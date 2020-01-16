Об отставке правительства Медведева

Неожиданную отставку правительства Российской Федерации, которая последовала вскоре после послания Владимира Путина Федеральному собранию, комментирует политический консультант Анатолий Вассерман.

Отставка правительства Дмитрия Медведева в полном составе не говорит о том, что члены правительства “нехороши”. Речь идет лишь о методах, которые они использовали. Такое мнение в комментарии для радио Sputnik Беларусь высказал политический консультант Анатолий Вассерман.

“Экономическая теория, используемая экономическим блоком правительства Российской Федерации, принципиально неработоспособна. Ну, есть на то достаточно серьезные причины. Похоже, сейчас и президент, и глава правительства пришли к выводу, что задачи, стоящие перед страной, не могут быть решены на основании этой теории. И как только оглашен новый блок задач, правительство ушло в отставку”, — считает собеседник радио Sputnik Беларусь.

Поделился Вассерман и своим мнением по поводу союзной интеграции. По его словам, с новым российским правительством дело может быстрее сдвинуться с “мертвой” точки.

“Та методика хозяйствования, что принята в Беларуси, заметно ближе к той, что я сам считаю теоретически безупречной. Поэтому если я правильно понял причину отставки правительства, то действительно есть шансы на более тесную интеграцию”, — заявил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/mir/ob-otstavke-pravitelstva-medvedeva/