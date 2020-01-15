Правительство России подало в отставку
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров.
"Мы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации", - напомнил Медведев. По его словам, "эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет после обсуждения, - внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс властей". "Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной", - уточнил Медведев.
"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - заявил он.
Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров - больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).
Источник: https://tass.ru/politika/7528017
Где пожар ? Что форс -мажор ?
Ход конем, Жора. Наблюдайте. Увы, но желания некоторых не сбудутся. Санта Клаус застрял в США.
Я о том же, почему сейчас, сегодня? Повод?
Потому что так должно было быть. Их никто не выгонял. Они приняли решение не дискредитировать и далее себя на своей должности и ушли по собственному желанию. Как говорится – с чистой совестью и добрым именем.
Благодарю Вас за весёлую шутку от Вас в этот вечер. ))
Бей первым Фредди,а то “серые” оживлялись сильно,да и время требовало ,особенно Конституция.Но эйфория пройдет ,Медведев был спокоен ,Греф все пытался уснуть ,ничто не предвещало ??? или заготовка общая??
Мари, это еще не все. Увы, но шанс “отскока” весьма высок. Дай Бог чтобы все завершилось без худших сценариев. А пока ведающим ведать о хорошем.
Никто ничего не понял но каждый услышал своё.
Уродцы рады что будет ХАЛЯВА из бУджета.
Путин там много нагноворил о помощи лодырям ))
А на деле гос.переворот им.Путина ))
Россия стенет СЕНАТОРСКОЙ республикой.
А сенаторы это СОБСТВЕННИКИ России.
Конечно, нужно пропихнуть изменения в Конституцию,я ж говорю цирк с конями для лохората. Надеются что рейтинг сказочника вырастет,и все пропихнут что нужно.Все что нужно Медведев уже сделал,пенсионную реформу пропихнули,налоги увеличили,программу приватизации приняли,а главное советские стандарты убрали,теперь можно и к виноградникам в Тоскану.
Никакого ни форса ни мажора будет очередной цирк с конями,они еще до мая посидят,че там еще осталось попилят и свалят на Лазурный берег.
Уже списки на утилизацию поданы в Росгвардию.
Вас ликвидируют а Вашу собственность продадут.
А денешки деткам на завтраки
Обизян, какое же тупое животное попалось,ведь ясно было сказано списки я буду подписывать.
Я не “не будет” , – где сегодня, сейчас форс- мажор , что так сделал?
Началась подготовка операции “приемник”. Смотрим, кого Путин поставит премьером. Под шумок могут поменять Конституцию без референдума, чего нельзя допустить
Вот именно,так и задумано,изменения в Конституцию необходимы потому ,что выбрали план Назарбаева,типа сказочник переквалифицируется в рахбара.
Трансферт стартовал. Точнее, его видимая часть. До этого шли разные процессы подготовительного характера, но теперь на самом деле – “времени на раскачку нет”. Перенесенное на январь послание становится понятным – конституционные изменения, которые анонсированы Путиным, и которые будут введены на референдуме, требуют своего оформления до сентября, так как по закону референдум на эту тему нельзя проводить позднее, чем за год до истечения срока полномочий действующей Думы – это как раз сентябрь. Почему референдум – тоже понятно, Путин категорически хочет дистанцироваться от Единой России в вопросе узурпации власти, а потому проводить изменения конституции через Думу (при том, что у ЕР там конституционное большинство и никаких проблем нет) он не желает. Кстати, косвенно, это свидетельствует о том, что после трансферта Единую Россию могут пустить под нож – к вящему удовольствию населения, которое уже просто откровенно жаждет крови правящего сословия.
Кратко о трансферте понятно следующее. Союзное государство перестает быть приоритетом – Лукашенко может выдыхать. Это не исключает того, что ему будут плевать в суп, но аннексию Белоруссии решено отложить. На потом. Начинать весьма сложное мероприятие по захвату чужой страны в период, когда будет полностью переформатироваться вертикаль управления просто нереально.
Смысл заявленного сценария трансферта вполне прозрачен. Будут пересматривать полномочия Госсовета и переносить центр власти в этот орган, превращая его из совещательного в руководящий.- https://el-murid.livejournal.com/4333643.html#cutid1
Не понимаю ,что вас не устраивает в Конституции-превалирование российский законов?передача части власти ГД?ограничение на выдвижение в президенты -я бы еще добавила ,национальность папы с мамой и бабушки ,не учился никогда за рубежом и в ВШЭ ?Все учел ,что требовали серые-берет на содержание детей.Другое дело ,координационный совет возглавил Волошин неспроста ,вот не верю я этим упырям в принципе ,да и игру эту с отставкой считаю продуманным шагом.Время сложное ,все в ауте и в мире тоже,с заменой валюты,разделением зон влияния ,ну какие могут быть геволюции с Зю и Болдыревыми и т.д..Вникайте .
ПОМЫЛ РУКИ Давидчик, , ,И УШЕЛ КАК Й.У.Х ОТ ГО.В.НЯ,НО-Й ЗА.ДН.ИЦ,Е !
” -В этих условиях я полагаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку”, – заявил безстыжий манекен SAMSUNG-ОФ !
———–
Отставка для меня, с советском сознании означает “на ОТДЫХ ” !
А кто будет отвечать за кражи, дороги, за голодные пенсионеры, за счета в ШИвейСАРИьоЙ ?
К тому -же , у всех находили то ли ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ , , ТО ЛИ ЧАСЫ И МИКРО-ТЕХНИКА НА МИЛЛИОНЫ !
——-
ДЛЯ МИЛИОНЫ – НЕТУ ЗАКОНЫ ? Так ли товаришЧ ДАВИД АЙФОНОВИЧ МЕНГЕЛ ?
А КАК ДЕЛА СО СПИСКИ БАСТРЫКИНА ??
Видите – желания сбываются) Кто там обещал праздник в Болгарии?)
Есть мужики на РУСИ – И СЛАВА БОГУ !
https://svpressa.ru/society/article/232793/
Список Бастрыкина: олигархов предложено направлять на стройки
Глава СКР не прочь вынудить российских толстосумов софинансировать нацпроекты Кремля
——–
Вот недавно он предложил брать жидовню на РУСИ за горло , и послать на 3 буквы !
” Разбогатевших в 90-е годы прошлого века предпринимателей нужно подключать к реализации нацпроектов. С такой инициативой на пленарном заседании X Международного молодежного юридического форума на юридическом факультете СПбГУ выступил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, появление в 1990-х годах в России сверхбогатых людей — это «сложная проблема». Но сейчас, полагает Бастрыкин, главный вопрос не в том, как и почему это произошло. «Увеличилось число российских олигархов. На этом фоне правовыми методами надо подключать наш большой и средний бизнес к реализации национальных проектов. Такого закона я не видел, а я бы принял», — подчеркнул глава СКР.
Рассуждая о такого рода «правовой справедливости», Бастрыкин подчеркнул, что она могла бы «обеспечивать классовую гармонию» в стране.”
Ждем’c !!!
Просто сливают протестные настроения. В ютюбе наставили столько дизов, что надо чемнибуть отвлечь народ, показать движуху.
Мерить ютубом настроения граждан России – это сильно.