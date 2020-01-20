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Губернатор американского штата Вирджиния ввел чрезвычайное положение на территории региона.

19:38. 20 января 2020 355 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

У Капитолия Вирджинии вывесили флаги конфедератов.

Вооруженные и экипированные участники митинга в поддержку свободного ношения и продажи оружия собираются у входа на территорию Капитолийской площади в Ричмонде.

В свою очередь Трамп заявил, что демократы виноваты в том, что власти штата пытаются ограничить связанные с оружием права граждан.

Власти штата уже объявили в регионе чрезвычайное положение и предпринимают превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от митинга в Ричмонде.

Источник: https://news-front.info/2020/01/20/gubernator-amerikanskogo-shtata-virdzhiniya-vvel-chrezvychajnoe-polozhenie-na-territorii-regiona/

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2656 2236
    Женечка 20 января 2020 в 19:59

    Сколько им платят за это? Кто это финансирует? Китай? Сорос?

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  • 9978 5936
    XAPAOH 20 января 2020 в 20:24

    Ну буянят. Ну и что? Нам какое дело до их проблем? Сначало надо со своими проблемами разобраться!

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  • 36658 18962
    Степаныч 20 января 2020 в 22:14

    Вот так вот,шкеназцы рыли яму Кремлю,а получили сами себе смачный пинок.)И где,в главной стране шкеназцев.Совсем скоро видимо грянет передел штатов,и южане перестанут наконец кормить всяких ниггеров,и прочих юристов из шкеназцев,ну и заодно останутся без работки прочие “ниггеры” из скаклов-хорьков,что ср.ут тут против кремля под флажками еврозоны.)))

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  • 4503 3373
    Oleg 20 января 2020 в 22:16

    “Вооруженные и экипированные участники митинга в поддержку свободного ношения и продажи оружия собираются …”
    Слишком мало собралось, поэтому “зелёным беретам” дали отбой :)

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