Кредит ради кредита // Письма
Банк с наибольшей долей участия государства, имея доступ к персональным данным своих клиентов, использует эти данные для определенного анализа, на основе которого пытается увеличить свои доходы за счет своих клиентов. Для чего? В качестве некоего утешения хочется верить что государство пустит, полученные таким путем, средства на что-то социально нужное. Но здравый ум говорит что нет. В наших современных реалиях не встречались еще такие примеры. Более здраво то что этот банк никакой не государственный, и тем более не государственно ориентированый. А называется таковым для того чтобы придать всем нам, обычным гражданам, уверенности в этом финансовом учреждении.
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Очередная серость, высосанная из пальца.