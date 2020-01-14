«Праздников много не бывает»: известные петербуржцы рассказали, как они отмечают Старый Новый год

В ночь с 13 на 14 января страна отмечает неофициальный, но от этого не менее любимый праздник – Старый Новый год. Вспомним, когда родилась эта традиция и почему она актуальна по сей день.

Традиция отмечать Старый Новый год появилась, как известно, в связи со сменой летоисчисления. В 1918 году наша страна перешла с юлианского на григорианский календарь, и разница между ними составила 13 дней.

Однако церковь реформу не приняла, именно поэтому Рождество в России отмечают 7 января, а в католических странах – 25 декабря. А поскольку Рождество должно предшествовать Новому году, его в нашей стране начали отмечать дважды – по новому и по старому стилю. Многие до сих пор празднуют Старый Новый год с не меньшим размахом, чем настоящий.

Так, писатель и публицист Николай Стариков в разговоре с корреспондентом «ПД» признался, что никогда не пропускает этот день.

«Старый Новый год я обязательно отмечаю в кругу семьи, но достатачно скромно. Это ни в коем случае не повторяет празднование Нового года. На мой взгляд, этот день – некая изюминка наших традиций, которая достойна того, чтобы её сохранять», – подчеркнул собеседник.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской напомнил, что традиция Старого Нового года тесно связана с православием: «Я, как верующий человек, всегда отмечаю все православные праздники, и Старый Новый год в том числе. Я чту старинные русские традиции, праздную Новый год и в ночь с 31 декабря на 1 января, и православный по юлианскому календарю. Но в число выходных этот день включать, мне кажется, не стоит. Это просто хороший семейный и исконно российский православный праздник. А официального Нового года, который празднует весь мир, достаточно одного».

Актер и телеведущий Юрий Дормидонтов поделился с корреспондентом «ПД»: «Праздников много не бывает. Я отмечать, наверное, не буду, но обязательно поздравлю зрителей в эфире. Чем больше праздников, тем больше доброты у людей. В праздничные дни мало происшествий, все заняты делом, находятся в хорошем настроении. Неважно, что это за день и как он называется, главное – это радость, которую приносят праздники».

Старый Новый год в других странах

В России даже до перехода на новое летоисчисление 14 января считали праздником и отмечали Васильев день (в честь Святого Василия Великого), который сопровождался гуляньями и колядками.

Стоит также отметить, что, вопреки расхожему мнению, традиция отмечать Старый Новый год осталась не только в России, но и в некоторых бывших советских республиках, таких как Молдавия, Грузия, Белоруссия, Украина, Армения, Казахстан, Киргизия. Этот праздник отмечается также в Черногории, Сербии, Северной Македонии и даже в Швейцарии. Правда, в последней праздник связан не с церковным, а с народным непринятием перехода страны в XVII-XVIII веках на григорианский календарь и называют его днем Святого Сильвестра.

И даже жители Марокко, Алжира и Туниса 12 и 13 января отмечают второй Новый год по берберскому календарю.

Обложка: Фото: vk.com

Источник: https://nstarikov.ru/prazdnikov-mnogo-ne-byvaet-izvestnye-peterburzhcy-rasskazali-kak-oni-otmechajut-staryj-novyj-god-112328