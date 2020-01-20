Земля раздора: Таджикистан и Киргизия перекроят границы

Таджикистан и Киргизия договорились обменяться спорными территориями. Чересполосица на границе досталась республикам от Советского Союза, в современной истории эти участки не раз становились местом кровавых стычек и даже убийств пограничников. «Известия» разбирались в подробностях переговоров двух стран.

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Переговоры представителей двух стран проходили в приграничном селе Гулистан. Киргизскую делегацию возглавлял вице-премьер Жениш Разаков, таджикскую — его коллега Азим Иброхим.

Чиновники договорились по шести вопросам и подписали протокол. Согласно документу, совместная рабочая группа до 15 февраля согласует демаркационную линию протяженностью 114 км. До 1 марта стороны определят «равные по размеру и значимости» участки для обмена. Отмечается, что перекраивать границы Бишкек и Душанбе будут там, где люди живут «в шахматном порядке».

После встречи Разаков рассказал, что над демаркацией топографы будут работать совместно. «Технические группы изготовили 134 крупномасштабные карты, осталось подготовить ещё пять карт. Фронт работ, инструменты для делимитации госграницы созданы», — отметил вице-премьер Киргизии. По его словам, чересполосно люди живут в населенных пунктах Кок-Таш и Таш-Тумшук. «При возникновении конфликтной ситуации правоохранительным, силовым органам тяжело действовать, так как дома расположены вперемешку», — подчеркнул он.

Стороны также решили усилить контроль силовиков на приграничной территории. На улицах населенных пунктов установят освещение и камеры видеонаблюдения. В случае возникновения конфликтов посмотреть и проанализировать записи смогут и в Душанбе, и в Бишкеке. Освещение также установят на трассе Ош–Баткен–Исфана. Большая её часть проходит по киргизской территории, но магистраль пересекает и таджикские участки.

Стрельба по соседству

Общая граница Киргизии и Таджикистана составляет 970 км. Чересполосица на границе республикам досталась от Советского Союза. В общем государстве этническому фактору не придавали большого значения. Рубежи чертили исходя из административных и хозяйственных соображений.

После обретения независимости ситуация изменилась. В местах компактного проживания двух народов участились конфликты, которые Душанбе и Бишкек не могут урегулировать. Спорными остаются 70 участков на приграничной территории — на линии соприкосновения Баткенской области Киргизии с Согдийской областью Таджикистана. Чаще всего разногласия возникают из-за межэтнических противоречий и претензий на элементы инфраструктуры — отрезки дорог, пастбищ, водозаборов.

Политикам решить проблемы сложно. В спорах о границе они опираются на карты разных лет советского периода. Пойти на компромисс тоже непросто. Если власти отдадут соседнему государству земли в одном районе, они не смогут объяснить его жителям, что в обмен получили земли в другом месте. Этих жителей не интересует «другое место». С этим, в частности, связано то, что в ходе нынешних переговоров Бишкек и Душанбе решили не передавать СМИ предварительную информацию о работе на границе. И те и другие опасаются недовольства граждан.

Усугубляет ситуацию то, что порядок на границе нужен далеко не всем. Через регион проходит несколько потоков контрабанды. Через киргизскую территорию на юг идут китайские товары и российские горюче-смазочные материалы. В обратном направлении перемещаются афганские наркотики. Государственные структуры обеих стран коррумпированы, хаотизация региона им выгодна.

Последний по времени инцидент на границе произошел в ночь на 10 января 2020 года. По версии Бишкека, граждане Таджикистана закидали камнями машины и дом, принадлежащие киргизам, а потом три часа обстреливали территорию Киргизии, из-за чего женщин и детей пришлось эвакуировать. Таджикские пограничники обвинили в провокации соседей. По данным госкомитета по нацбезопасности Таджикистана, жители сопредельного государства вооружились охотничьими ружьями и «препятствовали проходу граждан».

Самый крупный за последнее время инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда стороны обвинили друг друга в строительстве несогласованных военных объектов. Между киргизскими и таджикскими военнослужащими произошла перестрелка. По некоторым данным, использовались минометы и гранатометы. С таджикской стороны погибли трое пограничников, 12 человек пострадали. С киргизской стороны погиб боец спецназа, ещё 13 человек получили ранения. После конфликта премьер-министры Таджикистана и Киргизии провели переговоры, на которых пообещали не строить на спорной территории военные объекты.

Слово президентов

О готовности решать спорные вопросы политики двух стран заявили в декабре 2019 года. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков тогда сказал, что часто обсуждает ситуацию с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. «Мы готовы сделать обмен территориями, где это возможно. Переговоры продвигаются, хоть и малыми шагами. Я каждый день интересуюсь обстановкой в приграничных районах Баткенской области. Вопрос находится под моим личным контролем», — отмечал Жээнбеков.

Эксперты, впрочем, высказываются осторожно. «Пока всё выглядит так: договорились, что договорятся. Политикам выгодно поднимать приграничную тему. Рахмону в этом году предстоит переизбраться на пост президента. У Жээнбекова положение неустойчивое. Думаю, какие-то локальные споры разрешить удастся, но полного взаимопонимания стороны не найдут ещё долго. И Душанбе, и Бишкек всё спорное считают своим, поэтому главные сложности начнутся, когда будут обсуждать конкретные участки», — сказал в беседе с «Известиями» эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев.

Политолог Никита Мендкович напоминает, что проблемы на границе Таджикистан и Киргизия пытаются решить не первый раз. До этого успеха они не достигали. Хотя есть и позитивные примеры. «Аналогичные трудности долгое время существовали на границе Киргизии и Узбекистана. После 2016 года стороны начали их решать, был произведен и обмен спорными участками. Теперь о столкновениях там мы не слышим. На границе Киргизии и Таджикистана шансы на благополучный исход тоже есть. Слишком долго и остро стоит проблема. И Бишкек, и Душанбе понимают, что решение необходимо», — говорит эксперт.

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Источник: https://nstarikov.ru/zemlja-razdora-tadzhikistan-i-kirgizija-perekrojat-granicy-112401