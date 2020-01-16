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Всю ночь либеральная общественность разъясняла мне провальность послания президента

12:17. 16 января 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Пособие на ребенка в размере прожиточного минимума, вместо 50 рублей что были ранее, это как видите на скрине “матерям-одиночкам в очередной раз повезло”, а “нормальным – тяни лямку дальше”. Так понимаю, одиноких мам гражданин нормальными не считает, им же “повезло” который раз, и так на кабриолетах рассекали, с двумя и тремя детьми, а теперь вообще лафа.

А 5.000 рублей надбавки за классное руководство учителю – это “один раз за мясом сходить”. Посмотрел цены, прикинул, в принципе да, килограмм 20 мяса можно упереть за раз. Формально гражданин прав. А если говорить про стейк рибай, и того меньше.

Ну и самое главное, Путин жестко кинул всех, у кого уже есть один ребенок. Экая толпа граждан мимо полумиллиона пролетела со свистом, отсюда злоба и ненависть.

А тут еще Мишустина премьером назначили, теперь цитирую “до нитки оберет всех”.

Дорогие недовольные дети (имею ввиду не биологический возраст, а умственное развитие). Среди тех, кому я и мои соратники все эти годы помогаем, очень много одиноких мам с одним, двумя и более детьми. Немало многодетных семей, были и с семью! ребятишками. Например в Свердловской области, в Марий Эл, есть семьи с Донбасса получившие российское гражданство. Все они сейчас получат серьезную поддержку. Их дети смогут нормально питаться и одеваться. Они вырастут в России, патриотами России.

Уверен, что учителя также будут рады надбавке за классное руководство, даже если это всего 20 кг мяса.

Отдельная тема здесь – сельская местность, там эти деньги будут иметь особенное значение.

Ну и про назначение главы ФНС Мишустина премьером. Понимаю, что большая часть интернет-критиков в налоговой инспекции никогда не была. А я вот, поскольку работать на полную ставку начал с третьего курса института и как раз заместителем главного бухгалтера на трех предприях сразу, прекрасно помню ЧТО из себя представляла налоговая служба образца 90-х. Какой это был ад.

Сегодня в налоговую можно экскурсии водить, чтобы показать, как НАДО в рамках огромной страны организовывать рабочий процесс отдельно взятой федеральной службы. Автоматизировано там, причем четко и грамотно, всё что только можно. Юрлицо открыть – 30 минут включая дорогу. Вы сегодня кило яблок в магазине покупаете, в налоговую уходит информация тут же. Надо бы уточнить по идее, есть ли где в мире нечто подобное (люди пишут чиновники из Великобритании уже приезжали поучиться).

То, что звучало вчера в послании президента и последовало за ним, это прекрасно. Удастся реализовать – будем жить в другой стране.

Сергей Колясников

Источник: http://voicesevas.ru/news/49421-vsyu-noch-liberalnaya-obschestvennost-razyasnyala-mne-provalnost-poslaniya-prezidenta.html

Метки: Новости

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