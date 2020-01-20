Губернатор американского штата Вирджиния ввел чрезвычайное положение на территории региона.
У Капитолия Вирджинии вывесили флаги конфедератов.
Вооруженные и экипированные участники митинга в поддержку свободного ношения и продажи оружия собираются у входа на территорию Капитолийской площади в Ричмонде.
В свою очередь Трамп заявил, что демократы виноваты в том, что власти штата пытаются ограничить связанные с оружием права граждан.
Власти штата уже объявили в регионе чрезвычайное положение и предпринимают превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от митинга в Ричмонде.
Источник: https://news-front.info/2020/01/20/gubernator-amerikanskogo-shtata-virdzhiniya-vvel-chrezvychajnoe-polozhenie-na-territorii-regiona/
Сколько им платят за это? Кто это финансирует? Китай? Сорос?
Россия конечно же. Вездесущая рука Кремля.
Кремль за копейку удавится. А тут такое шоу!
Ну буянят. Ну и что? Нам какое дело до их проблем? Сначало надо со своими проблемами разобраться!
Вот так вот,шкеназцы рыли яму Кремлю,а получили сами себе смачный пинок.)И где,в главной стране шкеназцев.Совсем скоро видимо грянет передел штатов,и южане перестанут наконец кормить всяких ниггеров,и прочих юристов из шкеназцев,ну и заодно останутся без работки прочие “ниггеры” из скаклов-хорьков,что ср.ут тут против кремля под флажками еврозоны.)))
“Вооруженные и экипированные участники митинга в поддержку свободного ношения и продажи оружия собираются …”
Слишком мало собралось, поэтому “зелёным беретам” дали отбой :)