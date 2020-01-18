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Пророчество Маяковского о канареице, которая заклюет коммунизм. И заклевала.

12:35. 18 января 2020 188 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Анализируя причины краха советской идеологии, разрушения СССР мы вспоминаем разные причины: проблемы в экономике, несовершенства "советского плавильного котла", не сумевшего переплавить самоопределяющиеся нации и народности в "единого советского человека", идеологическую обработку "голосами с Запада", обсуждаем личности правителей, но как-то забываем об одной из главнейших причин случившегося: несовершенной человеческой природе, склонности к стяжательству и лицемерию даже у лучших представителей советского искусства: тех людей, "делали жизнь с кого".

Я, собственно, не зря взяла определение Маяковского, о нём и о том, что могло его тяготить и послужить причиной ухода из жизни хочется поговорить.

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А начну я с парочки цитат из этого воистину великого поэта:

Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»

Свела промозглость корчею — 
неважный мокр уют,
сидят впотьмах рабочие, 
подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода — 
он кроет капель спад:
"Через четыре года 
здесь будет город-сад!" (1929)

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

/....../

И вечером 
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!» (1922)

Две стороны одной страны описывает Владимир Владимирович. И как бы он искренне не восхищался первой, его в цепких маленьких ручках крепко держала вторая: «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том – какой. И решили – лучше всех Фордик. 1) Он для наших дорог лучше всего, 2) для него легче всего доставать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу обязательно управлять сама. ТОЛЬКО КУПИТЬ НАДО НЕПРЕМЕННО Форд ПОСЛЕДНЕГО ВЫПУСКА, НА УСИЛЕННЫХ ПОКРЫШКАХ-БАЛЛОНАХ; с полным комплектом всех инструментов и возможно большим комплектом запасных частей» (из письма).

В писательском блокноте Маяковского красуются записи красными чернилами (чтобы точно заметил и не посмел забыть), сделанные в Москве рукой Лили о том, что заказано ему купить для нее в Париже:

«Рейтузы розовые 3 пары, рейтузы черные 3 пары, чулки дорогие, иначе быстро порвутся». И дальше: «Духи Rue de la Paix, Пудра Hubigant и вообще много разных, которые Эля посоветует. Бусы, если еще в моде, зеленые. Платье пестрое, красивое, из крепжоржета, и еще одно, можно с большим вырезом для встречи Нового года».

Lilya Brik Artist: Rodchenko, Alexander (1891-1956)

 

 

Лиля Брик в модном прикиде

Маяковский, как и подобает хорошо выдрессированному щенику, мчался выполнять заказики: «Первый же день по приезде, посвятил твоим покупкам. Заказал тебе чемоданчик замечательный и купил шляпы. Духи послал (но не литр, как ты просила, - этого мне не осилить) - флакон, если дойдет в целости, буду таковые высылать постепенно. Осилив вышеизложенное, займусь пижамками»

До вдохновения и поэзии ли тут, когда духи литрами (!) ждут?

 

 

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Вот такая, наверное, машинка

Автомобиль марки Рено Маяковский для Лилечки купил и, с огромным трудом уладив уйму таможенных формальностей, привез. Утверждают, что на этой машине Брик сбила ребенка.

 

Если глянуть пристально на эти некрасивые подробности, то картина вырисовывается весьма показательная; с одной стороны обличитель Маяковский:

Подступает

голод к гландам...

Только,

будто бы на пире,

ходит

взяточников банда,

кошельки порастопыря.

Родные

снуют: - Ублажь да уважь-ка!-

Снуют

и суют

в бумажке барашка. (1928)

А с другой стороны "уладили" дело о ДТП, судебной ответственности за которое Лилечка удачно избежала не без помощи "высокого покровительства" (тут Маяковский ни при чём - Брик была "щедрой женщиной" и покровителей имела немало).

И Маяковский так жил до самой смерти, которая последовала довольно скоро - 14 апреля 1930 года: с одной стороны искренне восхищаясь людьми, которые создавали новую страну и совершенно, думаю, искренне ненавидя "мещанские мурла", окружавшие его, и с другой стороны - ублажая любимую им "кошечку".

Vladimir_mayakovsky_and_lilya_brik

 

Маяковский и его хищная муза

При этом, полагаю, он прекрасно осознавал, что люди, знающие о Лиле и том, что она им пользуется в качестве источника своего вполне мещанского благосостояния, читают его пафосные "советские" строки и совершенно справедливо считают лицемером. А вот лицемером он не был.

 

И последнее "любовная лодка разбилась о быт" - это именно об этой ситуации, о невозможности существовать воспевая нового человека и, одновременно, внутри всей этой шмотколюбивой тусовки.

Быт заел. Заклевала поэта канареица.

