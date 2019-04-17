Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2019
- 11:08 Е.Ю.Спицын на канале Звезда в программе “Специальный репортаж. Париж до Киева доведет?”.
- 09:13 Шарий на украинском телеканале.
- 08:33 Экс-ведущий “антимайдана” предсказал “страшный” итог победы Зеленского.
- 08:25 Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко.
- 08:11 В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми.
- 07:20 В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов.
- 05:17 Порошенко упустил железный шанс остаться на второй срок.
- 04:24 Его путь усеян трупами: бандит на должности комбрига.
- 01:00 Введение миротворцев на Донбасс — в приоритете, — Порошенко.
- 00:19 Экстренное обращение Зеленского к украинцам (ВИДЕО).
- Вчера 23:23 3eлeнcкий тepяет peйтинг или пoзop 112 кaнaла.
- Вчера 23:06 Порошенко сходил на лица сторонникам.
- Вчера 22:14 Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля на стадионе.
Е.Ю.Спицын на канале Звезда в программе “Специальный репортаж. Париж до Киева доведет?”
#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ
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Шарий на украинском телеканале
Пойди и подякуй – https://www.youtube.com/watch?v=3MLYg…
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Экс-ведущий “антимайдана” предсказал “страшный” итог победы Зеленского
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Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RT.
Вместе с тем Зеленский отметил, что на одного человека можно зарегистрировать только два бесплатных билета, которые вышлют на электронную почту.
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В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми
По словам Фикса, власти полуострова, в свою очередь, заняты более важной работой: подсчетом ущерба, нанесенного республике за время пребывания в составе Украины.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
В Киеве предупредили, чем грозит жителям Донбасса получение российских паспортов
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил, что, если жители Донбасса получат российские паспорта, они потеряют украинское гражданство.
«Мы можем протестовать, а можем официально заявить, что в соответствии с нашим законодательством наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ, все равно станут известны, потому что должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически будет терять украинское», — сказал Гримчак.
По его словам, выдача российских паспортов жителям республик Донбасса — вполне реальный сценарий развития событий.
«Я думаю, что этот шаг может быть сделан для того, чтобы сказать, что там есть наши граждане и мы их будем защищать. Возможно, это вариант эвакуации „своих“, потому что, если завтра будут заходить миротворцы, мы должны понимать, что значительное количество населения, которое там проживает, поедет на Россию (орфография оригинала сохранена — прим. РВ), опасаясь преследования за те преступления, которые были совершены. И чтобы они имели хоть какой-то официальный статус, им выдадут эти паспорта», — заявил замминистра.
Он также упомянул, что после выдачи паспортов Россия может ввести свои войска на территорию ЛНР и ДНР, что, надо признать, довольно странно, ведь как известно каждому уважающему себя патриоту, «российско-террористические войска вот уже пятый год стоят на Донбассе», а тут выясняется, что их ещё ввести туда нужно.
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Порошенко упустил железный шанс остаться на второй срок
Социологические опросы свидетельствуют, что лидера нынешней президентской гонки Владимира Зеленского поддерживают фанаты «95 квартала» и разочаровавшийся во власти протестный электорат.
При таком раскладе для своего выигрыша Порошенко необходимо было решить вопрос, чтобы в избирательном бюллетене оказалась строка «Против всех». Она бы оттянула на себя голоса протестного электората, и за Зеленского проголосовало бы гораздо меньше людей.
В чем не приходится сомневаться, так это в пробивных способностях Петра Порошенко. Плёвую задачу — ввести в бюллетень ещё одну строку — Петр Алексеевич решил бы в один миг.
Если бы ему вовремя пришла такая мысль, его результаты в первом туре не были бы такими убийственными и, скорее всего, были сопоставимы с результатами лидера.
При незначительной разнице в полученных голосах Петр Порошенко легко подтасовал бы свою победу во втором туре. Для этого у него были ничем неограниченные возможности административного ресурса.
Согласитесь, если членам избирательных комиссий нужно совсем чуть-чуть соврать в пользу Петра Порошенко — это одна ситуация.
Сегодня же, чтобы подыграть пока действующему президенту, они должны назвать черное белым, а это две большие разницы.
Кому захочется нарываться на скандал?
Таким образом, в результате того что Петр Алексеевич сам не додумал, а команда придворных политтехнологов протупила, о втором сроке Порошенко речи быть не может.
Президентские политологи истерят в страхе не получить обещанные им гонорары. Порошенко является тем самым человеком, который способен не заплатить.
В сложившейся ситуации недоверчивый Петр Алексеевич будет предполагать, что его политологи уже могли получить свой гонорар из кассы счастливого конкурента.
Идея президентских выборов проста и лаконична — или всё, или ничего.
