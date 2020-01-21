Как звуки исцеляют организм человека.

Когда мы «вовлекаемся» в целебные частоты, наше тело и разум вибрируют в гармонии.



Мы это чувствуем, когда включаем радио, а из него доносится наша любимая песня или когда спокойно сидим и слушаем шум дождя. Но как именно он работает, каким образом звук нас исцеляет?



Швейцарский доктор медицины Ганс Дженни из Базеля, собрал увлекательные эксперименты, в которых мы можем буквально «видеть» как работает звук.

Дженни стал основоположником «киматики», проведя серию опытов.

Он насыпал песок, жидкость или какой-либо порошок на металлическую пластину, которую прикреплял к осциллятору. По сути, осциллятор это вибратор, но в данном случае прибор контролировался генератором, способным производить многие тысячи видов частот. Некоторые из них можно встретить в природе, а другие создаются человеком.



Дженни изменял частоту осциллятора и обнаружил, что песок, вода или другие вещества, которые он использовал для создания видимой среды звука, превращались в очень интересные формы. Они имитировали свойства божественной геометрии. Причём чем выше была частота, тем более сложными представлялись формы.



Ганс Дженни писал:

«Поскольку различные аспекты этих явлений обусловлены вибрацией, мы имеем дело со спектром, который показывает узорчатые, фигуративные образования на одном полюсе и кинетико-динамические процессы на другом, в целом образованные и поддерживаемые необходимой периодичностью».



Пение удивительно влияет на мозговые волны.

Гармонические звуки создают порядок из хаоса. Можно сказать, болезнь – это разновидность хаоса в организме. На протяжении тысячелетий те, кто изучал науку о звуке, стали понимать, что определённые частоты чрезвычайно целебны для человеческого организма.



Когда мы «вовлекаемся» в целебные частоты, наше тело и разум вибрируют в гармонии. Они включают в себя:



285 Гц – сигналы клеткам и тканям к исцелению. Вызывает в теле ощущение обновления, приятной лёгкости.

396 Гц – освобождает от чувства вины и страха, чтобы расчистить путь для эмоций более высоких вибраций.

417 Гц – способствует «развязыванию» сложных ситуаций.

528 Гц – сигнал к исцелению ДНК, восстановлению клеток и пробуждению сознания.

639 Гц – это вибрация, связанная с сердцем. Она позволяет стереть различие между чувством любви к себе и к «другим». Слушайте эту частоту, чтобы сбалансировать отношения.

741 Гц – сигнал к очищению и исцелению клеток от воздействия электромагнитного излучения. Помогает расширить возможности для создания желаемой реальности.

852 Гц – пробуждает интуицию.

963 Гц – активизирует деятельность шишковидной железы и приводит тело к его совершенному изначальному состоянию.



Это так называемые Частоты Сольфеджио. Безусловно, существуют и другие частоты, многие из которых находятся за пределами диапазона человеческого слуха, но обладают исцеляющими свойствами.



Русский инженер Георгий Лаховский, разработавший устройство, которое назвал «многоволновым» генератором (МВГ), также понимал мощь звука. Он знал, что определённые частоты укрепляют живое существо.

Сольфеджио частот

Используйте эти простые советы в качестве отправной точки, прислушивайтесь к своему организму и создайте свой собственный уникальный метод, как использовать сольфеджио частот. Не ограничивайте себя в том, как использовать музыку.

1. Вам не нужно слушать тоны сольфеджио в определенном порядке. В конце концов, григорианские монахи пели все тона в гармонии, а не один за другим.

2. Наушники не требуется, но они могут помочь вам увеличить воздействие и фокус. Я рекомендую использовать хорошего качества стерео наушники или колонки. Слушайте музыку на среднем или низком уровне громкости.

3. Слушайте, по крайней мере, 3 раза в неделю в течение 4-6 недель. Для максимального эффекта, лучше слушать ежедневно. Конечно, это не означает, что вы должны слушать 24/7. Просто найдите свой собственный удобный график, например, утром, днем, вечером, и не пытайтесь слушать слишком много за один раз.

4. Найдите тихое и уютное место, где можно посидеть или полежать. Нет никакой специальной «Сольфеджио позиции», и вы можете держать ваши глаза закрытыми или открытыми. Вы даже можете слушать частоты в фоновом режиме во время вашей обычной повседневной деятельности (за исключением потенциально опасных видов деятельности, таких как вождения и т.д.).

