18 книг, способных влюбить в математику

1. Легендарная математическая сказка о Кубарике и Томатике

2. «Путешествие по стране Геометрии» Житомирского и Шеврина

3. «Сказки страны Математики» Соболевой и Агафонова

4. «Малыши и математика» Звонкина

5. Серия книг «Заврики» Жени Кац

6. Цикл сказок Лёвшина

7. «Архимедово лето, или История содружества юных математиков» Сергея Боброва

8. «Знаменитые математические головоломки, чудеса и тайны» Гарднера

9. «Головоломки профессора Головоломки»

10. «Море чудес и другие игры на бумаге»

11. «Как же называется эта книга?»

12. «Математический кружок» Спивака

13. «Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка» Козловой

14. «Задачник Малого мехмата МГУ: математический кружок» Коробицына

15. «Приглашение на математический праздник» Ященко

16. problems.ru

17. «Что такое математика?» Курант и Роббинс

18. «Математическое понимание природы» Арнольда

«Мой ребёнок гуманитарий! Ему математика непонятна!» — наш блогер, олимпиадный тренер Яна Полянских, считает, что это слабая отмазка, и делится своей подборкой книг по математике, которые объяснят математику любому.Вашему вниманию статья не об учебниках, а об интересных сборниках задач и книгах, развивающих интерес к математике. Попробую выстроить список в хронологическом порядке: от книг для самых маленьких до самых взрослых.Она вышла впервые в 1975 году и уже много раз была переиздана. В новых изданиях сохранились волшебные стихи Сапгира и даже те рисунки, но их дополнили необычными задачами, которые дети могут решать вместе с родителями. Рекомендую детям от трёх лет. Книга прекрасно развивает чувство числа, учит сравнивать разные величины и характеристики, ориентироваться во времени и пространстве. Я бы советовала начать работать с книгой до того, как ребёнок научится считать всё вокруг, эта необычная математическая история гораздо глубже, чем просто сказка. Это база логического мышления, а не заучивание счёта и не решение примеров на скорость. Эта книга про тот самый математический подход к решению задач, про анализ и выводы. Не проходите мимо!Тоже 1975 года. Книга включает в себя две: знаменитую геометрию для малышей и продолжение. Я бы рекомендовала с пяти лет. Здесь задачи и история не о числах, а о пространстве, которое нас окружает. Вводятся первые геометрические понятия, закладывается основа ориентировки в пространстве, ребёнок учится видеть и анализировать геометрические образы вокруг себя, измерять величины и сравнивать, знакомится с симметрией. Авторы предлагают много исследовательских задач на построение, конструирование, наблюдение, задачи вполне подходят для дошкольного и младшего школьного возраста, а формат увлекательной истории, разворачивающейся в книге, не оставит в стороне никого.Младшим школьникам математика кажется слишком серьёзной: «2+2=4, и запомни это наконец!», «Линейку держи левой рукой, прижимай крепче!», «На столе было пять конфет…» — «А конфеты шоколадные?» — «Шоколадные». Верните детям фантазию и воображение в математику! Дайте придумывать задачи самому, вносить недостающие данные, позвольте мыслить шире. «Сказки страны Математики» в этом помогут. Здесь ребёнок ненавязчиво и легко познакомится с целыми и дробными числами, с необычным нулём, но будьте рядом и будьте готовы ответить на вопросы и поразрезать дроби.По сути, это рассказ о его опыте создания математического кружка, здесь довольно много психологии и педагогики, методических методов объяснения разных математических понятий. Книга не для детей, а для преподавателей и родителей. Прекрасный источник идей, как в форме игры и настоящего научного исследования объяснить дошкольнику точную науку. А вы можете рассказать ребёнку четырёх лет теорию вероятностей?Уверена, вы их знаете и применяете и без меня. Если ещё не применяете, то это просто must have для любого специалиста, работающего со столь прекрасным возрастом. Необычные игровые задания, формирующие чувство числа, первые математические понятия, мелкую моторику и внимательность.«Три дня в Карликании», «Искатели необычных автографов», «Фрегат капитана Единицы», «Стол находок утерянных чисел», «В лабиринте чисел», «Чёрная маска из Аль-Джебры» и «Магистр рассеянных наук». Первая книга — для младшего школьного возраста, вторая и дальше — для чуть более взрослых или математически продвинутых школьников. Эти книги о науке в целом, здесь сплетается математика, филология, астрономия, физика. Замечательно рассказывается история математики, вспоминаются древние методы счёта, необычные числа, легко и непринуждённо вводятся страшные взрослые понятия корня, минимума-максимума, интеграла, постигаются секреты математических фокусов. Как по мне, в книгах отчаянно не хватает заданий, поэтому я бы рекомендовала её сочетать с милым задачником.Полноценное художественное издание, в историю которого вплетены математические головоломки и тайны, решения загадок природы, над которыми многие годы бились древние люди. Две книги: одна для младшего школьного возраста, вторая для детей постарше, которая познакомит с корнями, квадратными уравнениями, геометрическими понятиями, законами физики и астрономии. Особенно меня радуют в ней истории о знаменитых математиках. «Архимедово лето» я бы рекомендовала математически грамотным школьникам, интересующимся точными науками.