Массаж для шишковидной (пинеальной) железы.

Эпифиз является одним из самых незначительных по размеру в организме, но очень важным по значимости. Периодический массаж шишковидной железы (эпифиза) помогает восстановить выработку важного для организма человека гормона мелатонина.

Расположен эпифиз внутри черепной коробки. Шишковидная железа пока еще плохо изучена учеными. Если быть точнее, то некоторые ее функции определены четко, а другие пока еще являются предположительными. В шишковидном теле, которое еще называют эпифизом, находится максимальная концентрация лецитина. В этом маленьком отделе головного мозга данного вещества содержится гораздо больше, чем в любом другом органе человеческого тела.

Важность эпифиза.

В шишковидной железе происходит выработка мелатонина. Это важнейшее вещество, которое играет огромную роль в работе всего организма человека. Часто люди недооценивают важность шишковидной железы, а иногда и вовсе не знают о ее существовании. Это может привести к нарушениям ее функционирования. Вернуть шишковидное тело к нормальной работе можно простыми способами, а именно правильным режимом дня, сбалансированным питанием и массажными процедурами.

Само по себе шишковидное тело может быть промассировано, что приведет к улучшению его работы и более активной выработке важных веществ. Однако данную процедуру нужно проводить правильно, так как в данном случае речь идет об отделе головного мозга, хоть и промежуточном. Данный орган получил свое название из-за внешней схожести с сосновой шишкой. С эпифизом нужно быть очень осторожным, так как он связан со многими важными отделами головного мозга.

За счет него происходит регулирование деятельности эндокринной системы. Большую роль играет свет, а сам эпифиз связан с органами зрения. Шишковидная железа способна реагировать на освещение, от чего зависит количество вырабатываемых гормонов. Основная работа органа приходится на ночное время. В этот период происходит наибольшее кровоснабжение эпифиза, а гормональные клетки начинают активно вырабатываться. Основное время функционирования шишковидной железы приходится на отрезок времени от полуночи до шести часов утра.

Важность данного органа сложно переоценить. Он ответственен за приостановку работы гипоталамуса и гипофиза, что дает человеческому мозгу полноценно отдохнуть и не перенапрягаться.

Кроме того, задачей шишковидной железы является нормализация ритмов и ощущение времени суток человеком. Она способна снять чрезмерное нервное напряжение, создает снотворный эффект, нормализует тонус сосудов и подавляет работу половой системы в детском возрасте. Все это говорит о том, что проблемы с эпифизом могут привести к серьезным последствиям. Поэтому не нужно недооценивать важность данного отдела головного мозга. Человек должен заботиться о нем и стимулировать работу шишковидной железы. Для этого нужно использовать простые методы, к которым стоит отнести и массажные процедуры. Правильные действия позволят увеличить выработку мелатонина, что положительно скажется на здоровье всего организма.

Выработка мелатонина.

Для человеческого организма нормальная секреция мелатонина является жизненно важной необходимостью. Стоит заметить, что в ночное время выработка данного вещества происходит более активно, нежели днем, разница иногда достигает 75%.

Интересно то, что в природе все рассчитано так, что в зимний период, когда организму может недоставать витаминов и полезных микроэлементов, выработка мелатонина должна быть более активной. Все дело в том, что в холодное время года ночи длиннее, поэтому и эпифиз должен работать активнее. Но в жизни современного человека все происходит несколько иначе. Часто человек в силу различных причин страдает недосыпанием, поэтому у него выработка мелатонина замедляется. Это можно исправить за счет стимуляции работы шишковидной железы, в том числе и методом массажа. Особенно актуальными подобные процедуры будут для тех, кому приходится бодрствовать после полуночи.

Если не обращать внимание на неправильное функционирование эпифиза, можно получить серьезные проблемы. Этот орган имеет очень небольшие размеры, но болезни, которые с ним связаны иногда очень серьезные.

Последствия нарушения работы эпифиза.

Медиками было выявлено, что многие опасные болезни провоцируются именно неправильной работой шишковидной железы. Ненормальная выработка мелатонина может привести к бессоннице, депрессии, ожирению, сахарному диабету второго типа и иным серьезным патологиям.

Нарушение секреции мелатонина может быть вызвано функциональными нарушениями работы органа, врожденными недугами и серьезными патологиями головного мозга. К первому типу проблем можно отнести неправильный режим дня и плохое питание. Что касается врожденных пороков, которые могли бы сказаться на работе эпифиза, то они встречаются крайне редко, но все же их нельзя исключать.

Значительно чаще имеют место болезни, поражающие шишковидную железу. Речь идет о новообразованиях в головном мозге, опасных паразитарных процессах и кровоизлияниях. Далеко не все проблемы можно решить массажными процедурами, но в некоторых случаях это помогает избавиться от проблем с выработкой такого важного для человеческого организма мелатонина.

