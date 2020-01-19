Техника безопасности при работе с энергетическими практиками. Александр Жарков. Часть 2
Как энергетические практики влияют на энергетику человека.
Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/gupiCQymcEw
- Страхи и фобии. Проявление астральных паразитов. Как они себя ведут во время проведения энергетических практик.
- Разрушительные последствия жизни в постоянном страхе и взаимодействие с лярвами.
- Как формируется Духовная гордыня.
- Ошибки выполнения медитаций.
- Работа со стихиями.
- Ошибки при работе с Родовыми техниками.
- Энергетические защиты.
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