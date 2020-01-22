О попытках Лукашенко выбить уступки, оттягивая интеграцию

В разговоре с Царьградом политический эксперт Анатолий Вассерман объяснил новые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно того, что он собирается снизить закупки газа у России.

“Я полагаю, что Лукашенко всего лишь старается выжать какие-нибудь дополнительные уступки. И очень серьёзно опасается, что его в Российской Федерации, так сказать, потеснят в случае дальнейшей интеграции наших республик. То есть он, по-моему, вполне серьёзно опасается, что дальнейшая экономическая интеграция приведёт к полному политическому поглощению Белоруссии Российской Федерацией”, – предположил Вассерман.

По его мнению, на самом деле Белоруссии поглощение не угрожает, и сейчас вполне чётко определена степень экономической интеграции, оптимальная при существующих средствах управления хозяйством.

“В Российской Федерации вряд ли кто-то стремится сделать эту самую интеграцию теснее. Поскольку математическая теория методов управления хозяйством, к сожалению, проработана довольно мало, ибо по ряду политических причин уже пару десятилетий велено прорабатывать только микроэкономику, а не макроэкономику, то и получается, что даже если действительно нынешняя степень интеграции оптимальна, а по моим грубым прикидкам выходит именно так, политики в этом совершенно не уверены”, – поясняет Вассерман.

Он добавляет, что именно отсюда и возникают все опасения о полной утрате самостоятельности, на фоне которых развиваются разнообразные недоразумения и споры.

“Поэтому мы видим вот такие попытки подстраховаться путём, грубо говоря, демонстрации своих возможностей. Что, мол, могу я себе и других партнёров найти, хотя иной раз это выглядит как в поговорке “Назло маме уши отморожу”. И вот с учётом всех этих обстоятельств получается, что просто из-за взаимонепонимания могут возникнуть очень серьёзные экономические и политические осложнения. И боюсь, что многие ошибки, которые Александр Григорьевич уже сделал, и многие ошибки, которые он ещё в состоянии сделать, – это всё именно следствие такого непонимания. А оно, в свою очередь, идёт не от его личной ограниченности, а именно из того, что просто уже пару десятилетий как заглохла под политическим давлением чрезвычайная важная отрасль научных исследований”, – уверен эксперт.

Он пояснил – как известно, нет ничего практичнее хорошей теории, но у этого выражения есть и другой смысл, а именно – нет ничего разрушительнее плохой теории.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-popytkah-lukashenko-vybit-ustupki-ottyagivaya-integracziyu/