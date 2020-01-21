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Е.Ю.Спицын на Радио России. “Радиоуниверситет. Хрущёвская слякоть. Как родилась целинная авантюра?”

22:38. 21 января 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WdhSQtsskcQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7240 3410
    Николай 22 января 2020 в 0:31

    Очень убедительно показано в передаче великолепное умение, внедрённого в ряды ВКПб Хрущёва-Перлмуттера, разрушать СССР своими “реформами”. Стопроцентное попадание в цель. Собственно именно Хрущ нанёс смертельной удар стране, а Брежнев-Гонопольский, Андропов-Либерман и Горбачёв-Горби просто добивали страну без шума, что им и удалось.
    Когда советский народ очнулся и сделал попытку убрать в 1993 году жидовьё от власти, то умылся кровью. Народ косили на всех площадях Москвы, белый дом обстреливали из танков, а затем баржами трупы вывозили по Москве реке. Подробности в книге убиённого историка Петухова Ю.Д. “Чёрный дом”.

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