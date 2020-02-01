Перекройте путь этой отраве!
Сотни тысяч россиян потребовали от Кремля запретить техническое пальмовое масло
Недавно «Росконтроль» провел проверку сливочного масла, купленного в российских магазинах. Из 36 проверенных образцов только 9 оказались настоящим сливочным маслом, остальное — фальсификат.
Почти 230 тысяч человек уже поддержали кампанию за запрет использования вредного пальмового масла в пищевой промышленности. Петиция с таким требованием, адресованная на имя президента Владимира Путина, три месяца назад появилась на просторах интернета.
Автор обращения — многодетная мама Наталья Корепина из Москвы, которая, как она сама пишет, больна раком (у нее диагностировали лимфому). По словам Корепиной, когда она узнала свой страшный диагноз, а затем и истинные масштабы онкологической заболеваемости в России, то попыталась понять — а почему в стране так много онкобольных?
«Я очень хочу жить!!! Именно это желание жить и желание уберечь от страшной болезни других побудило меня обратиться к Вам лично», — обращается Наталья Корепина к президенту.
Одна из главных причин роста онкологии, считает Корепина, — это ужасное качество продуктов питания. И в первую очередь, использование низкокачественных заменителей молочного жира (технического пальмового масла). По данным ВОЗ, этот продукт по абсолютной вредности находится на одном уровне с алкоголем и сигаретами.
По официальным данным Ростаможни, за неполный прошлый год (11 месяцев) в страну было ввезено около 1 млн. тонн пальмового масла и его фракций, на 2,2% больше предыдущего показателя. Рекордно вырос (в годовом выражении сразу на 20,3%) импорт кокосового масла и масла бабассу. Причем по объемам закупок Россия стабильно входит в первую пятерку стран мира.
Борьба с низкокачественным пальмовым маслом идет в России уже не первый год, но ощутимых результатов пока не приносит. «Свободная пресса» посвятила этой проблеме массу публикаций, и мы столкнулись с попытками ожесточенного противодействия «масляного» лобби. Именно усилиями этого лобби запрет до сих пор не введен. Об этом мы говорим подробнее с нашим постоянным экспертом по пищевой безопасности, руководителем национального проекта «Здоровье нации», доктором медицинских наук Дмитрием Еделевым.
— Позвольте привести вам такой пример. Недавно «Росконтроль» провел проверку сливочного масла, купленного в российских магазинах. Из 36 проверенных образцов только 9 оказались настоящим сливочным маслом, остальное — фальсификат.
Только представьте: в наших магазинах три четверти пачек сливочного масла — вовсе не масло. Он содержит технический пальмовый жир, маргарин из растительных жиров, смешанный со свиным или говяжьим салом, подкрашенный и ароматизированный, произведенный нередко в антисанитарных условиях.
Гордость нашей страны — настоящее «Вологодское» сливочное масло, нередко делается в подмосковных подвалах, к тому же не гражданами России. Такова реальность.
«СП»: — А чем отличается настоящее сливочное масло от «подвального»? Наверное, люди уже и забыли вкус настоящего масла.
— Настоящее сливочное масло — продукт, получаемый из хорошего коровьего молока. Он представляет собой концентрат молочного жира (78% - 82,5%). По вкусу, аромату, питательности сливочное масло принадлежит к самому лучшему и ценному пищевому жиру. Этот продукт отличается высокой калорийностью, усвояемостью (до 98,5%) и содержит витамины А, В, Е.
А фальсификат (напомню, составляющий три четверти масла с прилавков магазинов) — это чаще всего подделка из технического пальмового жира, содержащего канцерогенные глицидиловые эфиры жирных кислот.
«СП»: — Наталья Корепина указывает, что главная угроза технического пальмового масла — это глицидол. Расскажите нашим читателям, что это за соединение.
— Из глицидировых эфиров, содержащихся в пальмовом масле, в организме человека образуется глицидол. Это вещество оказывает канцерогенное действие, вызывая рак органов желудочно-кишечного тракта, печени, кожи, молочных желез, половых органов, щитовидной железы, почек и легких.
Вред глицидола подтвержден официально. В Евросоюзе утвержден регламент комиссии № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года «Установление максимальных уровней для определения загрязняющих веществ в пищевых продуктах», в котором определен максимальный уровень загрязнения канцерогенным глицидолом пищевой продукции. В 2018 году Европейской комиссией регламент в части нормирования содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (в пересчете на глицидол) резко ужесточен.
«СП»: — А в России ограничения на содержание глицидола в пищевых продуктах действует?
— В России история с глицидолом напоминает анекдот. Он включен в список канцерогенных веществ на основании СанПиН «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». Но чудесным образом, глицидол в пальмовом масле во всем мире канцероген, а в российском пальмовом масле — не канцероген. И это откровенно коррупционное «чудо» продолжается более 10 лет!
При этом чиновники до сих пор блокируют установление официальной нормы содержания глицидола в продуктах питания, даже в продуктах питания для детей. При отсутствии запрета, в детское питание недобросовестные производители добавляют дешёвые дезодорированные масла, в частности, канцерогенное техническое пальмовое масло.
Чудесная серость.
Пальмовое масло, хоть и не благость, но притянутая за уши к коррумпированности чиновников выглядит весьма экзотично.
В самый раз для не окрепших разумом людей.
230 тыщ кретинов написали письмо Путину и что?
Почему ещё десяток миллионов таких-же идиотов не пишут?
Серый чё за фикня?
Ты чё втираешь фальшак?
Пытаешь скрыть как вас кретинов много?
А конкретно по теме есть у кого что, меня тоже беспокоит качество питания моей семьи и не только.
Если беспокоит то покупай качественные продукты и готовь САМ.
Очередей вроде нет. Какие проблемы?
Болваны как всегда впереди. Государство для того и нужно , чтобы защищать своё население, от воров,рвачей, идиотов, типа лоха, не знающих своих прав и возможностей требовать от властей исполнения своих пожеланий, и вносящих раздор и беЗпорядок в ряды населения, которое не имеет возможностей выбора в супермаркетах, в которых давно продают всевозможный фальсификат.
Для примера приведу реальную историю рассказанную знакомым: В очереди за медсправкой кажется для получения водительских прав одна женщина была недовольна тем. что была задержка во времени. Мой знакомый разговорился с ней и выяснил, что она торопится съездить за город в какие-то частные хозяйства, чтобы закупить мясо, молоко , масло и другие продукты частного производства. На вопрос моего знакомого, а зачем ехать так далеко, когда всё можно закупить в Ашане, или в любом другом гипермаркете, она ответила, что её муж занимается поставками товара в такиемагазины , поэтому она знает всё о качестве товара и закупается у частников. Многие ли могут ездить и закупать продукты за 100-150 км у частников?
То-то и оно.!
Вся эта система была понятна, когда гипер- супер – пупер-маркеты только вытесняли мелкие магазины и с их подачи ликвидировались рынки и вытеснялись частники из городов.
Дураки тогда тоже смеялись над понимающими, а теперь жрут всякую муйню, получая её централизованно, под видом победы конкуренции и честных производитлей. Где вы их видите в капобществе и в отмене старых гостов?
Идёт пищевой геноцид и количесво болеющих и даже внешний вид молодёжи , слабой и бледной только подтверждает эти подозрения.
Вопрос не только в масле, но и во всей продукции полной гормонов, антибиотиков и другой дряни. Толстые и гипер толстые уже не вызывают удивление на улицах, и уже молодые люди болеют старческими болезнями, типа артрозов и повышенным давлением.
Ну а дураки типа лохов будут опять винить во всём население.
Государство нужно чтоб отстреливать таких как ты.
И да!!!!
Не справляется и поэтому я за Путина больше не голосую пока ВАС не перестреляют.
ясно не голосуешь ,у него ведь противоположная тебе цель-не допустить угасания нации.И потом -поздно,он уходит и скорее всего досрочно,чтобы остаться хорошим ментом в памяти.
Это Путин тебе по секрету сказал? И НАЦИЯ в России это РОССИЯНЕ. А это и таджики и буряты и тунгусы и тувинцы а не только русские знакокачественные алкоголики. И никуда он не уходит а подымается в БОЯЧРСКОЕ кресло из ДИРЕКТОРСКОГО.
Становися СОВЛАДЕЛЬЦЕМ а не просто управляющим.
И удачи ему. Хорошо поработал.
Вот только кретинов развелось.
Кретино-вирус.
Надо что-то срочно делать
И да и нет.
Мы в свое время сами выбрали демократию – это её последствия – выбор остается за каждым индивидуально.
В то же время в СССР был тотальный контроль государства, но вместе с плюсами это и минусы, так как развитие индивидуальности всегда шло с одобрения партии. И в той же партии была своя коррупция и рукопожатие. Сколько революционных передовых проектов загубили во времена СССР? Немало.
Истина где то между.
Но я с Хохлом тут соглашусь – люди сами в первую очередь должны думать что они едят. Хотя бы читать этикетки в магазинах. Лично я делаю это при каждых покупках, и беру мясную класса А или Б, и молочку БЗМЖ. Все есть – бери и читай.
Речь идет не только о сливочном масле.Речь идет о несъедобных продуктах.О молоке, которое странно скисаясь-воняет отнюдь не простоквашей, скорее лекарством, о мясе, потребляя которое умирает здоровая собака (люди наверное более устойчивее, о печенье с пальмой,о напитках непонятно из чего сделанных(я не пью, но школа рядом и дети пьют эту пакость).Речь идет о Жадности Капиталистов, готовых за копейку убить всех, о попустительсве или скорее диверсии тех, кто должен отвечать за это “пищевое разнообразие”.