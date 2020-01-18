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Террор против собственного населения во время 2-й мировой войны

20:47. 18 января 2020 172 просмотра 7 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YG9YdfdBV4k&t=568s

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11615 8631
    Sergeev 18 января 2020 в 21:37

    Если все было так как говорит Солонин, то СССР войну проиграл бы точно.

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    2
    • 13606 1036
      ХОХОЛSergeev 18 января 2020 в 21:43

      И Солонин привирает в выводах.
      А цифры у него точные я проверял.
      Ну и СССР войну НЕ выиграл.
      Гитлера победили но проиграли.

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      0
      • 268 124
        397ХОХОЛ 18 января 2020 в 22:31

        Подскажи, в каких местах привирает это? Где я могу проверить цифры? На основании каких документов ты установил, что СССР проиграл? Общение с таким выдающимся историком ценно, само по себе.

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        1
  • 268 124
    397 18 января 2020 в 22:17

    Порно: Солонин орально вытворяет чудеса, все трепещут от его натягивания истории на цифры

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    1
    • 13606 1036
      ХОХОЛ397 18 января 2020 в 22:30

      Выводы его противоречат его цифрам и документам к которым он аппелируект.
      Цифры и документы можно проверить в архивах.
      СССР проиграл потому что понёс самые большие потери.
      ЛЮДИ проиграли.
      Если тебя убили на дуэли или в бою ТЫ проиграл.
      Победили но ВЫГОДУ приобрели англо-американцы.

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      • 268 124
        397ХОХОЛ 18 января 2020 в 22:44

        Людские потери больше, потому, что немцы целенаправленно уничтожали мирное население, см. Нюренберг. Сталин мог уничтожить всех пленных немцев, но не стал, мог уничтожить как минимум половину населения Германии но не стал. Не надо было даже приказывать, просто не запрещал бы это делать войскам и, поверь, потерь у немцев было бы гораздо больше, чем у нас. Сталин добренький, а в войсках добренький не было.

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  • 268 124
    397 18 января 2020 в 22:27

    Спасибо модератором за выложенную порнографию.

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