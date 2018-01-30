Как Гитлера привели к власти

Ровно 85 лет назад к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Вернее говоря, 30 января 1933 года главу НСДАП к власти привели. За спиной нацистов стояли США. Великобритания и Франция, а целью этой операции было развязывание войны в Европе и уничтожение СССР. Весь процесс протаскивания Гитлера во власть описан в двух моих книгах «Война. Чужими руками» и «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина»

Предлагаю вашему вниманию статью читателя ресурса nstarikov.ru Владислава Терпигина из Москвы, в которой дается краткий анализ этой спецоперации Запада.

Гитлер и НСДАП не победили на выборах, получив большинство голосов немцев. Наоборот, когда стало понятно, что жители Германии не отдадут гитлеровцам 51% голосов, был применен другой механизм протаскивания Гитлера на пост канцлера.

Политические поддавки Веймарской Германии или история о том, как «выиграв» выборы Адольф Гитлер пришел к власти

30 января 1933 года навсегда вписан в историю человечества черными красками. Пройдет чуть больше 6 лет и Германия развяжет самую кровопролитную войну всех времен. Но речь сейчас пойдет не об этом, а о том, как это могло случиться, о том, как Адольф Гитлер получил власть. Именно эти вопросы оставили немало белых пятен в истории, обеспечив её знатоков пищей для исследований. Но ситуация прямо противоположная, горе — историки и по сей день продолжают переписывать из книжки в книжку один и тот же набор мифов и небылиц, закрывая глаза на многие очевидные вещи. Хотя если внимательно приглядеться, можно увидеть последовательные шаги по сдаче власти нацистам.

В популярной историографии широко тиражируется миф о том, что Гитлер пришел к власти в результате честных и демократических выборов и был ничем иным, как спасением Германии от того хаоса в который она погрузилась после Первой мировой войны. Так ли это? Давайте разбираться!

Для понимания всей сложности политической обстановки в Германии накануне прихода к власти нацистов стоит отметить, что в 1932 году в период с июля по ноябрь немцы дважды избирали свой федеральный Парламент — Рейхстаг. Основная конкуренция за власть развернулась среди социал-демократической, национал — социалистической и коммунистической партиями. Социал-демократы, считающие себя правящей партией и основоположниками Веймарской Республики с началом экономической рецессии увидели спад поддержки в обществе. Небывалая финансовая подпитка Запада вывела НСДАП из маргинального политического спектра Германии. Результаты партии Гитлера сильно колебались и своего пика достигли летом 1932 года. Так на выборах 31 июля НСДАП заручилась поддержкой 37.3% немцев, что конечно не является даже простым большинством.

Вопреки надеждам, формальная победа на выборах не пустила Гитлера к вершинам власти. Франц фон Папен сохранил пост канцлера. К этому знаковому персонажу истории прихода нацистов к власти мы ещё вернемся, а пока немного углубимся в историю рассматриваемого вопроса. Веймарскую Германию, хоть и с некоторой натяжкой можно назвать парламентской республикой. По её конституции, принятой в 1919 году существенные полномочия концентрировались в руках руководителя правительства. Рейхсканцлер назначался президентом страны из числа правящего парламентского большинства. Подобный порядок существовал до марта 1930 года, когда правящая коалиция социал-демократов во главе с Германом Мюллером в условиях усугубляющегося экономического кризиса погрязла в межпартийных спорах по бюджетным вопросам и налогам. Пришедший на смену Мюллеру, Генрих Брюнинг был канцлером меньшинства, и своей политикой, «опираясь на доверие президента», подготовил почву для установления в Германии диктатуры. Роль парламента в принятие решений государственной важности была урезана. Вот так « под шумок» экономического кризиса был совершен один из первых ходов комбинации по сдаче власти нацистам.

Но вернемся в 1932 год, прошедшие в июле выборы в Рейхстаг поставили кабинет фон Папена в сложное положение. Нацистская фракция ставила крест на практически любой инициативе правительства, попытки образования коалиции без нацистов были на корню пресечены нежеланием пойти хоть на какие либо уступки. В итоге в сентябре 1932 года фон Папен не придумал ничего лучшего, как распустить парламент и назначить новые выборы. Угроза ещё большего укрепления позиций НСДАП никого не смутила, ведь это был очередной ход в политических поддавках. Роспуск Рейхстага и назначение новых выборов нацисты встретили с большим энтузиазмом, полагая, что до взятия власти было рукой подать. Гитлер развернул широкую избирательную кампанию в надежде теперь уже окончательно стать парламентским большинством. Но результаты выборов, полученные 6 ноября 1932 года, были неутешительны. НСДАП потерпела крах, утратив поддержку 2 миллионов избирателей, получив уже 33.1% голосов. Надежды Гитлера на канцлерство таяли на глазах. И казалось бы, сложившаяся ситуация открывает возможность и вовсе отдалить нацистов от власти, путем образования коалиции из левых партий, добившихся внушительных успехов на выборах. Вместо этого Папен вносит ещё большую сумятицу в политические расклады и уходит в отставку. Но перспектива тихой «политической пенсии» не устраивала Папена и попытки довести начатую комбинацию до исходной цели, а именно приход Адольфа Гитлера к власти, продолжились.

