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Правительство России подало в отставку

17:32. 15 января 2020 383 просмотра 22 коммент. Опубликовал:
Как заявил Дмитрий Медведев, в связи с предложенными президентом изменениями Конституции кабмин должен предоставить главе государства "возможность принимать все необходимые решения в этих условиях"

 

© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.

"Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации", - напомнил Медведев. По его словам, "эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет после обсуждения, - внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей". "Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - уточнил Медведев.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - заявил он.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров - больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе - 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.

 

 

Источник: https://tass.ru/politika/7528017

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22 Комментария » Оставить комментарий


  • 7483 6821
    жора шапов 15 января 2020 в 17:39

    Где пожар ? Что форс -мажор ?

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    • 7724 3264
      BlackCatжора шапов 15 января 2020 в 17:44

      Ход конем, Жора. Наблюдайте. Увы, но желания некоторых не сбудутся. Санта Клаус застрял в США.

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    • 5855 4457
      маринажора шапов 15 января 2020 в 17:47

      Бей первым Фредди,а то “серые” оживлялись сильно,да и время требовало ,особенно Конституция.Но эйфория пройдет ,Медведев был спокоен ,Греф все пытался уснуть ,ничто не предвещало ??? или заготовка общая??

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      • 7724 3264
        BlackCatмарина 15 января 2020 в 17:50

        Мари, это еще не все. Увы, но шанс “отскока” весьма высок. Дай Бог чтобы все завершилось без худших сценариев. А пока ведающим ведать о хорошем.

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      • 13463 1045
        ХОХОЛмарина 15 января 2020 в 17:54

        Никто ничего не понял но каждый услышал своё.

        Уродцы рады что будет ХАЛЯВА из бУджета.
        Путин там много нагноворил о помощи лодырям ))
        А на деле гос.переворот им.Путина ))
        Россия стенет СЕНАТОРСКОЙ республикой.
        А сенаторы это СОБСТВЕННИКИ России.

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        1
      • 13204 9390
        Владимирмарина 15 января 2020 в 18:01

        Конечно, нужно пропихнуть изменения в Конституцию,я ж говорю цирк с конями для лохората. Надеются что рейтинг сказочника вырастет,и все пропихнут что нужно.Все что нужно Медведев уже сделал,пенсионную реформу пропихнули,налоги увеличили,программу приватизации приняли,а главное советские стандарты убрали,теперь можно и к виноградникам в Тоскану.

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        2
    • 13204 9390
      Владимиржора шапов 15 января 2020 в 17:53

      Никакого ни форса ни мажора будет очередной цирк с конями,они еще до мая посидят,че там еще осталось попилят и свалят на Лазурный берег.

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      4
      • 13463 1045
        ХОХОЛВладимир 15 января 2020 в 17:56

        Уже списки на утилизацию поданы в Росгвардию.
        Вас ликвидируют а Вашу собственность продадут.
        А денешки деткам на завтраки

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        -1
      • 7483 6821
        жора шаповВладимир 15 января 2020 в 18:03

        Я не “не будет” , – где сегодня, сейчас форс- мажор , что так сделал?

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      • 1414 1126
        Елена ОгурцоваВладимир 15 января 2020 в 18:07

        Началась подготовка операции “приемник”. Смотрим, кого Путин поставит премьером. Под шумок могут поменять Конституцию без референдума, чего нельзя допустить

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        • 13204 9390
          ВладимирЕлена Огурцова 15 января 2020 в 18:18

          Вот именно,так и задумано,изменения в Конституцию необходимы потому ,что выбрали план Назарбаева,типа сказочник переквалифицируется в рахбара.