С этой книгой работаю сама для развития мотивации у школьников. Кладу на стол три предмета, отворачиваюсь, прошу учеников взять себе по одному, а потом взять столько палочек, сколько скажу. Потом поворачиваюсь и абсолютно точно угадываю, кто какой предмет взял. Сначала дети не понимают: «А как?!» Со второго раза их наконец начинают интересовать оставшиеся на столе палочки и то, какую же роль они играют. Разбирая фокус вместе, мы отрабатываем и навыки устного счёта, и память, и внимание. Таких фокусов в книге собрана этак сотня. С картами, кубиками, часами, лентой Мебиуса и пространственной геометрией, со зрительными иллюзиями и многим другим. Покажите ребёнку чудо и скажите, что его разгадка кроется в математике!Автор книги предлагает различные задания и игры, связанные с творчеством (необычные приёмы рисования, работа с бумагой, деревом и картоном, мастерская игрушек), а также блестящую подборку математических фокусов и шуток, загадок и головоломок. В книге разные задания — лёгкие и сложные. К сложным можно (и нужно) привлечь взрослых, ведь многие из нас забыли, когда последний раз вырезали что-то из картона, особенно если это что-то — заготовка для теневого театра. Разумеется, намного проще дать ребёнку айпад с включённой игрой, но вы ведь сами всё понимаете.Это моя любовь для групповых и индивидуальных занятий. Идеальная математическая разминка на пять минут и прекрасный перерыв для тех, кто устал решать логарифмические неравенства. Огромный сборник игр, в которых важно найти выигрышную стратегию, подумать наперёд, включить фантазию и победить. Иногда соседа по парте, иногда меня. Десять позиционных игр, десять разновидностей морского боя и игр, схожих с ним по механике, игры с числами и цифрами, с буквами и словами, игры-рисунки, игры и головоломки на шахматной доске. Нужна только ручка, бумага, партнёр и капелька математического мышления.О, она именно так и называется! И как вы, может быть, догадались, это самый большой сборник логических задач. На страницах книги вас ожидают проблемы Рыцарей, Лжецов и Хитрецов, Алисы из Страны чудес и даже легендарного вампира графа Дракулы. Найти того, кто лжёт, и не запутаться при этом в собственных мыслях — весьма непростая задача. Вроде бы ты всё уже понял… или не понял. Шикарная книга для тех, кто хочет научиться рассуждать, делать выводы и мыслить рационально. В ней нет ни одного математического действия или числа, ведь многих из нас пугает именно счёт. Но, знаете, лучше бы там были числа.Книга, которая даёт возможность думать. Как пишет сам автор, и я полностью с ним согласна, «миф о людях с нематематическим, гуманитарным складом ума придуман в оправдание тем, кто пропустил какое-то важное место (например, не понял, что такое процент или дробь) и все оставшиеся школьные годы сидит на уроках, не понимая, что там творят». А ведь там именно творят! Этот задачник поможет показать детям красоту математики. Особенно я люблю отсюда задачи на разрезание (кстати, если ваш ребёнок тоже любит такой тип задач, то есть отдельный сборник «Задачи на разрезание» Екимовой и Кукина), переправы, переливания, расстановку знаков и скобок, среднее арифметическое, математические игры, примеры и конструкции, комбинаторику и деревья (графы). К части задач даны решения и указания в конце книги. Ещё меня радуют эпиграфы к каждой главе.Дорогие родители, книга понравится тем, что для каждой задачи из этой книги есть подсказка (наводящий вопрос или идея, чтобы рассказать ребёнку на ушко), полное решение (если вдруг все дружно зашли в тупик) и короткий ответ, чтобы проверить. Для преподавателей в книге дан примерный вариант распределения задач по занятиям, комментарии к каждой задаче и распределение по темам.Отличный сборник для учащихся четвёртых-шестых классов, хотя часть задач я люблю давать и абитуриентам, а иногда балуюсь со студентами. Книга выпущена в формате тематических листков: принцип Дирихле, комбинаторика, геометрические конструкции, принцип крайнего и так далее. К каждому листку даны ответы и указания к решению. Задачи в листках составлены так, что они начинаются с простых, наглядно показывающих принцип математики в этих задачах, а заканчиваются довольно сложными. Так что уровень можно варьировать в зависимости от ребёнка и ситуации. Книга отлично готовит к поступлению в профильные школы, поскольку там разбираются основные главы олимпиадной математики.Как вы помните из поста про олимпиады, математический праздник — это самая массовая, самая ожидаемая и самая милая математическая олимпиада для шестых-седьмых классов. В этой книге собраны задачи олимпиады с 1990 по 2008 год, практически к каждой даны рекомендации и ответы.Для подготовки к более серьёзным олимпиадам рекомендую этот сайт. Там собраны кучи задач по темам и классам, ко всем даны решения и подсказки.Научно-популярная книга для старших школьников, детей, серьёзно увлечённых математикой, и взрослых, которые так до сих пор и не поняли суть пределов. Идея книги в том, чтобы убрать пропасть между сухой школьной и вузовской математикой и настоящей наукой. Показать наглядно, как и где используется теория чисел, функции, интегралы и производные, дифференциальные уравнения и вся та жесть, от которой глаза округляются в паническом ужасе.Для тех, кто осознаёт, что математика — это наука всего. Книга прекрасно связывает физику, химию, биологию, астрономию и математику воедино, рассказывает о математических методах, примеряющихся в других науках, и постигает тайны Вселенной. Совершенно потрясающая книга, одна из моих самых любимых. Подойдёт интересующемуся школьнику, а главное — родителю. Ведь когда мы поймём сами, как же летает самолёт, мы сможем объяснить это даже самому маленькому ребёнку.Учитесь интересно! И пусть вас окружают самые необычные задачи и самые красивые решения. Везде и во всём.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9705070.html