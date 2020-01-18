Пророчество Маяковского о канареице, которая заклюет коммунизм. И заклевала.

Анализируя причины краха советской идеологии, разрушения СССР мы вспоминаем разные причины: проблемы в экономике, несовершенства "советского плавильного котла", не сумевшего переплавить самоопределяющиеся нации и народности в "единого советского человека", идеологическую обработку "голосами с Запада", обсуждаем личности правителей, но как-то забываем об одной из главнейших причин случившегося: несовершенной человеческой природе, склонности к стяжательству и лицемерию даже у лучших представителей советского искусства: тех людей, "делали жизнь с кого".

Я, собственно, не зря взяла определение Маяковского, о нём и о том, что могло его тяготить и послужить причиной ухода из жизни хочется поговорить.

А начну я с парочки цитат из этого воистину великого поэта:

Темно свинцовоночие,

и дождик толст, как жгут,

сидят в грязи рабочие,

сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,

но губы шепчут в лад:

«Через четыре года

здесь будет город-сад!»

Свела промозглость корчею —

неважный мокр уют,

сидят впотьмах рабочие,

подмокший хлеб жуют.

Но шепот громче голода —

он кроет капель спад:

"Через четыре года

здесь будет город-сад!" (1929)

Утихомирились бури революционных лон.

Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина.

/....../

И вечером

та или иная мразь,

на жену,

за пианином обучающуюся, глядя,

говорит,

от самовара разморясь:

«Товарищ Надя!

К празднику прибавка —

24 тыщи.

Тариф.

Эх,

и заведу я себе

тихоокеанские галифища,

чтоб из штанов

выглядывать

как коралловый риф!»

А Надя:

«И мне с эмблемами платья.

Без серпа и молота не покажешься в свете!

В чем

сегодня

буду фигурять я

на балу в Реввоенсовете?!» (1922)

Две стороны одной страны описывает Владимир Владимирович. И как бы он искренне не восхищался первой, его в цепких маленьких ручках крепко держала вторая: «Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том – какой. И решили – лучше всех Фордик. 1) Он для наших дорог лучше всего, 2) для него легче всего доставать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу обязательно управлять сама. ТОЛЬКО КУПИТЬ НАДО НЕПРЕМЕННО Форд ПОСЛЕДНЕГО ВЫПУСКА, НА УСИЛЕННЫХ ПОКРЫШКАХ-БАЛЛОНАХ; с полным комплектом всех инструментов и возможно большим комплектом запасных частей» (из письма).

В писательском блокноте Маяковского красуются записи красными чернилами (чтобы точно заметил и не посмел забыть), сделанные в Москве рукой Лили о том, что заказано ему купить для нее в Париже:

«Рейтузы розовые 3 пары, рейтузы черные 3 пары, чулки дорогие, иначе быстро порвутся». И дальше: «Духи Rue de la Paix, Пудра Hubigant и вообще много разных, которые Эля посоветует. Бусы, если еще в моде, зеленые. Платье пестрое, красивое, из крепжоржета, и еще одно, можно с большим вырезом для встречи Нового года».

Лиля Брик в модном прикиде

Маяковский, как и подобает хорошо выдрессированному щенику, мчался выполнять заказики: «Первый же день по приезде, посвятил твоим покупкам. Заказал тебе чемоданчик замечательный и купил шляпы. Духи послал (но не литр, как ты просила, - этого мне не осилить) - флакон, если дойдет в целости, буду таковые высылать постепенно. Осилив вышеизложенное, займусь пижамками»

До вдохновения и поэзии ли тут, когда духи литрами (!) ждут?

Вот такая, наверное, машинка

Автомобиль марки Рено Маяковский для Лилечки купил и, с огромным трудом уладив уйму таможенных формальностей, привез. Утверждают, что на этой машине Брик сбила ребенка.

Если глянуть пристально на эти некрасивые подробности, то картина вырисовывается весьма показательная; с одной стороны обличитель Маяковский:

Подступает

голод к гландам...

Только,

будто бы на пире,

ходит

взяточников банда,

кошельки порастопыря.

Родные

снуют: - Ублажь да уважь-ка!-

Снуют

и суют

в бумажке барашка. (1928)

А с другой стороны "уладили" дело о ДТП, судебной ответственности за которое Лилечка удачно избежала не без помощи "высокого покровительства" (тут Маяковский ни при чём - Брик была "щедрой женщиной" и покровителей имела немало).

И Маяковский так жил до самой смерти, которая последовала довольно скоро - 14 апреля 1930 года: с одной стороны искренне восхищаясь людьми, которые создавали новую страну и совершенно, думаю, искренне ненавидя "мещанские мурла", окружавшие его, и с другой стороны - ублажая любимую им "кошечку".

Маяковский и его хищная муза

При этом, полагаю, он прекрасно осознавал, что люди, знающие о Лиле и том, что она им пользуется в качестве источника своего вполне мещанского благосостояния, читают его пафосные "советские" строки и совершенно справедливо считают лицемером. А вот лицемером он не был.

И последнее "любовная лодка разбилась о быт" - это именно об этой ситуации, о невозможности существовать воспевая нового человека и, одновременно, внутри всей этой шмотколюбивой тусовки.

Быт заел. Заклевала поэта канареица.

«Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните —

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!»

И еще одна знаковая деталь - Лиля Брик прожила долгую жизнь, в течении которой создавала и тиражировала свой собственный миф о Маяковском, распространяя его среди своих знакомых. Как-то она познакомилась с режиссером Сергеем Параджановым, и между ними состоялся весьма знаковый для наших деятелей социалистической культуры диалог - выяснилось, что самобытный Параджанов абсолютно не знаком с творчеством Маяковского:

- Как, Сергей?! Даже в школе? В школе же силой заставляют его изучать…

-Вы знаете, Лиля, в школе я плохо учился. У нас почти каждый день были обыски дома. Мой отец работал директором комиссионного магазина. И как только милиционеры начинали подниматься по лестнице, меня заставляли глотать драгоценности: бриллианты, сапфиры, изумруды. Я глотал, они ничего не находили и уходили. А утром меня в школу не пускали, заставляя сидеть на горшке через дуршлаг. Наверно, тогда мы и проходили Маяковского..

То есть на голубом глазу человек рассказывает именно о тех нюансах бытия, с которыми Маяковский ужиться не смог.

С началом "перестройки" в советских журналах появилась уйма публикаций (этот вал не схлынул и доныне) о "тайнах очарования Лили Брик", о том, с кем она и как, и какие поклонники чем её одаривали (и, конечно же, масса журналистских трактовок рецепта "как захомутать гения"). И ведь находились, думаю, особы, вдохновленные этим примером, рвущиеся во все тяжкие к "красивой жизни" с автомобильчиками, бусиками и платьицами.

Именно недодавленные оголтелые канареицы и склевали коммунизм. Маяковский был гениальным поэтом, а поэты такого уровня всегда обладали пророческим даром.

Venefica

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d6b7b1c8f011100ad6af348/prorochestvo-maiakovskogo-o-kanareice-kotoraia-zakliuet-kommunizm-i-zaklevala-5e18ad7bd7859b00b4e6741a?&dbr=1