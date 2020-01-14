Первые залпы индустриальной войны: выстоит ли Россия

Санкции, введенные Соединенными Штатами против «Северного потока — 2», стали для России национальным унижением.

Об этом в материале «КП.ру».

Сразу после их официального объявления гигантская стройка, в которую мы инвестировали огромные финансовые и политические ресурсы — остановилась. Швейцарская компания трубоукладчик Allseas немедленно прекратила работы в Балтийском море.

Невнятные комментарии российских официальных лиц так и не прояснили вопросы кто, как и когда достроит морскую часть газопровода.

Выяснилось, что краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТС) «Академик Чарский», которое Газпром купил еще в 2015 году за 1 млрд. долларов, необходимо серьезно дорабатывать. Окончание проекта откладывается минимум на год, о чем сообщили по результатам состоявшихся в Кремле переговоров между Путиным и Меркель.

На фоне новогодних праздников история с новыми санкциями быстро забылась. Однако праздники остались позади и теперь самое время обсудить, перед лицом какой реальности оказалась в начале 2020 года Россия.

Во-первых. Нужно признать и сказать со всей возможной прямотой, что деиндустриализация, которую пережила Россия в последние 30 лет, является сегодня смертельной угрозой безопасности и суверенитету страны.

Во-вторых. Правительство не уделяло должного внимания этой проблеме все прошедшие годы. Бухгалтерская сосредоточенность экономического блока на цифрах ВВП и инфляции привели к тому, что чиновникам вообще по фигу, за счет чего выполнять эти показатели. Им, по большому счету, все равно, что обеспечит выполнение этого плана — спекулятивный рост на бирже или сырьевой экспорт. В результате, никто конкретно не отвечает за состояние дел в конкретных отраслях экономики.

В-третьих. Санкции, подобные введенным США против «Северного потока-2» могут возникать в любой момент и против любой российской отрасли. И скорее всего, они будут и дальше. Их последствия могут оказаться еще тяжелее. Например, почти 100% семян российское сельское хозяйство импортирует. Среди мировых производителей — две крупнейшие компании — американские, и две — немецкие. Выводы можно сделать самостоятельно.

Деиндустриализация, которую пережила Россия в последние 30 лет, является сегодня смертельной угрозой безопасности и суверенитету страны.

Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Термин «импортозамещение» — совершенно не отражает остроты и содержания вызова, вставшего перед Россией.

В невоенном смысле мы — почти беззащитны. А Войны сегодня — в первую очередь — экономические. Уязвимыми для внешних санкций оказался даже топливно-энергетический комплекс, который обеспечивает львиную долю доходов бюджета.

Вместо того, чтобы обсуждать, когда у России появятся собственные авианосцы, стоит задать вопрос — почему страна, которая непрерывно строит новые газопроводы, не имеет собственных кораблей- трубоукладчиков. И могут ли российские судостроители в принципе построить что-нибудь подобное, а если нет, то почему?

Эти вопросы совершенно не риторические. Речь ведь идет не о том, почему Россия не строит свои собственные круизные лайнеры. Но, если мы строим морские газопроводы, то это — наш собственный рынок, который мы по какой-то странной причине отдаем иностранцам.

То же самое касается добычи нефти и газа на морском шельфе. Советский Союз производил самостоятельно все оборудование для шельфовой добычи. Сегодня от этого не осталось и следа.

Даже позиционируемая как «русская» ледостойкая платформа «Приразломная» из отечественного имеет лишь бетонное основание. А верхняя часть, в том числе бытовки и оборудование, приехали с норвежской платформы «Хаттон», отработавшей в Северном море более десяти лет.

Сталин начал в 1932 году индустриализацию, потому что, у страны просто не было другого выхода: после окончания Гражданской войны даже то, что у России было, оказалось разрушено.

Мы сегодня находимся почти в том же состоянии, что и СССР 88 лет назад: промышленность — разрушена, и страна в кольце врагов.

Последнее, как показали события декабря 2019 года, совершенно не является преувеличением.

США ведут враждебную по отношению к России политику, а европейские страны не способны или не видят достаточных оснований этому противостоять.

Советский Союз производил самостоятельно все оборудование для шельфовой добычи. Сегодня от этого не осталось и следа

Наши геополитические проблемы не будут решать ни Германия с Францией, ни даже Китай. У всех свои интересы.

Санкционное давление на Россию непрерывно нарастает с 2008 года, когда мы впервые с 1991-го продемонстрировали отстаивание национальных интересов. Дискриминационная поправка Джексона-Вэнника действовала 38 лет и была отменена только в 2012, когда на смену ей пришел целый ряд новых ограничений против России. Это означает только одно — санкции будут отменены только после полной капитуляции.

Нам сегодня надо думать не о перспективе отмены санкций, а о национальной стратегии в условиях санкций не слабее «иранских». Возможны ли они? Да, возможны и вероятны как никогда.

Рассматривать проблему санкций в контексте «чем мы можем ответить» — глупо. Ничем мы не можем ответить. Наш паритет с США существует исключительно в области ядерного оружия, — спасибо Советской власти.

Американская экономика для нас находится вне зоны поражения и даже сколько-нибудь заметного ущерба. Роль страны-бензоколонки, которая просто продает сырье, вполне возможна, но только в том случае, если мы согласимся играть по чужим правилам. И самое опасное, что это объективно вполне устраивает российский олигархат.

Если вы взглянете на «русский» список Форбс, вы там не увидите ни одного человека, который делал бы станки или горное оборудование, самосвалы или бульдозеры…..

За 30 лет, прошедших с тех пор, как мы начали строить в России капитализм, ни своих Фордов, ни своих Круппов у нас так и не появилось. Приватизаторов — сколько угодно, успешных банкиров и финансовых спекулянтов — тоже. Торговцев, маркетологов, программистов, рестораторов. Но той самой важной породы людей, которые и построили великие экономики США, Германии и Китая у нас так и не завелось.

Правительство имитирует заботу об отечественном производителе. Но давно Необходимы новые форматы и новые люди. Вместо бессмысленных министерств создавать проектные офисы, которые должны заняться действительно национальными проектами.

Не абстрактный проект «Экономический рост», который все равно не выполняется, а 10–15 ключевых направлений, способных обеспечить национальный суверенитет в условиях, в том числе, прямого противостояния с Западом. Чтобы не повторилась история с «Северным потоком-2», когда не хватило 5 лет и миллиарда долларов, чтобы завести хотя бы один работающий собственный трубоукладчик.

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Сергей Мардан — обозреватель «КП.ру», ведущий авторской программы на Радио «Комсомольская правда»