Губернатор американского штата Вирджиния ввел чрезвычайное положение на территории региона.

У Капитолия Вирджинии вывесили флаги конфедератов.

Вооруженные и экипированные участники митинга в поддержку свободного ношения и продажи оружия собираются у входа на территорию Капитолийской площади в Ричмонде.

В свою очередь Трамп заявил, что демократы виноваты в том, что власти штата пытаются ограничить связанные с оружием права граждан.

Власти штата уже объявили в регионе чрезвычайное положение и предпринимают превентивные меры, чтобы минимизировать ущерб от митинга в Ричмонде.

Источник: https://news-front.info/2020/01/20/gubernator-amerikanskogo-shtata-virdzhiniya-vvel-chrezvychajnoe-polozhenie-na-territorii-regiona/