Этот гормон особенно важен для женщин, так как контролирует менструальный цикл. Кроме того, он отвечает за смену пигментации кожи. Любые колебания в выработке этого вещества будут плохо сказываться на работе всего организма. Некоторое время назад ученые доказали, что переизбыток гормона, вырабатываемого эпифизом, может стать причиной чрезмерной тяги к алкоголю.

Все это говорит о том, что человеку нужно следить за своим здоровьем, чтобы не допустить проблем с функционированием шишковидного тела. Медики доказывали не раз, что нормальный сон в ночное время, правильное питание, занятия спортом и профилактический массаж головы могут давать отличные результаты.

Кроме того, стоит заметить, что проблемы с пинеальной железой могут подсказать о наличии серьезных заболеваний головного мозга. К примеру, когда у пациента отмечается бессонница, беспричинная депрессия и резкие изменения веса, стоит провериться на наличие новообразования в головном мозге либо паразитарного недуга. Вполне возможно, что опухоль давит на эпифиз и вызывает подобные симптомы.

Для чего необходимы упражнения?

Если у человека появляются проблемы с выработкой мелатонина, ему стоит проводить специальные процедуры для усиления секреции подобного гормона. Данное вещество играет большую роль при борьбе с остеопорозом, предменструальным синдромом, депрессией и проблемами в работе головного мозга. Иногда для нормального функционирования организма становится недостаточно того количества гормона, которое может выработать эпифиз самостоятельно. В таких ситуациях некоторые используют специальные упражнения, которые помогают активировать работу данного отдела головного мозга и усилить выработку мелатонина. Подобные методы позволяют не только улучшить функционирование эпифиза, но и нормализовать работу головного мозга в целом. Простые упражнения, выполненные правильно, дают возможность избавиться от депрессии, улучшить сон и даже усилить мозговую деятельность.

Упражнения для шишковидной железы нужно выполнять аккуратно, так как речь идет о головном мозге. Специалисты рекомендуют закрыть глаза и сосредоточиться на процессе. Все мысли человека должны быть направлены на то, чтобы улучшить состояние эпифиза.

Прежде чем начать работать в данном направлении, желательно проверить состояние своего организма. Если у человека будут подозрения на опухоль головного мозга, любые упражнения и массажи запрещены, так как они могут спровоцировать усиление негативного влияния новообразования.

Как делать упражнения?

Если со здоровьем все в порядке и ненормальная выработка мелатонина вызвана простым переутомлением и неправильным режимом дня, можно приступать к массажным процедурам. Начинать необходимо с верхней части головы. Проводить массаж человек может самостоятельно, так можно лучше прочувствовать данный участок тела. Начинается все с легких круговых движений, которые начинаются от затылка, пальцы должны постепенно расходиться. Особое внимание нужно уделить небольшому углублению, на месте которого ранее был родничок. Эту точку нужно промассировать аккуратно, но тщательно.

Действия человека должны быть четкими, уверенными, но мягкими. Не нужно вызывать трение кожи либо слишком сильно давить на голову. Торопиться тоже не стоит, иначе положительного эффекта не будет.

Некоторые стараются заменять работу пальцами специальным устройством, которое напоминает венчик для взбивания теста. Это нехитрое приспособление с металлическими щупальцами с наконечниками позволяет добиться неплохого результата. После такой процедуры человек успокаивается, у него улучшается настроение и сон. Желательно проводить процедуру массажа в вечернее время.

Легкие поглаживания могут быть полноценным массажем либо одними из комплекса упражнений. Если человек не почувствовал улучшения после проведения подобной процедуры, стоит провести более глубокий массаж. Для этого нужно поставить пальцы на верхнюю часть черепа и постепенно разводить в стороны так, чтобы растягивать кожу, но не нужно слишком давить. Процедура не должна вызывать дискомфорта.

Третьим упражнением будет легкое постукивание. Его нужно совершать указательным либо средним пальцем. Обработать нужно ту точку, где у младенцев располагается родничок. Ни в коем случае нельзя применять силу. В процессе выполнения данного массажного упражнения человек может резко почувствовать прилив тепла, у некоторых увеличивается слюноотделение, а кто-то чувствует тошноту.

Четвертое упражнение проводится в области лба. В центре, но ближе к волосистой части, нужно расположить средний и указательный пальцы правой руки. Эту точку нужно массировать некоторое время в том направлении, которое покажется наиболее комфортным. Затем два аналогичных пальца на левой руке нужно расположить на задней части головы. Чтобы определить точку, нужно мысленно проложить ровную параллельную линию от того места, где расположена правая рука. То есть, пальцы левой руки должны располагаться чуть ниже затылка.

Во время выполнения данного упражнения человек должен внимательно следить за своими ощущениями. Чаще всего люди чувствуют в такие моменты приливы тепла, а иногда даже сильный жар. Некоторые плачут, а у других просто расслабляются глазные нервы и могут появиться «зайчики» перед глазами, хоть веки будут закрытыми. Часто теряется чувство времени и вкусовые ощущения.