Но если у Петра Порошенко — ничего, то почему у политологов должно быть всё?
В этот раз политтехнологи Петра Алексеевича, скорее всего, в своих предположениях не ошибутся, чем подтвердят свое мастерство.
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Юрий Николаев, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Его путь усеян трупами: бандит на должности комбрига
С большой помпой и привлечением лично президента Украины Порошенко на должность командира 79-й бригады ВСУ был назначен полковник Курач. Под это событие была подведена большая идеологическая база о том, как «боевые комбаты» становятся комбригами.
Однако, боевой путь Курача усеян трупами подчинённых и мирных жителей. И если давно известно, что второе не смущает украинское руководство, то первое должно было бы. И с его приходом на должность потери бригады начали расти, ведь ради пиара этот человек готов на многое.
Чем же, кроме пиара, занят полковник Курач? Занят он своими делами с подельниками-бандитами. Например, с мэром Одессы Трухановым, за которого он «вписывался» по полной при отстранении последнего от должности. Труханов же знаменит своей исключительной политической мобильностью ради криминальных и коммерческих интересов в городе. А прошлое его теряется в тёмных разборках 90-х годов.
И в момент очередного скандала про рейдерство государственной земли в курортном и портовом городе Одессе неожиданно на сторону Труханова стали украинские комбаты-бандиты. Один из них Курач. И даже написал открытое письмо, пытаясь кровью своих подчинённых прикрыть рейдерство и свой процент.
«Мы, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, обращаемся к Вам с официальным заявлением относительно Труханова Геннадия Леонидовича о том, что ручаемся за надлежащее поведение последнего и неотложную явку по вызову следователя», — говорится в письме Курача. Тут он с «воинами», тут речь о всей бригаде.
А вот когда дело происходило в аэропорту, летних котлах и безумных вылазках на нейтралку ради пиара, он почему-то не получил ни одного ранения, ни одной контузии. Хотя в те времена находился на гораздо более низкой должности. Военнослужащие бригады, кстати, заявили, что никакого письма не подписывали, и, вообще, не хотят иметь дела с этим процессом.
А вот зажатый между криминальными обязательствами и военной дисциплиной полковник Курач вынужден был признать своё авторство. Но и его впоследствии защитили от скандала «волонтёры» и другие его подельники по разделу гуманитарной помощи и торговле оружием.
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Владимир Петров, специально для «Русской Весны»
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Введение миротворцев на Донбасс — в приоритете, — Порошенко
Вопрос введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса будет обсужден на переговорах в Нормандском формате, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
«Мы договорились, что в числе приоритетных пунктов повестки дня во время встречи в „Нормандском формате”, уже в мае или в начале июня, вопрос миротворцев точно будет стоять», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
«И это будет классическая миссия, а не ее эрзац-вариант российского происхождения в виде эскорта», — добавил Порошенко.
Ранее он допустил встречу лидеров Нормандской четверки в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии, но в Кремле опровергли его заявление.
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Экстренное обращение Зеленского к украинцам (ВИДЕО)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал всех украинцев придти 19 апреля на стадион в Киеве и при этом осудил попытки Порошенко разделить арену на «фан-зоны» и ограничить доступ граждан на дебаты.
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3eлeнcкий тepяет peйтинг или пoзop 112 кaнaла
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Порошенко сходил на лица сторонникам
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Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля на стадионе
Для любителей предвыборного цирка в обществе спектакля.
Дебаты Зеленского и Порошенко судя по всему действительно пройдут 19 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Как сообщают, стороны уже договорились и стадион для встречи уже арендован.
Накануне выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье, соц.опросы дают Зеленскому от 60 до 70% голосов, что является скорее не заслугой Зеленского, а заслугой Порошенко. Сам Порошенко заявляет, что за Зеленского 60%, а за него 40%. Разрыв во вселенной Порошенко не такой уж большой, чтобы не произошли "чудеса".
Как может произойти "чудо", смотри на примере "выборов" в Василькове – https://strana.ua/articles/196258-okruh-ikononenka-s-pomoshchju-falsifikatsij-protjanul-pporoshenko-vo-vtoroj-tur.html#.XLYm9lsI5PU.twitter
Впрочем, главное, как посчитают, хотя переобувание некоторых представителей органов власти показывают, что некоторые крысы всерьез опасаются, что "Титаник шоколадного фюрера" дал непоправимую течь.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В кресле укро-преза сменятся КЛОУНЫ )))
Новый смешнее выберут его.
Как-же хорошо что РОССИЯ сумела скинуть и СССР и ХОХЛОВ в Кремле.
А то Зеленский стал-бы ГЕНСЕКОМ СССР.