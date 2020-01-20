Кредит ради кредита // Письма

Банк с наибольшей долей участия государства, имея доступ к персональным данным своих клиентов, использует эти данные для определенного анализа, на основе которого пытается увеличить свои доходы за счет своих клиентов. Для чего? В качестве некоего утешения хочется верить что государство пустит, полученные таким путем, средства на что-то социально нужное. Но здравый ум говорит что нет. В наших современных реалиях не встречались еще такие примеры. Более здраво то что этот банк никакой не государственный, и тем более не государственно ориентированый. А называется таковым для того чтобы придать всем нам, обычным гражданам, уверенности в этом финансовом учреждении.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8oqdPpQruo8