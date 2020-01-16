Главная » Мировоззрение, Политика

Об отставке правительства Медведева

08:55. 16 января 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Неожиданную отставку правительства Российской Федерации, которая последовала вскоре после послания Владимира Путина Федеральному собранию, комментирует политический консультант Анатолий Вассерман.

Отставка правительства Дмитрия Медведева в полном составе не говорит о том, что члены правительства “нехороши”. Речь идет лишь о методах, которые они использовали. Такое мнение в комментарии для радио Sputnik Беларусь высказал политический консультант Анатолий Вассерман.

“Экономическая теория, используемая экономическим блоком правительства Российской Федерации, принципиально неработоспособна. Ну, есть на то достаточно серьезные причины. Похоже, сейчас и президент, и глава правительства пришли к выводу, что задачи, стоящие перед страной, не могут быть решены на основании этой теории. И как только оглашен новый блок задач, правительство ушло в отставку”, — считает собеседник радио Sputnik Беларусь.

Поделился Вассерман и своим мнением по поводу союзной интеграции. По его словам, с новым российским правительством дело может быстрее сдвинуться с “мертвой” точки.

“Та методика хозяйствования, что принята в Беларуси, заметно ближе к той, что я сам считаю теоретически безупречной. Поэтому если я правильно понял причину отставки правительства, то действительно есть шансы на более тесную интеграцию”, — заявил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/mir/ob-otstavke-pravitelstva-medvedeva/

Метки: медведев, мировоззрение, правителство России

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Об отставке правительства Медведева и Послании Президента Путина
... государства и последовавшей за этим отставки правительства не ожидал, пожалуй, никто. Мой...
Правительство Медведева: плохая работа — хорошая отставка
...граждан России к правительству Медведева и желании его отставки. Радио «... перегрузки. Нынешнее либеральное правительство Медведева руководит экономикой, осуществляя ... привести к сохранению правительства Медведева, сохранению Медведева в качестве премьер...
Дьявольский сценарий для премьера Медведева
.... Одно лишь движение «Вконтакте» «За отставку правительства Медведева!» чего стоит (http://vk.com... доверяет Дмитрию Медведеву. А мы не дадим менять законное правительство неизвестно кому...
Путин подписал указ об отставке правительства
...премьера возложено на Дмитрия Медведева, кабмину поручено исполнять ...Российской Федерации постановляю объявить об отставке Правительства Российской Федерации», — говорится...собранию Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства попросил ...
Правительство Медведева все
Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку.Путин предложил Медведеву должность зам.главы Совета... через референдум.До формирования нового правительства, правительство Медведева будет исполнять свои обязанности.Контуры...
Протесты едва начались, а слово "в отставку " уже прозвучало
...якобы самое безынициативное в мире правительство вот этак наконец-то проявило... Ярославле ораторы потребовали не только отставки правительства Медведева, но и объявления импичмента Путину...первого лица, тем более что правительство и дума в существующей системе...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)