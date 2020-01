Мнение извне (из комментариев к теме одной)

Допустим, курица высидела яйцо дикого утёнка. Пока он на птичьем дворе, то ведёт себя, как мама-курица, но вот они выходят к пруду и утёнок, бросаясь в воду плывёт, к ужасу наседки. Приходит время и отпрыск вдруг улетает прочь, туда, куда его зовёт инстинкт предков.

В советское время нас всех воспитывали инкубаторскими цыплятами. Но среди цыплят были птицы другого полёта.

Благодаря независимому информационному пространству, произошёл Апокалипсис ( в переводе с греч. - падение завесы секретности) Упал информационный занавес.

И те, Другие, страдавшие из-за своей непохожести комплексом "гадкого утёнка", чётко поняли, что дело в том, что они другой породы, что окружающие их существа "не поплывут и не полетят", сколько им ни объясняй всю технологию процессов.

И что плавать и летать - это не преступление. Просто что непонятно одним, естественно лля других.

Независимое информационно-энергетическое поле Интернета разбудило генетическую память некоторых людей, и они начали делиться понятыми ими фактами с другими людьми, надеясь найти среди влиятельных политиков братьев по разуму, надеясь предотвратить новую Катастрофу.



Это я к тому, что меня поймут только те, в чьих жилах слилась кровь сефардов и ашкенази, причём, высшего левла. Остальным объяснять бесполезно.



Если рашен-евреи поймут ту роль козла отпущения, которую им в очередной раз уготовили коварные иверо-германцы, то они переиграют и победят это подлое отродье.



Ивер- это еврей. Германцы - это англосаксы, франки, тевтонцы (немцы), свевы и т.д.



Я ещё раз цитирую мною не раз сказанное именно для русских сефардов-ашкенази.



Свевы (шведы), такие же германцы, как тевтонцы (немцы), англо-саксы или франки.

Правильно звучит тав-тонцы, где слово "тав" означает греческую букву "тау" и изображается в виде креста, которым клеймили скот - крест, тавро (клеймо рабов церковного бога), которым клеймили Сынов Бога Творца Всегосущего, паревращая их в рабов бога церковного.



Германцы-крестоносцы, по приказу Папы Римского, захватывая славянские земли, нарушая обет безбрачия, захватывали и славянских красавиц и производили от них своих детей: шведов, немцев и т.д.



Точно так же, от славянских красавиц, захваченных в плен османами и доставленных в гаремы тюркских владык, были рождены представители нынешней турецкой знати.



Турция ведь создана на костях славян Византии (Анатолии) и столица Византийской империи, славянский город Царьград сначала был превращён крестоносцами в Константинополь, а уже после захвата тюрками-османами стал Стамбулом.



В 1054 году произошло какой фундаментальное событие?



http://en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism



- "Великая Шизофрения" - "ШИЗМ". Разделение христианской церкви на две половинки - Католическую и Православную.



Прошу вас заметить, что до 1054 года вся христианская церковь была "Православной",- Византийской, то есть константинопольскому, византийскому обряду, который гораздо ближе к иудейскому обряду Храма Соломона, чем католическая и тем более впоследствии внешне, но не внутренне, секуляризированная "протестантская церковь".



Именно Константинополь (некогда славянский Царьград, потом, православный Константинополь, а сейчас турецкий Стамбул) в христанское время стал столицей Римской империи, а не остался Рим.



Официально время превращения языческой (славянской) Римской империи в иудео-христианскую империю это 4-ый век, но на самом деле деле, перенесение столицы римской империи из Рима в Костантинополь не было связано с семейными делами римских императоров, как нам всем ложно "объясняют", а просто с невозможностью отправления государственых дел новой Христианской империи из языческой (СЛАВЯНСКОЙ) столицы, где языческие (СЛАВЯНСКИЕ) монументы и величественные здания, сохранились аж до сегодняшнего дня; что говорить, когда они были новые.



