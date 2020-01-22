Главная » Невероятное в мире, Политика

О попытках Лукашенко выбить уступки, оттягивая интеграцию

22:47. 22 января 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В разговоре с Царьградом политический эксперт Анатолий Вассерман объяснил новые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно того, что он собирается снизить закупки газа у России.

“Я полагаю, что Лукашенко всего лишь старается выжать какие-нибудь дополнительные уступки. И очень серьёзно опасается, что его в Российской Федерации, так сказать, потеснят в случае дальнейшей интеграции наших республик. То есть он, по-моему, вполне серьёзно опасается, что дальнейшая экономическая интеграция приведёт к полному политическому поглощению Белоруссии Российской Федерацией”, – предположил Вассерман.

По его мнению, на самом деле Белоруссии поглощение не угрожает, и сейчас вполне чётко определена степень экономической интеграции, оптимальная при существующих средствах управления хозяйством.

“В Российской Федерации вряд ли кто-то стремится сделать эту самую интеграцию теснее. Поскольку математическая теория методов управления хозяйством, к сожалению, проработана довольно мало, ибо по ряду политических причин уже пару десятилетий велено прорабатывать только микроэкономику, а не макроэкономику, то и получается, что даже если действительно нынешняя степень интеграции оптимальна, а по моим грубым прикидкам выходит именно так, политики в этом совершенно не уверены”, – поясняет Вассерман.

Он добавляет, что именно отсюда и возникают все опасения о полной утрате самостоятельности, на фоне которых развиваются разнообразные недоразумения и споры.

“Поэтому мы видим вот такие попытки подстраховаться путём, грубо говоря, демонстрации своих возможностей. Что, мол, могу я себе и других партнёров найти, хотя иной раз это выглядит как в поговорке “Назло маме уши отморожу”. И вот с учётом всех этих обстоятельств получается, что просто из-за взаимонепонимания могут возникнуть очень серьёзные экономические и политические осложнения. И боюсь, что многие ошибки, которые Александр Григорьевич уже сделал, и многие ошибки, которые он ещё в состоянии сделать, – это всё именно следствие такого непонимания. А оно, в свою очередь, идёт не от его личной ограниченности, а именно из того, что просто уже пару десятилетий как заглохла под политическим давлением чрезвычайная важная отрасль научных исследований”, – уверен эксперт.

Он пояснил – как известно, нет ничего практичнее хорошей теории, но у этого выражения есть и другой смысл, а именно – нет ничего разрушительнее плохой теории.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-popytkah-lukashenko-vybit-ustupki-ottyagivaya-integracziyu/

Метки: Беларусь, белоруссия, комментарий, лукашенко

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лукашенко и мигранты
...Щавлик). Однако первые годы нахождения Лукашенко у власти характеризовались, прежде всего...властей с преступностью и коррупцией выбила у массовой миграции (как ... Главным принципом Лукашенко стала решительная борьба с любыми попытками создания альтернативных ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 12 февраля 2015
...кольцо окружения. ВСУ также попытались выбить ополчение из Красного Пахаря. ...диверсионно-разведывательная группа ополчения предприняла попытку захвата городского отдела милиции. ...конечно сменился на нормандский, но Лукашенко вполне себе неплохо смог поднять...
Дана команда "Фас". Видео.
...» (Россия):Российская власть сейчас пытается выбить себе более комфортные условия при... вся новая «информационная война» Москвы. Лукашенко может повернуть ситуацию с ног... смотрят.Андрей Савельев, политолог (Россия):Попытка свалить на Беларусь те невзгоды...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
...зоны деэскалации была предпринята очередная попытка обстрела российской авиабазы Хмеймим. ...следующий день, 11 апреля, Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком...При поддержке артиллерии «Силы Тигра» выбили боевиков из пригорода Хальфаи. «Хайат...
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
... она может открыть или выбить многие двери. Более того... в этих странах! Технология попытки проведения «бархатной революции» в...Чавес, Муаммар Каддафи, Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? Только... она может открыть или выбить многие двери. Более того...
Последние новости с Украины и Новороссии за 5 октября 2014
... Worldsteel сообщила, что Украина выбыла из десятки мировых лидеров по...Ростовские таможенники сообщают о непрекращающихся попытках провоза боеприпасов с Украины в... Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Euronews...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)