В завершение массажных процедур нужно хорошо растереть руки, чтобы они стали теплыми, а после сразу положить их на голову. Это будет успокоительная процедура, которая не потребует никаких физических действий. Тут нужно просто сосредоточиться на себе, на состоянии своего организма и на работе головного мозга. Все должно быть спокойно и работать размеренно. Человек должен прочувствовать, как тепло его собственных рук проникает в голову и согревает шишковидную железу, заставляя ее работать правильно.

При правильном подходе человек может самостоятельно корректировать состояние своего организма. Безусловно, вылечить опухоли так не получится, но улучшить работу головного мозга при сильном переутомлении, депрессии либо нервном срыве вполне реально.

Восточные учения и эпифиз.

Китайские и индийские народные целители много внимания уделяют шишковидной железе. Они знают о том, насколько она важна для работы человеческого организма. В целом многие лечебные методики, используемые в восточной медицине, направлены на то, чтобы урегулировать выработку гормонов и поддержать здоровье желез. Массажные процедуры, которые человек может выполнять самостоятельно в любое удобное для него время, являются важной составляющей лечебной терапии для избавления от многих заболеваний.

Китайские и индийские медики рекомендуют особое внимание уделить области бывшего родничка. Его нужно поглаживать, аккуратно простукивать и массировать. Считается, что это способствует не только улучшению работы шишковидной железы, но и усиливает духовное развитие.

Еще одна важная точка находится между бровями. Эта область известна знающим людям, как «третий глаз». К нему нужно относиться очень серьезно и не переусердствовать во время массажа. Область между бровями нужно простукивать указательным либо средним пальцем. Но делать это нужно аккуратно и не слишком долго, в противном случае можно получить побочные эффекты от лечебной процедуры.

Сам по себе эпифиз расположен в центре головного мозга, поэтому напрямую к нему добраться невозможно. Однако существуют особые энергетические пути, среди которых область родничка и «третьего глаза» самые короткие.

Простукивание данной области нужно проводить максимально осторожно. Если не соблюдать все правила и давить слишком сильно либо провести много повторов, это даст обратный результат. Подобные усилия выльются в головную боль, умственное перенапряжение, которое не дает нормально расслабиться и уснуть, а также неприятное ощущение в глазах. Восточные эксперты говорят о том, что такой эффект обусловлен чрезмерно быстрой циркуляцией энергии в организме человека. Но на самом деле все это может спровоцировать слишком сильную секрецию мелатонина, что и приводит к подобным последствиям.

Как улучшить работу эпифиза?

Не только массажные процедуры, но и правильный образ жизни могут улучшить выработку полезного гормона, вырабатываемого шишковидной железой. В первую очередь специалисты рекомендуют нормализовать свой график дня, чтобы организм хорошо знал, что такое день и ночь. В идеале будет сон с 10 часов вечера и до рассвета. В дневное время стоит больше времени проводить на улице, чтобы получать энергию света. На крайний случай нужно поставить рабочий стол поближе к окну.

Не стоит игнорировать и внешние источники мелатонина. Это вещество содержится в овсянке, моркови, инжире, кукурузе, помидорах, редьке, петрушке и рисе. Для шишковидной железы будет полезен витамин В3 и В6, которые можно получить из многих продуктов питания.

А вот от кофе и сигарет нужно отказаться. Они негативно влияют на выработку мелатонина. Кроме того, вред наносят и электромагнитные поля, а точнее слишком близкие контакты с ними. Речь идет о частых разговорах по мобильному телефону, длительном времяпровождении за компьютером и постоянно работающем Wi-Fi.

Очень хороший результат показывают занятия йогой. Подобные упражнения будут полезны не только для активации шишковидной железы, но именно в этом случае они особенно актуальны. В восточных практиках считается, что эпифиз — это антенна для связи мозга человека с внешним миром. Чтобы получить качественный «сигнал», необходимо наладить «связь», а йога в этом плане подходит очень хорошо.

Самой лучшей позой для шишковидной железы будет Шашангасана. Она известна еще как поза зайца. Выполняется упражнение из положения сидя на коленях. Человек наклоняет верхнюю часть тела вниз, а руки вытягивает вперед. Подобное упражнение будет очень полезно для тех, кто собирается улучшить функционирование эпифиза. Кроме того, поза зайца нормализует работу головного мозга в целом, улучшает память и концентрацию.

Человек, который планирует усилить выработку мелатонина за счет массажа и специальных упражнений, должен помнить о том, что не в каждом случае можно рассчитывать на положительный результат. Если проблемы с шишковидной железой вызваны заболеванием, к примеру, опухолью головного мозга, то самолечение только усугубит ситуацию и заберет у больного драгоценное время, которое могло быть потрачено на правильное лечение. Поэтому, прежде чем предпринимать какие-либо действия, стоит проконсультироваться с врачом и пройти несколько полезных диагностических процедур. Важно помнить, что своевременное определение заболевания дает шансы на быстрое выздоровление. В случае с паразитарным заражением либо кровоизлиянием это дает возможность обойтись без серьезных осложнений.

Источник: https://gormonorm.ru/epifiz/massazh-shishkovidnoy-zhelezy.html