Таким образом, здесь мы опять встречаем фальшивое историческое, дескать, "объяснение" взамен истинной причины, которой является, что перенесение столицы из Рима в Константинополь было связано с иудео-христианской революцией в Риме, о которой прекрасно рассказал личный биограф Ротшильда Марк Эли Раваж ravage.htm, и невозможностью накладывать на подданных иудео-христианскую религию в языческой столице.



Действительно, трудно себе представить строительство Храма Хагия София в языческом Риме:



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Aya_sofya.jpgи http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia



И я вас прошу осознать тот ускользаемый от внимания факт, что до 1054 года по всей Европе стояли "Православные церкви" и богослужение в западных церквях велось по "православному"



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:At_altar.JPG,

Вот вид Хагии Софии до того: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hagia_Sophia_BW.jpg



А теперь представьте себе Европу до 1054 года и никаких готических соборов.



До 1054 года все церкви в Европе, были такого, как теперь сейчас говорят "Византийского стиля"



http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_architecture - то есть, "православные".



Церкви такого вида до сих пор преобладают на территории Грузии и Армении. Вот посмотрите храм в Светичковели в Грузии - 1000 лет назад вся Западная Европа была покрыта только такими храмами и церквями:



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Svetitskhoveli1.jpg и http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ananuridc.jpg



Внизу этой страницы по Грузии может посмотреть много фото церквей "византийского стиля" :



http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)



также обратите особое внимание, что на территории Руси - именно в связи с расколом 1054 года не сохранилось ни одного Храма, построенного до 1054 года, все сохранившиеся на Руси храмы построены позже этой даты ШИЗМА. Видимо более ранние культовые здания были разрушены по приказу иверо-германца Петра Первого.



Всеобщая История появилась всего лишь в 1919 году - менее ста лет назад. И автором её был не учёный, а писатель-фантаст Герберт Уэлльс.



Вы привыкли считать евреями тех, кто носится со своим иудейством и не понимаете, что есть вами незамеченная часть, как огромная часть айсберга, скрытая от глаз. Посмотрите на принца Чарльза! Он представляет тех, кто именем Христа захватывал земли целых континентов, уничтожая аборигенов.



В отличие от англоязычных иверо-германцев, строящих долгосрочные планы на основании реальных фактов, а не мифов, восточно-европейские евреи, а тем более, хазары, как животные, живут одним днём, не просчитывая вперёд последствия своих поступков.



Северный крестовый поход официально начался в 1193 году, когда ивер Папа Римский Целестин III призвал к «христианизации» язычников Северной Европы, хотя ещё до этого, созданные на захваченных землях славян, королевства Скандинавии и Священная Римская империя германских наций, уже вели военные действия против северных народов восточной Европы.



"Брит" в переводе с иврита - Обет, Договор. "Иш" - человек.



Так что бритиш - Люди Обета, а не израильтяне.



Британия - Земля Обетованная, а Израиль подсовывается в качестве козла отпущения, которого люди Обета пустили в пустыню, возложив на него все свои грехи!!!



Приказ гнать советских евреев низшего левла в Палестину пришёл от Ротшильдов, вспомните текст Декларации Бальфура: http://www.un.org/russian/peace/palestine/balfour.htm



Почему никто не удивляется, что Лондон - столица крошечного островного государства, не имеющего ресурсов, командует 7 миллардным человечеством?



Почему именно в Лондоне почти пол миллиона российских нуваришей построили свои дворцы и, эксплуатируя российские ресурсы, платят налоги Бритиш?



Потому что Бритиш - Земля Обетованная, потому что бритиши избраны их богом-инопланетянином для истребления земных аборигенов, с тем, что те спасут 144 000 этих генномодифицированных зомби, депортировав их в Небо - на другую планету.



В Библии же всё написано. Вы, христанутые, читали, чему учит евреев их бог: Иди и убей, не знай жалости ни к кому!



Избранные отравили Землю радиацией и химическими выбросами, горят лёгкие Земли - её леса, гибнет всё живое.



