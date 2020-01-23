Как США пытались развязать Третью мировую и уничтожить СССР

Журналист политического журнала Counterpunch Тед Ролл выпустил материал, в котором рассказал, что США пытались уничтожить СССР с 1917 года. Он перечислил шокирующие попытки американских президентов сделать это.

По его словам, сразу после революции Штаты отправили свои войска в разрушенную страну и находились там три года. Ну, а во время Второй мировой войны Рузвельт намеренно тянул время и не вступал в войну. Тем временем миллионы русских погибали на поле боя.

Не отличался от своих предшественников и Кеннеди. Ролл вспомнил историю с летчиком-шпионом Гэри Пауэрсом. 1 мая 1960 года жители СССР праздновали Международный день солидарности трудящихся.

Тогда в воздушное пространство города Кировабада Таджикской ССР вторгся самолет U-2. Подобные воздушные судна совершали подобные провокационные полеты с 1956 года.

Этот самолет был снабжен разведывательной аппаратурой. Тогда в СССР был разработан план — советский летчик должен был настигнуть вражеский самолет и идти на таран. Камикадзе должен был стать Игорь Ментюков. Он сознательно согласился на это, но, к счастью, он выжил. Топливо закончилось, летчик вернулся на аэродром.

А самоуверенные американцы тем временем забыли об осторожности. В итоге U-2 оказался в зоне действия ЗРК С-75 «Двина». Американский самолет был сбит. Увы, из-за несовершенства этой зенитного комплекса не удалось понять, точно ли разведчик уничтожен.

«Двина» совершила второй пуск, который сбил уже советский военный самолет, в результате чего погиб лейтенант Сергей Сафронов. В ходе этой провокации едва не произошла Третья мировая война.

Позже случился Карибский кризис, который снова чуть не привел к войне между СССР и США.

Спустя два десятка лет «отметился» и Рональд Рейган. Он одобрил план по взрыву сибирского газопровода. По словам Ролла, если бы американцы смогли реализовать это, в СССР произошла бы экологическая катастрофа.

На этом США не остановились, и в 1991 году содействовали развалу СССР. Так что весь ужас 90-х во многом произошел из-за американской экономической политики по отношению к России.

До сих пор американские власти всеми силами пытаются противостоять России. Но нашей стране удалось преодолеть сложные времена, и сейчас РФ сильна, и все попытки США проваливаются.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»