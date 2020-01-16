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Вопрос от Домбровского

23:07. 16 января 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Выступление депутата Домбровского в парламенте Латвии.

«Сегодня Сейм рассмотрел очередную “российскую” резолюцию.

Ещё утром 1 января, когда я увидел новые цены на бензин, моя первая мысль была – ну всё, скоро будет Путин!

Ведь весь прошлый год премьер Кариньш говорил что в 2020 году ни один налог не поднимется. А тут каждый житель Латвии 1 января видит эти цены и думает… наверняка ведь не на государственном языке в тот момент он думал!

Раз так – ясно, что правящая коалиция будет делать дальше. Будет Путин. Как ещё отвлечь внимание людей? Я вообще удивлён что правящая коалиция так долго собиралась. Ведь уже 16 января!

А вот ещё пришли новости о происходящем в транзитной отрасли, о падении грузооборота в портах, о планах Латвийской Железной дороги начать увольнять работников. Ну как тут без Путина? Никак!

Но несколько слов об истории. Раз уж разговор не просто о Путине, а о трагических событиях истории XX века.

Первое. Я так понимаю, что некоторые сейчас пытаются создать такую версию истории: именно СССР, а конкретнее, пакт Молотова-Риббентропа, развязали Вторую Мировую войну. То есть, если бы этого пакта не было бы, то не было бы и Второй Мировой войны! То есть Гитлер просто сказал бы – ок, никакой Lebensbraum на востоке мне больше не нужен, квитаться с Францией и Великобританией за Первую Мировую я тоже не буду, и т.д. Вы, конечно же, можете пытаться создавать такой нарратив – это лишь что-то скажет о вашем интеллекте.

Второе. Чтобы лучше понять историю, полезно задавать вопросы на темы “что было бы, если было бы”. Вот, например, что было бы, если бы СССР не оккупировал бы Балтийские страны? Тогда они в мире прожили бы до сегодняшних дней? То есть, гитлеровская Германия отказалась бы от своих планов на востоке? Думать так было бы наивно. Какие выводы? Мы сегодня говорили бы лишь о немецкой оккупации? Или, могли бы Балтийские страны добровольно присоединится к гитлеровской коалиции? И тогда сегодня этот этап истории просто замалчивался бы?

Конечно, мы никогда не узнаем ответы на эти вопросы. Но задавать их полезно, если вы действительно хотите понять историю. Но мы знаем что не этого хотят авторы “российских” резолюций.

Возможно, в феврале Латвию внесут в очередной международной “серый список”. Опять придётся призывать на помощь Путина.

А потом коалиция, скорее всего, решит ликвидировать льготный налоговый режим для микропредприятий. И снова потребуется Путин!

Уважаемые депутаты коалиции:

Что бы Вы вообще делали, без Путина?»

https://mixnews.lv/exclusive/2020/01/16/dombrovskij-uvazhaemye-deputaty-chto-by-vy-delali-bez-putina-on-zhe-vo-vsem-vinovat/ – цинк

Достаточно странные вопросы задает депутат Домбровский. Латвия, как и прочие аналогичные лимифтровы единственной целью своего существования имеют исполнение роли антироссийского плацдарма и инструмента. Точно также, как этим занимались лимитрофы 20-30х годов XX века. Призывы к логике тут не уместны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5573216.html

Метки: домбровский, Латвия, прибалтика, Путин, русофобия, юмор

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