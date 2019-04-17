Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2019

Социологические опросы свидетельствуют, что лидера нынешней президентской гонки Владимира Зеленского поддерживают фанаты «95 квартала» и разочаровавшийся во власти протестный электорат.

При таком раскладе для своего выигрыша Порошенко необходимо было решить вопрос, чтобы в избирательном бюллетене оказалась строка «Против всех». Она бы оттянула на себя голоса протестного электората, и за Зеленского проголосовало бы гораздо меньше людей.

В чем не приходится сомневаться, так это в пробивных способностях Петра Порошенко. Плёвую задачу — ввести в бюллетень ещё одну строку — Петр Алексеевич решил бы в один миг.

Если бы ему вовремя пришла такая мысль, его результаты в первом туре не были бы такими убийственными и, скорее всего, были сопоставимы с результатами лидера.

При незначительной разнице в полученных голосах Петр Порошенко легко подтасовал бы свою победу во втором туре. Для этого у него были ничем неограниченные возможности административного ресурса.

Согласитесь, если членам избирательных комиссий нужно совсем чуть-чуть соврать в пользу Петра Порошенко — это одна ситуация.

Сегодня же, чтобы подыграть пока действующему президенту, они должны назвать черное белым, а это две большие разницы.

Кому захочется нарываться на скандал?

Таким образом, в результате того что Петр Алексеевич сам не додумал, а команда придворных политтехнологов протупила, о втором сроке Порошенко речи быть не может.

Президентские политологи истерят в страхе не получить обещанные им гонорары. Порошенко является тем самым человеком, который способен не заплатить.

В сложившейся ситуации недоверчивый Петр Алексеевич будет предполагать, что его политологи уже могли получить свой гонорар из кассы счастливого конкурента.

Идея президентских выборов проста и лаконична — или всё, или ничего.

Но если у Петра Порошенко — ничего, то почему у политологов должно быть всё?

В этот раз политтехнологи Петра Алексеевича, скорее всего, в своих предположениях не ошибутся, чем подтвердят свое мастерство.

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Юрий Николаев, специально для «Русской Весны»