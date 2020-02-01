Перекройте путь этой отраве!

Сотни тысяч россиян потребовали от Кремля запретить техническое пальмовое масло

Недавно «Росконтроль» провел проверку сливочного масла, купленного в российских магазинах. Из 36 проверенных образцов только 9 оказались настоящим сливочным маслом, остальное — фальсификат.

Почти 230 тысяч человек уже поддержали кампанию за запрет использования вредного пальмового масла в пищевой промышленности. Петиция с таким требованием, адресованная на имя президента Владимира Путина, три месяца назад появилась на просторах интернета.

Автор обращения — многодетная мама Наталья Корепина из Москвы, которая, как она сама пишет, больна раком (у нее диагностировали лимфому). По словам Корепиной, когда она узнала свой страшный диагноз, а затем и истинные масштабы онкологической заболеваемости в России, то попыталась понять — а почему в стране так много онкобольных?

«Я очень хочу жить!!! Именно это желание жить и желание уберечь от страшной болезни других побудило меня обратиться к Вам лично», — обращается Наталья Корепина к президенту.

Одна из главных причин роста онкологии, считает Корепина, — это ужасное качество продуктов питания. И в первую очередь, использование низкокачественных заменителей молочного жира (технического пальмового масла). По данным ВОЗ, этот продукт по абсолютной вредности находится на одном уровне с алкоголем и сигаретами.

По официальным данным Ростаможни, за неполный прошлый год (11 месяцев) в страну было ввезено около 1 млн. тонн пальмового масла и его фракций, на 2,2% больше предыдущего показателя. Рекордно вырос (в годовом выражении сразу на 20,3%) импорт кокосового масла и масла бабассу. Причем по объемам закупок Россия стабильно входит в первую пятерку стран мира.

Борьба с низкокачественным пальмовым маслом идет в России уже не первый год, но ощутимых результатов пока не приносит. «Свободная пресса» посвятила этой проблеме массу публикаций, и мы столкнулись с попытками ожесточенного противодействия «масляного» лобби. Именно усилиями этого лобби запрет до сих пор не введен. Об этом мы говорим подробнее с нашим постоянным экспертом по пищевой безопасности, руководителем национального проекта «Здоровье нации», доктором медицинских наук Дмитрием Еделевым.

— Позвольте привести вам такой пример. Недавно «Росконтроль» провел проверку сливочного масла, купленного в российских магазинах. Из 36 проверенных образцов только 9 оказались настоящим сливочным маслом, остальное — фальсификат.

Только представьте: в наших магазинах три четверти пачек сливочного масла — вовсе не масло. Он содержит технический пальмовый жир, маргарин из растительных жиров, смешанный со свиным или говяжьим салом, подкрашенный и ароматизированный, произведенный нередко в антисанитарных условиях.

Гордость нашей страны — настоящее «Вологодское» сливочное масло, нередко делается в подмосковных подвалах, к тому же не гражданами России. Такова реальность.

«СП»: — А чем отличается настоящее сливочное масло от «подвального»? Наверное, люди уже и забыли вкус настоящего масла.

— Настоящее сливочное масло — продукт, получаемый из хорошего коровьего молока. Он представляет собой концентрат молочного жира (78% - 82,5%). По вкусу, аромату, питательности сливочное масло принадлежит к самому лучшему и ценному пищевому жиру. Этот продукт отличается высокой калорийностью, усвояемостью (до 98,5%) и содержит витамины А, В, Е.

А фальсификат (напомню, составляющий три четверти масла с прилавков магазинов) — это чаще всего подделка из технического пальмового жира, содержащего канцерогенные глицидиловые эфиры жирных кислот.

«СП»: — Наталья Корепина указывает, что главная угроза технического пальмового масла — это глицидол. Расскажите нашим читателям, что это за соединение.

— Из глицидировых эфиров, содержащихся в пальмовом масле, в организме человека образуется глицидол. Это вещество оказывает канцерогенное действие, вызывая рак органов желудочно-кишечного тракта, печени, кожи, молочных желез, половых органов, щитовидной железы, почек и легких.

Вред глицидола подтвержден официально. В Евросоюзе утвержден регламент комиссии № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года «Установление максимальных уровней для определения загрязняющих веществ в пищевых продуктах», в котором определен максимальный уровень загрязнения канцерогенным глицидолом пищевой продукции. В 2018 году Европейской комиссией регламент в части нормирования содержания глицидиловых эфиров жирных кислот (в пересчете на глицидол) резко ужесточен.

«СП»: — А в России ограничения на содержание глицидола в пищевых продуктах действует?

— В России история с глицидолом напоминает анекдот. Он включен в список канцерогенных веществ на основании СанПиН «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». Но чудесным образом, глицидол в пальмовом масле во всем мире канцероген, а в российском пальмовом масле — не канцероген. И это откровенно коррупционное «чудо» продолжается более 10 лет!

При этом чиновники до сих пор блокируют установление официальной нормы содержания глицидола в продуктах питания, даже в продуктах питания для детей. При отсутствии запрета, в детское питание недобросовестные производители добавляют дешёвые дезодорированные масла, в частности, канцерогенное техническое пальмовое масло.