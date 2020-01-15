Путин подписал указ об отставке правительства
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщили в Кремле.
Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Дмитрия Медведева, кабмину поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета, передает RT.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию Медведев объявил об отставке правительства. Глава государства попросил кабмин исполнять обязанности до формирования нового правительства.
Также президент внёс в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/49412-putin-podpisal-ukaz-ob-otstavke-pravitelstva.html
Как это ушли а суд а конфискация и наконец расстрел нет так просто не как!
Терпение дружище, терпение!
Всё впереди, за исключением расстрела. Вместо расстрела им украсят какой нибудь фонарь.https://turboportal.net/uploads/posts/2014-02/thumbs/1392860969__.jpg