«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

И еще одна знаковая деталь - Лиля Брик прожила долгую жизнь, в течении которой создавала и тиражировала свой собственный миф о Маяковском, распространяя его среди своих знакомых. Как-то она познакомилась с режиссером Сергеем Параджановым, и между ними состоялся весьма знаковый для наших деятелей социалистической культуры диалог - выяснилось, что самобытный Параджанов абсолютно не знаком с творчеством Маяковского:

- Как, Сергей?! Даже в школе? В школе же силой заставляют его изучать…

-Вы знаете, Лиля, в школе я плохо учился. У нас почти каждый день были обыски дома. Мой отец работал директором комиссионного магазина. И как только милиционеры начинали подниматься по лестнице, меня заставляли глотать драгоценности: бриллианты, сапфиры, изумруды. Я глотал, они ничего не находили и уходили. А утром меня в школу не пускали, заставляя сидеть на горшке через дуршлаг. Наверно, тогда мы и проходили Маяковского..

То есть на голубом глазу человек рассказывает именно о тех нюансах бытия, с которыми Маяковский ужиться не смог.

С началом "перестройки" в советских журналах появилась уйма публикаций (этот вал не схлынул и доныне) о "тайнах очарования Лили Брик", о том, с кем она и как, и какие поклонники чем её одаривали (и, конечно же, масса журналистских трактовок рецепта "как захомутать гения"). И ведь находились, думаю, особы, вдохновленные этим примером, рвущиеся во все тяжкие к "красивой жизни" с автомобильчиками, бусиками и платьицами.

Именно недодавленные оголтелые канареицы и склевали коммунизм. Маяковский был гениальным поэтом, а поэты такого уровня всегда обладали пророческим даром.

Venefica

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d6b7b1c8f011100ad6af348/prorochestvo-maiakovskogo-o-kanareice-kotoraia-zakliuet-kommunizm-i-zaklevala-5e18ad7bd7859b00b4e6741a?&dbr=1

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 493 253
    Вячеслав 18 января 2020 в 13:10

    Судя по статье был он баборабом, ритузы из франции бабе своей возил. Щелевой наркоман

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  • 986 878
    georgi tarabov 18 января 2020 в 15:55

    Интересно очень , спосибо !

    Великий поет-жертва ЖИДО- СЕКС-ГЯВОЛЮЦИИ НА РУСИ НА ДЕНЬГАХ ЕВРЕЕВ ИЗ НЮ- ОРКА- ДИРИЖЕР-больной головою Бронщайн ЛедорубоФ !
    Владимир Маяковский
    Стихи о советском паспорте

    Я волком бы
    выграз
    бюрократизм.
    К мандатам
    почтения нету.
    К любым
    чертям с матерями
    катись
    любая бумажка.
    Но эту…
    По длинному фронту
    купе
    и кают
    чиновник
    учтивый движется.
    Сдают паспорта,
    и я
    сдаю
    мою
    пурпурную книжицу.
    К одним паспортам -
    улыбка у рта.

    К другим -
    отношение плевое.
    С почтеньем
    берут, например,
    паспорта
    с двухспальным
    английским левою.
    Глазами
    доброго дядю выев,
    не переставая
    кланяться,
    берут,
    как будто берут чаевые,
    паспорт
    американца.
    На польский -
    глядят,
    как в афишу коза.
    На польский -
    выпяливают глаза
    в тугой
    полицейской слоновости -
    откуда, мол,
    и что это за
    географические новости?
    И не повернув
    головы кочан
    и чувств
    никаких
    не изведав,
    берут,
    не моргнув,
    паспорта датчан
    и разных
    прочих
    шведов.
    И вдруг,
    как будто
    ожогом,
    рот
    скривило
    господину.
    Это
    господин чиновник
    берет
    мою
    краснокожую паспортину.
    Берет -
    как бомбу,
    берет -
    как ежа,
    как бритву
    обоюдоострую,
    берет,
    как гремучую
    в 20 жал
    змею
    двухметроворостую.
    Моргнул
    многозначаще
    глаз носильщика,
    хоть вещи
    снесет задаром вам.
    Жандарм
    вопросительно
    смотрит на сыщика,
    сыщик
    на жандарма.
    С каким наслажденьем
    жандармской кастой
    я был бы
    исхлестан и распят
    за то,
    что в руках у меня
    молоткастый,
    серпастый
    советский паспорт.
    Я волком бы
    выгрыз
    бюрократизм.
    К мандатам
    почтения нету.
    К любым
    чертям с матерями
    катись
    любая бумажка.
    Но эту…
    Я
    достаю
    из широких штанин
    дубликатом
    бесценного груза.
    Читайте,
    завидуйте,
    я -
    гражданин
    Советского Союза.

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