Е.Ю.Спицын на канале Звезда в программе “Специальный репортаж. В одну дуду с Дудой”

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Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесём их; если же нет — уйдём из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра.