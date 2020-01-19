Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Техника безопасности при работе с энергетическими практиками. Александр Жарков. Часть 2

14:06. 19 января 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Как энергетические практики влияют на энергетику человека.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/gupiCQymcEw

- Страхи и фобии. Проявление астральных паразитов. Как они себя ведут во время проведения энергетических практик.
- Разрушительные последствия жизни в постоянном страхе и взаимодействие с лярвами.
- Как формируется Духовная гордыня.
- Ошибки выполнения медитаций.
- Работа со стихиями.
- Ошибки при работе с Родовыми техниками.
- Энергетические защиты.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ЭнергетическиеПрактики #АлександрЖарков #ЕвгенийРоденко #Страхи #Фобии #ТехникаБезопасности #ЭнергетическиеПрактикиВосстановленияОрганизма #Биоэнергетика #ДуховноеРазвитие #Магия #Энергетика #Лярвы #Гордыня #Медитации #ДуховныеРост #Метафизика #Самосовершенствование #Йога #ЭнергетическиеПрактикиПоНаборуЭнергии #РаботаСоСтихиями

#народное #славянское #радио #техника #организма #биоэнергетика #духовное #развитие #магия #энергетика #гордыня #рост #метафизика #самосовершенствование #йога #работа #энергетические #практики #александр #жарков #евгений #роденко #страхи #фобии #безопасности #восстановления #лярвы #медитации #энергии #стихиями #по #набору

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wWOct9mkZa4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Биометрические данные - ключ для взлома и переподчинения личности техниками черной магии
... и перепрограммирование личности. При этом скальпели «хирургов»... генерируя определенный ментально-энергетический импульс, можно трансформировать.... Дальше дело техники. Магической техники. По мере ...товарищ, который работает в службе безопасности одного из ...
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
... В составе Совета национальной безопасности при президенте США были созданы специальный... о проделанной работе, посвященный роли НАТО в сфере энергетической безопасности и поручаем... Украиной оружия и военной техники осуществляются в условиях недостаточной ...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...при этом с 2015 года работа активизировалась. Космонавтика и ракетная техника ...энергодвигательной установки, а транспортно-энергетический модуль (межпланетный буксир) ...строится в Калининградской области, энергетическую безопасность которой она и призвана...
БРЭЛЛ и энергетические объединения Европы
...проект. Создание технико-экономического обоснования ... энергетические системы которых работают параллельно с энергетической системой...Энергетическая безопасность – это бесперебойное обеспечение всех потребителей электроэнергией в необходимом им объеме при...
Проблемы и тенденции развития Зеленых Поселений
... обеспечение безопасности населения - продовольственные, энергетические, транспортные... рекламой, работает на неинтересной работе в душном...и технологический (бытовая техника, электричество, современный...минимизировать транспортные расходы при строительстве; ·...
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017
... Петрович, старший техник роты специальных работ 8 учебного центра...украинские СМИ, главными бенефициарами при распределении государственных заказов, ...аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, долгосрочные ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)