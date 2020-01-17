Главная » Мировоззрение, Политика

Президент услышал ПВО («Патриотов Великого Отечества»)

09:06. 17 января 2020 170 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Патриоты Великого Отечества

15 января 2020 года Президент России В. В. Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. Сразу после окончания обращения, стало известно об отставке правительства Дмитрия Медведева.

Лидер ПВО Николай Стариков высказался по этому поводу следующим образом

«Решение по отставке правительства Медведева можно только приветствовать. Однако нельзя не заметить, что случись эта отставка в марте 2018 года, сразу после победы В.В. Путина на президентских выборах, сегодняшнее настроение основной массы людей было бы куда лучше».

Наше движение приветствует отставку правительства, мы считаем это важным шагом к необходимому изменению внутриэкономической политики.

Надежду на изменение ситуации к лучшему дают многие тезисы президентского Послания, которые совпадают с тезисами, которые озвучивались членами и руководством ПВО ранее. Совпадают с направлением, которое мы считаем благом для развития нашего государства.

Нас слышат и это очень важно.

1. О приоритете Конституции Российской Федерации над международным правом.

«Действительно, считаю, что пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции» — сказал Президент В.В. Путин в своем послании.

Еще в 2014 году Н.В. Стариков говорил о том, что нам обязательно надо менять конституцию и ставить её действительно во главу всех документов, действующих на территории России.

А вот что было сказано Николаем Викторовичем Стариковым в одном из интервью 2012 года

«У нас, как известно, прописан приоритет международного права над правом внутренним. То есть прямо указывается, что Российская Федерация не имеет возможности проводить политику в случае, если эта политика имеет,хотя бы,небольшие расхождения с теми международными актами, которые Россия подписала. Таких пунктов нет в конституциях ни в одной цивилизованной стране! »

2. Поддержка семьи и демографии.

Работа по всем направлением поддержки семьи и рождаемости в России определяется нашим движением, как одно из важнейших направлений. Не случайно, что одно из предложений ПВО – программа «Русский миллиард», главной целью которой является Миллиард жителей в нашей стране. Который создается не путем завоза в страну 900 млн. эмигрантов!

Президент В.В. Путин сказал следующее

«Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока».

А вот что говорил лидер нашего движения Н. В. Стариков в одном из своих видеоблогов (начиная с 16:15 минуты):

 «Для меня не совсем понятно, почему платят за второго, но не платят за третьего и за четвертого ребенка. Надо за каждого после второго платить! » .

3. Ограничение доступа к важнейшим госдолжностям лиц, имеющих гражданство других стран.

Одним из пунктов, предложенной В.В. Путиным Конституционной реформы, является запрет на занятие ключевых должностей страны людям с двойным гражданством.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства» — отметил Президент.

Буквально несколько месяцев назад, выступая в одной из программ телевидения, Николай Стариков озвучил наше отношение к этому вопросу.

«Что касается политиков – здесь наличие двойного гражданства просто противопоказано! Должно быть четко. Если второе гражданство у чиновника – сразу… депутатский мандат на стол»

Движение «Патриоты Великого Отечества» будет и далее внимательно следить за происходящими событиями. Мы поддерживаем то, что считаем благом для страны, мы критикуем и выступаем против того, что, по нашему мнению, вредит России.

В частности члены и сторонники ПВО не прекращают борьбу против попыток  лоббистов добиться принятия скандального и разрушительного закона, который в народе уже прозвали «законом о насилии над семьей».

Источник: https://nstarikov.ru/prezident-uslyshal-pvo-patriotov-velikogo-otechestva-112375

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Повышение возраста выхода на пенсию и наш Интернет-митинг
...этому мероприятию сторонники и члены ПВО. Скажем сразу – всех ...Мы были услышаны. Интернет-митинг выполнил свою задачу. Президент не только ... общественного движения «Патриоты Великого Отечества». Движения вперед – к единству Великого Евразийского народа! ...
Либерал — позор России
... по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» ходили на митинг ...мероприятия руководителя питерского отделения ПВО Анатолия Петрунина — того...повторяя оскорбления в адрес Президента Российской Федерации. Но... с конями. Я услышал, что сказал господин ...
Бурятия — пример, как раскачивают ситуацию перед выборами 2018 года
... будем выбирать Президента нашей Великой Родины. С ..., такой призыв услышать вполне допустимо, ... из настоящих патриотов России выйдет вместе...Председатель Бурятского отделения ПВО от имени ...Бурятского отделения Партии Великое Отечество Павел Николаевич Желибо»....
Акцент на Украину
...ровно накануне НЕПОДПИСАНИЯ президентом Украины кабального договора... ни разу не услышать… Источник: http://... „Великое отечество“, и надеемся стать надежной опорой патриотов России...Великое отечество“ с понятной, думаю, и украинским зрителям аббревиатурой ПВО...
ЕС предлагает Молдове и Украине прыгнуть с парашютной вышки… без парашюта
...и европейские партнеры «не услышали» эту канонаду. Представьте... патриоты и государственники, в том числе и Партия «Великое Отечество... находкой – аббревиатурой «ПВО». Наше молдавское общество ... Минске, на встрече трёх президентов – России, Белоруссии и...
Вернуть городу на Волге историческое имя
... Волге моей просьбы не услышал. Но самое важное,... проведения референдума поддержал наш президент. «Вопрос о возвращении...нашу позицию. Почему ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО (ПВО) выступает за возвращение ...город на Волге. Воспитание патриота начинается с имени. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)