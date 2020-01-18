Террор против собственного населения во время 2-й мировой войны
20:47. 18 января 2020 172 просмотра 7 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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В уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.
Если все было так как говорит Солонин, то СССР войну проиграл бы точно.
И Солонин привирает в выводах.
А цифры у него точные я проверял.
Ну и СССР войну НЕ выиграл.
Гитлера победили но проиграли.
Подскажи, в каких местах привирает это? Где я могу проверить цифры? На основании каких документов ты установил, что СССР проиграл? Общение с таким выдающимся историком ценно, само по себе.
Порно: Солонин орально вытворяет чудеса, все трепещут от его натягивания истории на цифры
Выводы его противоречат его цифрам и документам к которым он аппелируект.
Цифры и документы можно проверить в архивах.
СССР проиграл потому что понёс самые большие потери.
ЛЮДИ проиграли.
Если тебя убили на дуэли или в бою ТЫ проиграл.
Победили но ВЫГОДУ приобрели англо-американцы.
Людские потери больше, потому, что немцы целенаправленно уничтожали мирное население, см. Нюренберг. Сталин мог уничтожить всех пленных немцев, но не стал, мог уничтожить как минимум половину населения Германии но не стал. Не надо было даже приказывать, просто не запрещал бы это делать войскам и, поверь, потерь у немцев было бы гораздо больше, чем у нас. Сталин добренький, а в войсках добренький не было.
Спасибо модератором за выложенную порнографию.