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        • 13204 9390
          ВладимирЕлена Огурцова 15 января 2020 в 18:25

          Трансферт стартовал. Точнее, его видимая часть. До этого шли разные процессы подготовительного характера, но теперь на самом деле – “времени на раскачку нет”. Перенесенное на январь послание становится понятным – конституционные изменения, которые анонсированы Путиным, и которые будут введены на референдуме, требуют своего оформления до сентября, так как по закону референдум на эту тему нельзя проводить позднее, чем за год до истечения срока полномочий действующей Думы – это как раз сентябрь. Почему референдум – тоже понятно, Путин категорически хочет дистанцироваться от Единой России в вопросе узурпации власти, а потому проводить изменения конституции через Думу (при том, что у ЕР там конституционное большинство и никаких проблем нет) он не желает. Кстати, косвенно, это свидетельствует о том, что после трансферта Единую Россию могут пустить под нож – к вящему удовольствию населения, которое уже просто откровенно жаждет крови правящего сословия.

          Кратко о трансферте понятно следующее. Союзное государство перестает быть приоритетом – Лукашенко может выдыхать. Это не исключает того, что ему будут плевать в суп, но аннексию Белоруссии решено отложить. На потом. Начинать весьма сложное мероприятие по захвату чужой страны в период, когда будет полностью переформатироваться вертикаль управления просто нереально.

          Смысл заявленного сценария трансферта вполне прозрачен. Будут пересматривать полномочия Госсовета и переносить центр власти в этот орган, превращая его из совещательного в руководящий.- https://el-murid.livejournal.com/4333643.html#cutid1

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          1
          • 5855 4457
            маринаВладимир 15 января 2020 в 18:42

            Не понимаю ,что вас не устраивает в Конституции-превалирование российский законов?передача части власти ГД?ограничение на выдвижение в президенты -я бы еще добавила ,национальность папы с мамой и бабушки ,не учился никогда за рубежом и в ВШЭ ?Все учел ,что требовали серые-берет на содержание детей.Другое дело ,координационный совет возглавил Волошин неспроста ,вот не верю я этим упырям в принципе ,да и игру эту с отставкой считаю продуманным шагом.Время сложное ,все в ауте и в мире тоже,с заменой валюты,разделением зон влияния ,ну какие могут быть геволюции с Зю и Болдыревыми и т.д..Вникайте .

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  • 961 853
    georgi tarabov 15 января 2020 в 17:46

    ПОМЫЛ РУКИ Давидчик, , ,И УШЕЛ КАК Й.У.Х ОТ ГО.В.НЯ,НО-Й ЗА.ДН.ИЦ,Е !

    ” -В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку”, – заявил безстыжий манекен SAMSUNG-ОФ !
    ———–
    Отставка для меня, с советском сознании означает “на ОТДЫХ ” !
    А кто будет отвечать за кражи, дороги, за голодные пенсионеры, за счета в ШИвейСАРИьоЙ ?
    К тому -же , у всех находили то ли ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ , , ТО ЛИ ЧАСЫ И МИКРО-ТЕХНИКА НА МИЛЛИОНЫ !
    ——-
    ДЛЯ МИЛИОНЫ – НЕТУ ЗАКОНЫ ? Так ли товаришЧ ДАВИД АЙФОНОВИЧ МЕНГЕЛ ?

    А КАК ДЕЛА СО СПИСКИ БАСТРЫКИНА ??

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  • 961 853
    georgi tarabov 15 января 2020 в 17:46

    Есть мужики на РУСИ – И СЛАВА БОГУ !

    https://svpressa.ru/society/article/232793/

    Список Бастрыкина: олигархов предложено направлять на стройки
    Глава СКР не прочь вынудить российских толстосумов софинансировать нацпроекты Кремля
    ——–
    Вот недавно он предложил брать жидовню на РУСИ за горло , и послать на 3 буквы !
    ” Разбогатевших в 90-е годы прошлого века предпринимателей нужно подключать к реализации нацпроектов. С такой инициативой на пленарном заседании X Международного молодежного юридического форума на юридическом факультете СПбГУ выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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    Рассуждая о такого рода «правовой справедливости», Бастрыкин подчеркнул, что она могла бы «обеспечивать классовую гармонию» в стране.”
    Ждем’c !!!

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  • 83 35
    397 15 января 2020 в 18:15

    Просто сливают протестные настроения. В ютюбе наставили столько дизов, что надо чемнибуть отвлечь народ, показать движуху.

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