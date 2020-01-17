Президент услышал ПВО («Патриотов Великого Отечества»)

15 января 2020 года Президент России В. В. Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. Сразу после окончания обращения, стало известно об отставке правительства Дмитрия Медведева.

Лидер ПВО Николай Стариков высказался по этому поводу следующим образом:

«Решение по отставке правительства Медведева можно только приветствовать. Однако нельзя не заметить, что случись эта отставка в марте 2018 года, сразу после победы В.В. Путина на президентских выборах, сегодняшнее настроение основной массы людей было бы куда лучше».

Наше движение приветствует отставку правительства, мы считаем это важным шагом к необходимому изменению внутриэкономической политики.

Надежду на изменение ситуации к лучшему дают многие тезисы президентского Послания, которые совпадают с тезисами, которые озвучивались членами и руководством ПВО ранее. Совпадают с направлением, которое мы считаем благом для развития нашего государства.

Нас слышат и это очень важно.

1. О приоритете Конституции Российской Федерации над международным правом.

«Действительно, считаю, что пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции» — сказал Президент В.В. Путин в своем послании.

Еще в 2014 году Н.В. Стариков говорил о том, что нам обязательно надо менять конституцию и ставить её действительно во главу всех документов, действующих на территории России.

А вот что было сказано Николаем Викторовичем Стариковым в одном из интервью 2012 года:

«У нас, как известно, прописан приоритет международного права над правом внутренним. То есть прямо указывается, что Российская Федерация не имеет возможности проводить политику в случае, если эта политика имеет,хотя бы,небольшие расхождения с теми международными актами, которые Россия подписала. Таких пунктов нет в конституциях ни в одной цивилизованной стране! ».

2. Поддержка семьи и демографии.

Работа по всем направлением поддержки семьи и рождаемости в России определяется нашим движением, как одно из важнейших направлений. Не случайно, что одно из предложений ПВО – программа «Русский миллиард», главной целью которой является Миллиард жителей в нашей стране. Который создается не путем завоза в страну 900 млн. эмигрантов!

Президент В.В. Путин сказал следующее:

«Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока».

А вот что говорил лидер нашего движения Н. В. Стариков в одном из своих видеоблогов (начиная с 16:15 минуты):

«Для меня не совсем понятно, почему платят за второго, но не платят за третьего и за четвертого ребенка. Надо за каждого после второго платить! » .

3. Ограничение доступа к важнейшим госдолжностям лиц, имеющих гражданство других стран.

Одним из пунктов, предложенной В.В. Путиным Конституционной реформы, является запрет на занятие ключевых должностей страны людям с двойным гражданством.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства» — отметил Президент.

Буквально несколько месяцев назад, выступая в одной из программ телевидения, Николай Стариков озвучил наше отношение к этому вопросу.

«Что касается политиков – здесь наличие двойного гражданства просто противопоказано! Должно быть четко. Если второе гражданство у чиновника – сразу… депутатский мандат на стол»

Считаю, что вопрос с двойным гражданством нужно отрегулировать законодательно. Так и сказал в эфире #местовстречи на @ntvru.#двойноегражданство pic.twitter.com/F0XB35uJed — Николай Стариков (@nstarikov) November 2, 2019

Движение «Патриоты Великого Отечества» будет и далее внимательно следить за происходящими событиями. Мы поддерживаем то, что считаем благом для страны, мы критикуем и выступаем против того, что, по нашему мнению, вредит России.

В частности члены и сторонники ПВО не прекращают борьбу против попыток лоббистов добиться принятия скандального и разрушительного закона, который в народе уже прозвали «законом о насилии над семьей».

Источник: https://nstarikov.ru/prezident-uslyshal-pvo-patriotov-velikogo-otechestva-112375