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Путин подписал указ об отставке правительства

19:14. 15 января 2020 155 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщили в Кремле.

Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Дмитрия Медведева, кабмину поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета, передает RT.

«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю объявить об отставке Правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Также президент внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/49412-putin-podpisal-ukaz-ob-otstavke-pravitelstva.html

Метки: Россия

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