Новый состав правительства. Что он означает? В. Катасонов. М. Делягин. О. Четверикова
Новый премьер Михаил Мишустин представил новое правительство. Кто есть кто в новом составе. Комментируют Валентин Катасонов, Ольга Четверикова, Михаил Делягин, Александр Нагорный.
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