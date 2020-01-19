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Не факт. Фон Папен

15:08. 19 января 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Программа «НЕ ФАКТ!» берется за расследование покушения на германского посла, которое произошло в Анкаре в самый разгар Второй мировой войны. И хотя Франц фон Папен, ближайший соратник Гитлера, серый кардинал Третьего рейха, остался цел и невредим, событие вызвало большой скандал. Только спустя десятилетия, после снятия грифа секретности с некоторых документов, стали всплывать подробности этой истории. Ведущий Арарат Кещян постарается разобраться, чем занимался фон Папен в Турции и кому была выгодна его смерть? Кроме того, он выяснит, была ли причастна к покушению советская разведка и почему судьба фон Папена могла повлиять на весь ход Второй мировой войны.

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#История #Расследование #НеФакт

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ta1qoJh7Pg

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