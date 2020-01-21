Е.Ю.Спицын на Радио России. “Радиоуниверситет. Хрущёвская слякоть. Как родилась целинная авантюра?”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WdhSQtsskcQ
Очень убедительно показано в передаче великолепное умение, внедрённого в ряды ВКПб Хрущёва-Перлмуттера, разрушать СССР своими “реформами”. Стопроцентное попадание в цель. Собственно именно Хрущ нанёс смертельной удар стране, а Брежнев-Гонопольский, Андропов-Либерман и Горбачёв-Горби просто добивали страну без шума, что им и удалось.
Когда советский народ очнулся и сделал попытку убрать в 1993 году жидовьё от власти, то умылся кровью. Народ косили на всех площадях Москвы, белый дом обстреливали из танков, а затем баржами трупы вывозили по Москве реке. Подробности в книге убиённого историка Петухова Ю.Д. “Чёрный дом”.
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Очень убедительно показано в передаче великолепное умение, внедрённого в ряды ВКПб Хрущёва-Перлмуттера, разрушать СССР своими “реформами”. Стопроцентное попадание в цель. Собственно именно Хрущ нанёс смертельной удар стране, а Брежнев-Гонопольский, Андропов-Либерман и Горбачёв-Горби просто добивали страну без шума, что им и удалось.
Когда советский народ очнулся и сделал попытку убрать в 1993 году жидовьё от власти, то умылся кровью. Народ косили на всех площадях Москвы, белый дом обстреливали из танков, а затем баржами трупы вывозили по Москве реке. Подробности в книге убиённого историка Петухова Ю.Д. “Чёрный дом”.