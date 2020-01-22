Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Новый состав правительства. Что он означает? В. Катасонов. М. Делягин. О. Четверикова

22:47. 22 января 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Новый премьер Михаил Мишустин представил новое правительство. Кто есть кто в новом составе. Комментируют Валентин Катасонов, Ольга Четверикова, Михаил Делягин, Александр Нагорный.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Мишустин #правительство #Мединский #ОльгаВасильева #АндрейБелоусов #ВалентинКатасонов #Четверикова #Делягин #Нагорный #Мутко

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1pYi7podJ6s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 декабря 2016
...вышли в подконтрольные сирийскому правительству районы за безопасностью, ...подчеркнул, что теперь террористы вынуждены искать новые источники доходов, что означает, что международному... окрестностях – моё примечание). Состав сил защитников: «Щит военной...
Новости Украины — сегодня 2 декабря 2014
... Раде утвердит новый состав правительства Парламент Украины во вторник намерен утвердить новый состав правительства, главной изюминкой... ценными бумагами «иностранного права», что означает, что украинское правительство не может изменить условия в...
Генезис Временного правительства
... не означала призыва присоединиться к революции, а только указывала, что из этих... не было. Просто крепко верили, что новая власть, в основе которой лежал... сказал, что предполагается образование правительства при великом князе, что Львов входит в состав и...
Правительство, которое служит олигархам, должно уйти в отставку
... не верит, что нынешний состав правительства способен провести нужные стране изменения. — Новое правительство прежде всего... социалистической или рыночной экономике. Он означает затруднение импорта продукции с высокой...
Бэкграунд, выпуск-258 за 26 мая 2012
...процедуре был сформирован новый состав правительства и администрации Президента. Что касается Кабинета ...государственная компания «Statoil» что в переводе означает «государственная нефть». Помимо... В абсолюте такая схема означает, что по прихоти горстки самых ...
Я уважаю Путина как человека, но перед президентскими выборами 2018 года мне хотелось бы спросить его как политика: "ЧТО ЭТО ТАКОЕ?" и "КАК С ЭТИМ БЫТЬ?"
... получивших награду.Глянул я на состав этих Дум, а там сплошь... как вершилась новейшая история России: "5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло... судебной власти самостоятельны." Что означает 10-я статья? Она означает, что все ветви власти...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)