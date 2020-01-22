Главная » Аналитика, Наука, Новые технологии

Ребус для ученого.

09:57. 22 января 2020 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

 

 

 

alchemy2

Моноатомное золото, кристаллическая решетка.

tKbKExDSnyv0l0ZLpeNwuByOwKTnmoFKjHlh1N6z2ALYONjEPsx6D15LLzH-gxb5RJDdJO6TF1hhozlxj9QNIkP25DlqRIYcGPeEGOTLCmQ

Звуковая частота соответсвия воздействия на организм человека в Гц.

post-18-1167035007post-18-1167034770post-18-1167034545

Данные исслелований резонансных проявлений в связке с тональностью и излучаемым светом.

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)