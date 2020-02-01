25-26 января 2020 года в инновационном кластере «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области состоялся финал международного конкурса GS Group по математике «Я решаю!». Cпециальным гостем финала стал Анатолий Александрович Вассерман. Мы поговорили с ним об интеллектуальных играх, о том, как развивать интеллект и о чудо-детях.

Можно ли развить ум, интеллект? Или это дар, с которым рождаешься?

Несомненно, можно, и несомненно нужно. Мозги также, как и мышцы, развиваются регулярными упражнениями. Причем упражнениями на пределе сил. Любой спортсмен скажет, что тренироваться надо буквально до боли и напрягать мозг тоже надо до предела возможностей.

То есть мозг можно сравнить с мышцой, да?

Биохимия разна, но физиология сходна.

Чудо-ребенку очень тяжело стать чудо-взрослым? Почему гениальным детям сложно быть успешными во взрослой жизни? И как им лучше адаптироваться?

В принципе, любой ребенок до определенного возраста гений. Замечательный литературный критик и философ, известный нам под псевдонимом Корней Чуковский, выпустил в свое время замечательную книгу «От двух до пяти», где показал какие грандиозные умственные усилия ребенок совершает в эти годы, от 2 до 5, чтобы освоить язык. Сколько требуется на это сил, сколько ума и сообразительности. Если бы мы и раньше работали с таким же напряжением ума, то все бы мы были гениями.

К сожалению, как только ребенок осваивает язык, он расслабляется и довольно быстро перестает быть гением. Что касается гениальных детей, да, им, как правило, удается подольше побыть в этом состоянии легкого понимания легкого запоминания, но расплата довольно тяжелая. Именно потому, что им все дается легко, что все это не требует специальных усилий, такой ребенок, когда столкнется с задачами, которые не берутся нахрапом. А рано или поздно любой из нас сталкивается с такими задачами, он оказывается в тупике, потому что просто не знает, не чувствует, как двигаться дальше, как напрягать мозги для дальнейшего продвижения. И это действительно трагедия чудо-детей. Ведь потому они так редко и становятся чудо-взрослыми. Просто потому, что не знают, как напрягаться. Мне в этом смысле очень повезло. Я всю жизнь делаю исключительно только то, что у меня само собою получается, то, что мне самому нравится. Но лучше на такое везение не рассчитывать, а тренировать и то, что не получается само собою, сходу. Надо постоянно ставить перед собою сложные задачи и постоянно с ними справляться.

Нужно ли детям участвовать в конкурсах? Что это дает ребенку?

Человеку свойственно соревноваться. Человек, который отказывается от соревнования, чаще всего не здоров. Это не означает, что он простужен или страдает чем похуже, но ему скорее всего не хватает внутренних сил для того чтобы осуществить это естественное для человека стремление. И если вы дадите детям возможность, они практически неизбежно втянутся в какое-нибудь соревнование. Я постоянно участвую в интеллектуальных играх почти уже 37 лет подряд. Потому что думать – это вообще очень приятное занятие, а уж думать, соревнуясь с кем-то, – это вообще удовольствие, которое даже трудно вообразить тому, кто его ни разу не пробовал.

Правда ли, кто участвует в интеллектуальных играх, в среднем успешнее своих сверстников, не участвующих в них?

Да, это правда. Дело в том, что интеллектуальные игры – это игры не на знание, а на понимание. В хороших интеллектуальных играх вопросы формулируются таким образом, чтобы выйти на ответ можно было рассуждениями, отталкивающимися от каких-то общеизвестных фактов, но сами эти рассуждения чаще всего не тривиальны и поэтому нужно изрядно думать, чтобы научиться играть в эти игры. И, естественно, когда у вас есть навык таких сложных рассуждений, то этот навык оказывается востребован и во многих других видах деятельности.

Как вы считаете, что важнее – решить много легких задач или одну сложную?

На конкурсе все зависит от условий конкурса, от того, сколько баллов за какие задачи начисляют. Тем самым может оказаться выгоднее то одно, то другое. А в жизни надо стараться решить, как можно больше сложных задач. Рассматривая легкий путь задач только как тренировку.

А родители могут что-то сделать для воспитания если не гения, то талантливой личности?

Для меня родители сделали очень много. Они сами очень умные люди, так что мне было с кого брать пример. Кроме того, родители еще в достаточно раннем детстве помогли мне научиться читать. Что значит помогли? Когда им самим надоело читать мне вслух, они предложили мне заняться этим делом самостоятельно. Потом они около полугода отвечали на мои вопросы, как читается эта буква, как читается эта буква. Естественно, я ни с первого раза запоминал. Им пришлось повторять, но им хватило терпения повторять, и в результате в 3, 5 года я уже читал медленно, с трудом, по слогам, а к годам к четырем читал уже бегло. И вот с тех пор никак не перестану читать…

Как нестандартно и творчески научить ребенка мыслить?

Навыки творческого мышления действительно очень трудно передать, потому что трудно объяснить, как ты творишь. Хотя многие пытались… Скажем, у Маяковского есть статья «Как писать стихи», где довольно подробно описано, как он их пишет, но насколько мне известно никто не смог только на основании этой статьи повторить успехи Маяковского. А мой коллега по многим разным видам деятельности, один из виднейших игроков телеклуба «Что, где, когда?» и первый лауреат премии этого клуба «Хрустальная сова» Нурали Нурисламович Латыпов ведет в разных местах курсы обучения творческому мышлению, но все эти курсы так или иначе опираются на интеллектуальные игры. Более эффективного способа преподать навыки творческой деятельности пока не найдено.

Что делать, чтобы быть на шаг впереди?

Знаменитый физик Эрнест Резерфорд, когда его спросили, как вы ухитряетесь быть на гребне волны ответил: «Я ее создаю». Резерфорд открыл очень многие явления, связанные с построением атома, обнаружил некоторые элементарные частицы и главное создал колоссальный коллектив учеников, помогавших ему в исследованиях. Насколько я помню примерно половина его учеников получила в разное время Нобелевские премии. Так вот он выбирал себе направление деятельности и поэтому был на этом направлении первым. Я далеко не Резерфорд, но в своем направлении деятельности тоже очень много сделал одним их первых. Сам я придумал немного, но на многое обратил внимание, и теперь по моим указаниям движутся другие.

Источник: https://vassermans.ru/intervju/o-tom-kak-razvivat-intellekt-i-o-chudo-detyah/