5. Во время прослушивания вам не нужно использовать какие-либо специальные аффирмации. Просто дайте волнам музыки сольфеджио захлестнуть ваш ум, тело и дух. Позвольте вашему разуму быть открытым, окунитесь в умиротворяющие звуки сольфеджио, а затем верните свое внимание к окружающему пространству.

Какое влияние оказывают частоты сольфеджио (обратите внимание на кристаллы замороженной воды (взято из книги Масару Эмото), подвергнутые воздействию этих 6 частот сольфеджио).

До — 396 Гц.

Превращение печали в радость, освобождение вины и страха.

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Эта частота высвобождает энергию и оказывает благотворное влияние на чувства вины и страха. Вина сидит в вашем поле, и она ищет способы подпитки, и она будет держать вас застрявшим до тех пор, пока вы ей позволяете. Эта нота «До» очищает чувство вины, которое часто является одним из основных препятствий к раскрытию полного потенциала, что позволяет достичь целей наилучшим образом. Частота 396 Гц ищет скрытые блокировки, подсознательные негативные убеждения и идеи, которые привели к вашей нынешней ситуации.



Ре — 417 Гц.

Отмена ситуаций и содействие изменению.

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417 Гц производит энергию, вызывающую изменения. Эта частота очищает травматический опыт и разрушительное влияние прошлых событий. Говоря о клеточных процессах, нота «Ре» стимулирует клетки и ее функции наиболее благоприятным образом. Частота 417 Гц соединяет вас с неисчерпаемым источником энергии, который позволяет изменить вашу жизнь.

Ми — 528 Гц.

Трансформация и чудеса (регенерация ДНК).

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Эта частота приносит преобразования и чудеса в вашу жизнь. Говорят, что звучание ноты «Ми» используется для возврата ДНК человека в первоначальное, идеальное состояние. Процесс регенерации ДНК сопровождается полезными эффектами — увеличивается количество жизненной энергии, ясность ума, сознания, пробуждаются или активируются творческие способности. Эта частота также активизирует ваше воображение, намерение и интуицию, для достижения ваших наилучших и высших целей.

Фа — 639 Гц.

Гармонизация отношений.

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Эта частота может быть использована для решения проблем отношений — в семье, между партнерами, друзьями, или социальных проблем. Когда речь идет о клеточных процессах, частота 639 Гц может использоваться для стимулирования клеток к взаимодействию с окружающей ее средой. Эта древняя частота сольфеджио расширяет возможности общения, взаимопонимания, терпимости и любви.

Соль — 741 Гц.

Решение проблем, самовыражение / расширение сознания.

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Частота 741 Гц очищает клетки от токсинов, вирусных, бактериальных или грибковых инфекций, а также от электромагнитных излучений. Нота «соль» приводит к здоровому образу жизни, а также к изменениям в диете — переход на продукты, которые не отравлены различного рода токсинами. Пятая частота шкалы сольфеджио даст вам силу самовыражения, и как результат, приведет вас к светлой, стабильной и духовной жизни. Еще одно применение этой звуковой частоты — решении проблем любого характера.

Ля — 852 Гц.

Пробуждение интуиции, возвращение Духовной Упорядоченности.

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Частота 852 Гц связана с вашей способностью видеть сквозь иллюзии жизни, такие, как «двойное дно» людей, мест и вещей. Эта частота может быть использована в качестве средства для открытия связи человека со всеобъемлющим Духом. Она повышает осведомленность и позволяет вернуться к духовному порядку.

Дополнительные исследования, проведенные доктором Леонардом Горовиц, показали еще три частоты сольфеджио:

Си — 963 Гц.

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Частота 963 Гц связана с потоком Света и позволяет непосредственно испытать возвращение к единству, к вашей истинной природе. Она вновь соединяет вас с Духом, или невибрационными энергиями духовного мир.

Частота сольфеджио 174 Гц

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Эта частота, как представляется, естественное обезболивающее средство. Она, как правило, уменьшает боли физические и энергетические. Частота 174 Гц дает вашим органам чувство безопасности и любви, мотивируя их сделать все возможное.

Частота сольфеджио 285 Гц

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Эта частота полезна при лечении ран, порезов, ожогов или любой другой формы повреждения ткани. Она помогает возвращать ткань в ее первоначальный вид. Частота 285 Гц воздействует на энергетические поля, отправляя им информацию на восстановление поврежденных органов. Она также покидает ваше тело, омолаживая и возбуждая его.

Источник: https://ladstas.livejournal.com/557239.html