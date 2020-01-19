Техника безопасности при работе с энергетическими практиками. Александр Жарков. Часть 2

Как энергетические практики влияют на энергетику человека.



Автор-сказитель – Александр Жарков

Часть 1 – https://youtu.be/gupiCQymcEw



- Страхи и фобии. Проявление астральных паразитов. Как они себя ведут во время проведения энергетических практик.

- Разрушительные последствия жизни в постоянном страхе и взаимодействие с лярвами.

- Как формируется Духовная гордыня.

- Ошибки выполнения медитаций.

- Работа со стихиями.

- Ошибки при работе с Родовыми техниками.

- Энергетические защиты.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wWOct9mkZa4