уверена что им так надо эти дети?
Или истерика важнее?
Женщины не рожают, потому что нет уверенности в будущем. А уверенности в будущем нет, т.к. трудно найти работу, не то что по специальности, а вообще – работу, как таковую. Мусолят добавки в конституцию, а про то, чтобы гарантировать работу всем людям страны, НИКТО не указывает… В конституции СССР это было… Про 25 млн. рабочих мест наобещали и молчат…
извините,но правящий класс,импотент .Они ничего не могут создать,.разкрутить какую либо отрасль.Не говорю уже о писульках президента-типа его указов.Ни кто его не слушает и не выполняет..Пусть говорит …Такая ситуация не только в России.она почти везде.
Надо ввести уголовную статью за не выполненные предвыборные обещания, приравняв их к мошенничеству в особо крупных размерах, може, тогда что-то сдвинется с места…
Да за любые обещания карать если не выполнил.
Обманул ребйнка Дедом Морозом и в лагеря.
Ибо обманывать нехорошо.
Нет -они умны ,ведут ЗОЖ ,ужасно любят себя и внуков -они преступники и винтики СИСТЕМЫ .Поэтому вы -Серые врете ,что вам дорог народ ,вы не разу не упомянули СИСТЕМУ ЖИДОВ мировых с ВАТИКАНОМ и другими монстрами ,вроде ВИНДЗОРОВ.У них много детей ,род не прервется ,ибо награбленное и приумноженное должно передаваться их же стаду.Это замкнутый круг.А вы ,критиканы ,либо наивны ,либо на з/п ,либо русофобы,как почти весь мир ,а славяне особенно.
Ну рыжий внук Виндзоров от семьи ОТКАЗАЛСЯ.
Знает больше и понимает что их ждёт.
Не хочет повторить судьбу нашего Николашки.
Я не верю в эту сказку ,рыжий =это меченый ,кто там у нас был рыжим? -это черти ,ещё покажут себя.Этот спектакль разработан и обыгрывается давно ,значит есть цель .Англия владеет США ,Канадой -он намерен отсидеться в Канаде .Еще не знаем ,для каких целей ему подсунули Меган негроидную,как второму Сару 100 %.Все по сценарию.Их ничего не ждет ,они взлетят и приземлятся там ,где спокойно ,а Англия исчезла давно.
А зачем им себя показывать?
ВСЁ
Уйдут в тень.
Светиться не очень и приятно.
Как 90% российских Ольденбургских в 1917 просто уехали и прекрасно живут и сегодня.Им оказывается принадлежат и казино в Монако и шахты в Руанде и ЮАР итд.
И не мелькают в зомбоящике.
Зачем?
Не в бровь, а в глаз!
Не в бровь, а в глаз!
Не в бровь, а в глаз!
либералы бояться рождаемости,ведь не секрет,что если в обществе процент молодежи(мужчины до 30 лет,начинает преближаться к 23 процентам,то назревает революция-это в том случае,если в обществе идут деградационные процессы…Россия и Увропа самое то.А ещё вопрос надо поднять-почему мы не можем работать по 4 часа?да потому что люди начнут заниматься самообразованием,а дальше начнутся процессы(как сказал греф-”вы понимаете ,что говорите,если мы расскажем людям о управлении,как же мы будем ими манипулировать” Умные и образованные при капитализме не нужны.Это опасность для буржуев
Нашему государству не выгоден мужчина – отец семейства , если он встанет на ноги … Он же начнет руководить своей семьей , зарабатывать приличные деньги , таким человеком будет сложно управлять государственному чиновнику и навязывать ему свои правила…
Может такое и будет , но при другой власти – потому как нынешнее руководство страной ,больше материнского капитала ничего придумать не может … результат конечно соответствующий .
Путин и его кагал – враги Руси и Русского многонационального народа. Они осуществляют геноцид русского народа на уничтожение. Путин подписал документ об упрощённой передаче наших детей жидам Израиля. Все наши дети теперь под угрозой. Фашисткая опека будет отбирать детей, а потом передавать по упрощённой схеме сатанисам Израиля для потрошения на органы или для использования извращенцами в ритуальных целях.Видео:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&v=3D2VuZtj1tg&feature=emb_title
Представляете, урод окраинный ,которая бомбила школы и детсады на Донбассе, говорит и судит другую страну ,твой укропиндостан под предводительством жидов ,которых вы, утырки ,ежегодно выбираете с наращиванием процента доверия Им ,увеличил время пребывания в школе до 12 лет ,чтобы не попрятались и сразу на войну ,кого и кто вам потом будет рожать.