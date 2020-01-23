Катастрофа Америки.

Пока мы с азартом обсуждаем путинские реформы от 15 января, в Америке запущена процедура импичмента президента США Дональда Трампа. По мнению наших американистов, республиканцы, сторонники Дональда Трампа, могут взяться за оружие… Американская глубинная империя со всей её «демократией» — в опасности!

Как погибают империи.

Первейший признак катастрофы империи – это разнузданность нравов. В Америке догадались её легализовать, наделив «правами человека» ЛГБТ-человека. Вот и сказалось отсутствие исторического опыта, малолетство американской империи…

В дичайших оргиях погибали Древняя Греция и вечный Рим, первые демократии мира. Рим продержался дольше, поскольку был ещё и империей, а в конце принял христианство, но было поздно: германские и славянские «варвары» с их простыми богами сокрушили Рим.

Российская империя погибла в народном мнении, когда пришёл «коллективный Распутин». Имперская элита не смогла его отторгнуть, в конце концов её представители убили Григория Распутина в самом конце 1916 года. Но было уже поздно…

В США пришёл «коллективный трансгендер» и получил «права человека», стал первейшим человеком в Америке. В Демократической партии их представляет экс-вице-президент и кандидат в президенты Джо Байден. При Обаме, будучи вице-президентом, Байден со своего высокого поста публично угрожал всем странам мира, в которых будут не уважать права ЛГБТ-человеков. Всех остальных как бы можно, а вот ЛГБТ – ни в коем случае.

Трамп и Путин.

Для ещё нормальной Америки президент Трамп – последний свет в оконце, при всех его прибамбасах, нарциссизме и наглости. Иначе придёт защитник трансгендеров Джо Байден или его заместители в Демократической партии. Америке уже поздно принимать лекарства, поскольку «американский Распутин» уже пришёл, и он даже легализован. Только оперативное лечение.

Демократия как идеологическая система не может противостоять приходу в общество разнузданных страстей, она этому, наоборот, потворствует и способствует. Ведь извращенцы разного рода – тоже из народа, причём в высших слоях общества при демократии они постепенно оказываются в большинстве. Закон природы?

Народ бывает велик, а бывает и мал, бывает, и в охлос превращается, которым правят негодяи и страсти, предупреждают античные платоны и аристотели, говоря об опасностях демократии. Сегодня о демократической власти негодяев над толпой глупцов говорит эксперт Евгений Сатановский. Поэтому все сторонники человеческой нормы поневоле становятся на сторону богов и политической автократии, большей имперскости. Сегодня это Трамп — в Америке и Путин — в России. В этом смысле демократы в США и объявляют Трампа «агентом Путина».

Убийство Сулеймани.

В этой американской борьбе страстей с импичментом в Багдаде по приказу Трампа убивают прибывшего в Ирак с государственным визитом иранского генерала Сулеймани. Хотя убийство совершено в Багдаде, это и первый выстрел в политической войне в Америке.

Разрешением политической войны в США может быть только победа одной из сторон, причём очевидным образом – силовым. С полным политическим разгромом своих оппонентов. Никакая «победа» одной из сторон с перевесом голосов на президентских выборах любую проигравшую сторону не устроит: она её не признает. Все стороны конфликта в таких случаях планируют «маленький военный переворот», как декабристы в России в 1825 году, ну а там уж как случай распорядится…

Инициирование Демократической партией импичмента президента Трампа в нижней палате Конгресса – это беззаконная попытка отстранения Трампа от власти. Ранее демократы сфальсифицировали обвинения Трампа в «сговоре с Путиным». Демократическая ЛГБТ-партия не знает меры, закона и никаких табу. Какие могут быть ограничения для страстей? Они по определению беспредельны.

И президент Трамп тоже переходит к беспределу, отдаёт приказ об убийстве Сулеймани в далёком Багдаде, но это демонстрация силы и решимости его оппонентам в Америке. Сулеймани стал первой жертвой политической войны в США.

Какое нам дело до Америки?

Политическая буря в США затронет весь мир и Россию, уже затрагивает, потому что ЛГБТ качают свои права и в России, а мы, смущённо улыбаясь, уже признаём их «права». К счастью, пока далеки от их легализации, как в США и в Европе, за что нас травят «азиатчиной» и «нецивилизованностью» американские и европейские содомиты. Вот так, через старинный «содомский грех», опять встаёт перед нами вопрос о Боге.

Фёдор Михайлович Достоевский как-то сказал: если мне точно докажут, что Христа нет и никогда не было, я всё равно буду в Него верить. Потому что иначе – неизбежная катастрофа, то есть придёт всё-таки в мир сатана в виде катастрофы и своим приходом докажет существование Бога, которого точно нет.

Это доказательство предъявила нам в ХХ веке партия РСДРП(б), наследница великих европейских идей Просвещения в интерпретации Карла Маркса, с нравственной основой в виде «воинствующего атеизма». В 20-годах под прикрытием Льва Троцкого и под руководством европейских фрейдистов-психоаналитиков Россия также с головой окунулась и в сексуальную революцию со всеми ЛГБТ-оргиями, из которой её вытащил Сталин. И принял в 1934 году известный закон о «мужеложстве», ставший одной из нравственных опор нашей будущей Победы. Об этой стыдной странице нашей революции до сих пор молчат наши историки, хотя она очень актуальна: это ведь и одна из причин репрессий 1937 года против троцкистов.

Большевики в России прошли весь свой круг ада: от разрушения церквей через репрессии своих же товарищей («верных ленинцев») до председателя КПРФ Геннадия Зюганова, который теперь свечки в церкви ставит. А если есть сатана с его «содомским грехом», значит, есть и Бог, по Ф.М. Достоевскому.

Теперь свой круг ада предстоит пройти Америке, потому что её основание прогнило до прав ЛГБТ-человека.

Источник: https://topwar.ru/166981-katastrofa-ameriki.html