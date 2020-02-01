Все! Проехал всю Россию, все 85 регионов



Россия – красивая. Банально, но факт. Она очень разнообразна, от верблюдов и пустынь до гор и тайги , тундры и гейзеров, степей и морей- попадётся все. А маленькая плотность населения гарантирует всему этому ещё и определенную дикость , мест где не ступала нога человека можно встретить много уже в 100 км от городов …или где только нога и ступала, но ничего не успели сильно изгадить или мумифицировать.

Россия – интересная, каждый городок – это куча легенды и героев , которые ниточками вплетены в общую историю страны, слушать эти истории и факты крайне интересно и познавательно. Только так историю страны и надо учить . У нас нет ни одного не-исторического места, как во многих странах, где все события были в нескольких местах, а в других люди просто живут.особенно этой безисторичностью грешит Америка, но и других много найдётся, которые гораздо старше. Тотьма и Устюг гордятся что именно они присоединили к России пол-России и Калифорнию с Аляской , потому что Дежнёв, Хабаров, Атласов, Кусков и др. Были их земляками. Но Смоленск им предъявит Гагарина, а Чебоксары – Чапаева. И так везде!

Везде живут и работают люди. Говорить ,что мы живем за счёт нефти или там чего-то и всемогущ только люди не знающие России. На самом деле в каждом городке и посёлке работают какие-то нужные предприятия, для региона ли , для страны ли, для мира ли – что-то продают и делают иногда совсем уникальное, без чего даже айфоны не работают(Ставрополь). Есть городки монополисты по аэрозолям, например( Невинномысск). Есть монополисты по удобрениям и подшипникам и баллистическим ракетам и меховым шубам проч., всего не перечислишь…

Россия стремительно становиться все лучше и лучше, комфортнее и богаче. Я 50 стран мира ещё посетил и могу сравнивать в динамике, 30 лет я езжу по России и города тридцатилетней давности просто не узнать, более того, даже за 15 лет разительный контраст в лучшую сторону. Для всех европейских стран и Америки с Японией верно обратно: за 20 лет деградировали очень сильно. Причём для путешественника , вроде меня, важны ряд вещей , в которых Запад очевидно отстал. Наши аэропорты новый, комфортней, удобней и быстрее. Наши такси и вообще транспорт – удобней и значительно дешевле. Наша связь и интернет – быстрее , удобнее, лучше , доступнее и в разы дешевле. Наши гостиницы новей, комфортнее и дешевле по соотношению цена-качество. Наши рестораны вкуснее, разнообразнее, гигиеничнее и комфортнее и тоже дешевле по соотношению цена-качество в разы, наши города -безопаснее. Наши люди умнее, эрудированнее, с широким взглядом на мир, с разнообразными взглядами , а не одномерные стандартные люди Запада.

Всем советую чаще путешествовать по России самыми разнообразными способами и конечно, попутно стараться узнавать их всех источников как можно больше о том месте, где вы оказались!



Места в России, где я побывал

Даже Путин – только 84, он не был на Чукотке…Что я имею сказать? Если коротко.Терминология:- «побывал» – означает, что я был в указанном месте столько, что можно увидеть все его основные достопримечательности. Например, для столицы субъекта федерации – это не меньше светового дня, а как правило – и сутки и больше, для малых городов и поселков это иногда было – несколько часов или полдня- если в месте или городе я был – стоит цифра 1, 2, 3 то значит столько раз я там был, свыше 5 раз – я пишу «многократно» или указываю срок пребывания, например, «3 месяца жил».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9723075.html