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Перекройте путь этой отраве!

12:18. 1 февраля 2020 248 просмотров 10 коммент. Опубликовал:

Москва, Путину: «Я очень хочу жить!!! Перекройте путь этой отраве!»

Сотни тысяч россиян потребовали от Кремля запретить техническое пальмовое масло

 Недавно «Росконтроль» провел проверку сливочного масла, купленного в российских магазинах. Из 36 проверенных образцов только 9 оказались настоящим сливочным маслом, остальное — фальсификат.

Почти 230 тысяч человек уже поддержали кампанию за запрет использования вредного пальмового масла в пищевой промышленности. Петиция с таким требованием, адресованная на имя президента Владимира Путина, три месяца назад появилась на просторах интернета.

Автор обращения — многодетная мама Наталья Корепина из Москвы, которая, как она сама пишет, больна раком (у нее диагностировали лимфому). По словам Корепиной, когда она узнала свой страшный диагноз, а затем и истинные масштабы онкологической заболеваемости в России, то попыталась понять — а почему в стране так много онкобольных?

«Я очень хочу жить!!! Именно это желание жить и желание уберечь от страшной болезни других побудило меня обратиться к Вам лично», — обращается Наталья Корепина к президенту.

Одна из главных причин роста онкологии, считает Корепина, — это ужасное качество продуктов питания. И в первую очередь, использование низкокачественных заменителей молочного жира (технического пальмового масла). По данным ВОЗ, этот продукт по абсолютной вредности находится на одном уровне с алкоголем и сигаретами.

По официальным данным Ростаможни, за неполный прошлый год (11 месяцев) в страну было ввезено около 1 млн. тонн пальмового масла и его фракций, на 2,2% больше предыдущего показателя. Рекордно вырос (в годовом выражении сразу на 20,3%) импорт кокосового масла и масла бабассу. Причем по объемам закупок Россия стабильно входит в первую пятерку стран мира.

Борьба с низкокачественным пальмовым маслом идет в России уже не первый год, но ощутимых результатов пока не приносит. «Свободная пресса» посвятила этой проблеме массу публикаций, и мы столкнулись с попытками ожесточенного противодействия «масляного» лобби. Именно усилиями этого лобби запрет до сих пор не введен. Об этом мы говорим подробнее с нашим постоянным экспертом по пищевой безопасности, руководителем национального проекта «Здоровье нации», доктором медицинских наук Дмитрием Еделевым.

— Позвольте привести вам такой пример. Недавно «Росконтроль» провел проверку сливочного масла, купленного в российских магазинах. Из 36 проверенных образцов только 9 оказались настоящим сливочным маслом, остальное — фальсификат.

Только представьте: в наших магазинах три четверти пачек сливочного масла — вовсе не масло. Он содержит технический пальмовый жир, маргарин из растительных жиров, смешанный со свиным или говяжьим салом, подкрашенный и ароматизированный, произведенный нередко в антисанитарных условиях.

Гордость нашей страны — настоящее «Вологодское» сливочное масло, нередко делается в подмосковных подвалах, к тому же не гражданами России. Такова реальность.

«СП»: — А чем отличается настоящее сливочное масло от «подвального»? Наверное, люди уже и забыли вкус настоящего масла.

— Настоящее сливочное масло — продукт, получаемый из хорошего коровьего молока. Он представляет собой концентрат молочного жира (78% - 82,5%). По вкусу, аромату, питательности сливочное масло принадлежит к самому лучшему и ценному пищевому жиру. Этот продукт отличается высокой калорийностью, усвояемостью (до 98,5%) и содержит витамины А, В, Е.

А фальсификат (напомню, составляющий три четверти масла с прилавков магазинов) — это чаще всего подделка из технического пальмового жира, содержащего канцерогенные глицидиловые эфиры жирных кислот.

«СП»: — Наталья Корепина указывает, что главная угроза технического пальмового масла — это глицидол. Расскажите нашим читателям, что это за соединение.

— Из глицидировых эфиров, содержащихся в пальмовом масле, в организме человека образуется глицидол. Это вещество оказывает канцерогенное действие, вызывая рак органов желудочно-кишечного тракта, печени, кожи, молочных желез, половых органов, щитовидной железы, почек и легких.

Вред глицидола подтвержден официально. В Евросоюзе утвержден регламент комиссии № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года «Установление максимальных уровней для определения загрязняющих веществ в пищевых продуктах», в котором определен максимальный уровень загрязнения канцерогенным глицидолом пищевой продукции. В 2018 году Европейской комиссией регламент в части нормирования содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (в пересчете на глицидол) резко ужесточен.

«СП»: — А в России ограничения на содержание глицидола в пищевых продуктах действует?

— В России история с глицидолом напоминает анекдот. Он включен в список канцерогенных веществ на основании СанПиН «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». Но чудесным образом, глицидол в пальмовом масле во всем мире канцероген, а в российском пальмовом масле — не канцероген. И это откровенно коррупционное «чудо» продолжается более 10 лет!

При этом чиновники до сих пор блокируют установление официальной нормы содержания глицидола в продуктах питания, даже в продуктах питания для детей. При отсутствии запрета, в детское питание недобросовестные производители добавляют дешёвые дезодорированные масла, в частности, канцерогенное техническое пальмовое масло.