Настало время чуть подробнее познакомиться с этим германским политиком. Будущий канцлер родился 29 октября 1879 года в небольшом городе Верль на севере Германии. В 1905 году удачно женился на дочери крупнейшего в Европе производителя керамики. В 1913 году получил назначение на должность военного атташе в США, откуда, правда, был вскоре выслан «за шпионаж и подрывную деятельность». Военную службу продолжил в штабе немецкой группировки на Ближнем Востоке, где близко познакомился с сыном будущего президента Веймарской Германии Пауля фон Гинденбурга. После демобилизации в 1918 году подался в политику, где добился немалых успехов. В 1921—1932 годах возглавлял крупнейшую фракцию центра в Прусском парламенте. Широко поддерживал избрание Гинденбурга президентом, благодаря чему получил его доверие и в дальнейшем, в начале лета 1932 года, должность канцлера. Пришедший в начале декабря на смену Папену канцлер Курт фон Шлейхер не оставлял надежд образовать новую широкую коалицию. Гитлер получил предложение войти в состав нового правительства в должности вице-канцлера. Его публичный отказ вызвал раскол внутри НСДАП. Все чаще стали раздаваться голоса, критикующие Гитлера за отказ присоединиться к коалиционному правительству, кроме как в роли его главы. 8 декабря 1932 года начальник партийной организации Грегор Штрассер, ярый сторонник вхождения в коалицию был вынужден уйти в отставку. Гитлер действовал быстро, чтобы избежать раскола партии уволил известных сторонников Штрассера и лично обратился к колеблющимся. В кратком ураганном турне по стране, Гитлер провел переговоры с группами партийных функционеров, убеждая их в правоте своей позиции. Почему же Гитлер был так уверен в своей правоте? Не потому ли, что точно знал, что силы которые ввели его в политическую систему Германии с целью привести к власти, не бросят дело на пол пути?

И как мы теперь знаем, он был абсолютно прав. В начале нового 1933 года на политическую сцену вновь возвращается Франц фон Папен. На этот раз он ведет кулуарные переговоры, с Гитлером относительно его канцлерства. Переговоры, любезно организованные будущим министром иностранных дел Риббентропом на своей загородной вилле, вскоре увенчаются успехом. Хотя, как позднее расскажут немногочисленные свидетели, менее чем за две недели до назначения Гитлера, Папен считает такую перспективу весьма маловероятной, в силу того, что это решение не будет одобрено Гинденбургом. Последует ещё серия таких закулисных встреч, на которых Гитлер раз за разом будет уменьшать свои аппетиты относительно партийного состава нового кабинета. И вот уже 28 января 1933 года фон Папен объявит, что после продолжительной беседы с Гинденбургом, он считает возможным канцлерство Гитлера. Официальное назначение Адольфа Гитлера на пост канцлера состоится 30 января. Итоговые условия были просты: Гитлер становится премьером, приводя с собой из НСДАП только двух министров, сам же фон Папен довольствуется скромной должностью его «заместителя».

Но счастье было не долгим, летом 1934 года в ночь длинных ножей канцелярия фон Папена была захвачена и подвергнута обыску гестапо. Во время обыска был застрелен советник вице-канцлера по вопросам прессы. Сам фон Папен на три дня оказался фактически под домашним арестом. Затем последовало назначение послом Третьего Рейха в Австрии, где фон Папен усердно способствовал продвижению интересов Гитлера. После присоединения Австрии (аншлюса) в дипломатической карьере бывшего канцлера была Турция, где он с не меньшим усердием старался не допустить её вступления в войну против Германии. После краха нацизма в мае 1945 года был арестован и спустя год предстал перед Нюрнбергским трибуналом и был … оправдан!

Миф о « честном и демократическом» приходе нацистов к власти окончательно разбивается тем фактом, что даже на очередных выборах в Рейхстаг в марте 1933 года в условиях жесткой цензуры и запрета ряда политических партий, НСДАП получила чуть более 43% голосов! Таким образом, никакой подавляющей поддержки населения, о которой с таким усердием твердят некоторые историки, у нацистов не было. Приход Гитлера к власти, есть не что иное, как блестяще разыгранная партия в поддавки, которую мы не раз видели в истории, в том числе и в нашей стране

Автор: Владислав Терпигин