 

Источник: https://svpressa.ru/society/article/255937/

Метки: власть, общество

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8793 3769
    BlackCat 1 февраля 2020 в 12:48

    Чудесная серость.
    Пальмовое масло, хоть и не благость, но притянутая за уши к коррумпированности чиновников выглядит весьма экзотично.
    В самый раз для не окрепших разумом людей.

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    1
  • 13916 994
    ХОХОЛ 1 февраля 2020 в 12:49

    230 тыщ кретинов написали письмо Путину и что?
    Почему ещё десяток миллионов таких-же идиотов не пишут?
    Серый чё за фикня?
    Ты чё втираешь фальшак?
    Пытаешь скрыть как вас кретинов много?

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  • 25 21
    Виктор 1 февраля 2020 в 13:12

    А конкретно по теме есть у кого что, меня тоже беспокоит качество питания моей семьи и не только.

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  • 2115 1791
    прохожий 1 февраля 2020 в 13:52

    Болваны как всегда впереди. Государство для того и нужно , чтобы защищать своё население, от воров,рвачей, идиотов, типа лоха, не знающих своих прав и возможностей требовать от властей исполнения своих пожеланий, и вносящих раздор и беЗпорядок в ряды населения, которое не имеет возможностей выбора в супермаркетах, в которых давно продают всевозможный фальсификат.
    Для примера приведу реальную историю рассказанную знакомым: В очереди за медсправкой кажется для получения водительских прав одна женщина была недовольна тем. что была задержка во времени. Мой знакомый разговорился с ней и выяснил, что она торопится съездить за город в какие-то частные хозяйства, чтобы закупить мясо, молоко , масло и другие продукты частного производства. На вопрос моего знакомого, а зачем ехать так далеко, когда всё можно закупить в Ашане, или в любом другом гипермаркете, она ответила, что её муж занимается поставками товара в такиемагазины , поэтому она знает всё о качестве товара и закупается у частников. Многие ли могут ездить и закупать продукты за 100-150 км у частников?
    То-то и оно.!
    Вся эта система была понятна, когда гипер- супер – пупер-маркеты только вытесняли мелкие магазины и с их подачи ликвидировались рынки и вытеснялись частники из городов.
    Дураки тогда тоже смеялись над понимающими, а теперь жрут всякую муйню, получая её централизованно, под видом победы конкуренции и честных производитлей. Где вы их видите в капобществе и в отмене старых гостов?
    Идёт пищевой геноцид и количесво болеющих и даже внешний вид молодёжи , слабой и бледной только подтверждает эти подозрения.
    Вопрос не только в масле, но и во всей продукции полной гормонов, антибиотиков и другой дряни. Толстые и гипер толстые уже не вызывают удивление на улицах, и уже молодые люди болеют старческими болезнями, типа артрозов и повышенным давлением.
    Ну а дураки типа лохов будут опять винить во всём население.

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    -1
    • 13916 994
      ХОХОЛпрохожий 1 февраля 2020 в 14:09

      Государство нужно чтоб отстреливать таких как ты.
      И да!!!!
      Не справляется и поэтому я за Путина больше не голосую пока ВАС не перестреляют.

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      • 6262 4832
        маринаХОХОЛ 1 февраля 2020 в 14:36

        ясно не голосуешь ,у него ведь противоположная тебе цель-не допустить угасания нации.И потом -поздно,он уходит и скорее всего досрочно,чтобы остаться хорошим ментом в памяти.

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        • 13916 994
          ХОХОЛмарина 1 февраля 2020 в 14:40

          Это Путин тебе по секрету сказал? И НАЦИЯ в России это РОССИЯНЕ. А это и таджики и буряты и тунгусы и тувинцы а не только русские знакокачественные алкоголики. И никуда он не уходит а подымается в БОЯЧРСКОЕ кресло из ДИРЕКТОРСКОГО.
          Становися СОВЛАДЕЛЬЦЕМ а не просто управляющим.
          И удачи ему. Хорошо поработал.
          Вот только кретинов развелось.
          Кретино-вирус.
          Надо что-то срочно делать

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    • 8793 3769
      BlackCatпрохожий 1 февраля 2020 в 14:53

      И да и нет.
      Мы в свое время сами выбрали демократию – это её последствия – выбор остается за каждым индивидуально.
      В то же время в СССР был тотальный контроль государства, но вместе с плюсами это и минусы, так как развитие индивидуальности всегда шло с одобрения партии. И в той же партии была своя коррупция и рукопожатие. Сколько революционных передовых проектов загубили во времена СССР? Немало.
      Истина где то между.
      Но я с Хохлом тут соглашусь – люди сами в первую очередь должны думать что они едят. Хотя бы читать этикетки в магазинах. Лично я делаю это при каждых покупках, и беру мясную класса А или Б, и молочку БЗМЖ. Все есть – бери и читай.

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  • 4554 3728
    Мирослава 1 февраля 2020 в 14:42

    Речь идет не только о сливочном масле.Речь идет о несъедобных продуктах.О молоке, которое странно скисаясь-воняет отнюдь не простоквашей, скорее лекарством, о мясе, потребляя которое умирает здоровая собака (люди наверное более устойчивее, о печенье с пальмой,о напитках непонятно из чего сделанных(я не пью, но школа рядом и дети пьют эту пакость).Речь идет о Жадности Капиталистов, готовых за копейку убить всех, о попустительсве или скорее диверсии тех, кто должен отвечать за это “пищевое разнообразие”.

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