Не забывайте, что к германской нации пришельцев из Палестины относятся: тевтонцы (немцы), англосаксы, франки, свевы (шведы), датчане и т.д. , построившие свои государства на славянских землях.



Захватив земли южных славян, они пришли на северные земли Белых Людей.



Германцы (гаплогруппа крови I1a) и евреи (гаплогруппа J) имели общих предков в виде вымершей ныне гаплогруппы IJ.



Всеми ими манипулируют бритиш-евреи!!!



Вот заявление Британской Евангелической Ассоциации нового Израиля: http://www.ibea.org.uk/home.htm



История, археология, Библия показывают, что Англо-Саксоны и Кельты (ЦЕЛТы) являются кровными потомками Абрама, Исаака и Якова.



Мы - Божий Израиль.

И в соответствии с ЕГО обещанием в Библии, ОН собрал своих людей в Великой Британии, где они ожидают прихода их спасителя и грядущего царя Исуса Христа.Поняли? Англоязычные крипты по всему миру ждут Мошиаха, как и русскоязычные евреи на Мошиахе.ру: http://www.moshiach.ru/ Только для евреев-иудеев он назван "Мошиах", а для евреев -"христиан" - Иисус Христос.



И как в связи с этим пресловутая "православная", и кому "православная", церковь в России может спасти русских гоев? Когда она, как вы видите, поклялась на крови спасти англоязычных избранных? И давно ведь поклялась - 500 лет назад!



Книга - вот она на Амазоне:



http://www.amazon.com/Israel-Britain-Anglo-Saxon-Israel-Adam-Rutherford/dp/0934666571



- Высшая оценка от англоязычных читателей:



http://www.amazon.com/Israel-Britain-Anglo-Saxon-Israel-Adam-Rutherford/dp/0934666571Так и называется ISRAEL – BRITAIN or ANGLO-SAXON ISRAEL



С подзаголовком An Explanation of the origin, function and destiny of the anglo-celto-saxon race in the British Empire and USA A Call to the English-Speaking and Scandinavian nations



(Объяснение происхождения, функций и предназначения англо-кельто-саксонской расы в Британской империи и США. Призыв к англоязычным и сКАНдинавским нациям!)



Вот их всех тут распирает от гордости, что, они страны Израильского Коммонвелса, что англосаксы – потомки библейского Авраама: http://www.ibea.org.uk/israelnations.htm Israelite Nations



Англия "Англия дом всех 12 ти колен израилевых. Это символизируется в национальных английских сиволах: Лев-Иуда, Единорог- Манассе; Арфа - царь Давид. Национальный флаг - комбинация первой и последней хибру букв x and +. "Саксон (Saxon = Saccai = Сын Исаака Isaac). 75% английского языка имеет ивритское происхождение. Английский флаг Union Jack, на самом деле назывался "Юнион Джекоб" Англо-Саксонская часть Израилских Ангелов (Aegel = Bull) дала название "Джон Булль".

Саксоны - это "дети Исаака", а норманы - это "северные люди", но имеется ввиду, те израэлиты, которые отправились на север.



Шотландия.После захвата Израиля Ассирийцами (Declaration of Arbroath, 1320); Скотты=Скифы=Израэлиты. Декларация шотландских скифов Declaration of Abroath (1320) http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Arbroath - объявила их израильское происхождение: Уэллс Дом кельтских Cymru, от ассирийского слова Khumri (русский вариант Кимры, Гимры - аул, где родился Шамиль), это означает "Дом Омри Царя Израиля" Omri King of Israel (see Behistun Rock, eastern Turkey http://en.wikipedia.org/wiki/Behistun_Rock). Уэльский символ дракона это гибридизация израильских: льва, змеи и орла. (запомните это! ТО есть ДРАКОН - это гибридизация символов колен Иуды и Дана!).

Религии Друидов Уэльса http://www.religioustolerance.org/druid1.htm в своём начальном варианте практически неотличима от древне еврейского Левитского священнослужения (в центре которого кровавое жертвоприношение).

Староуэльский язык - это практически ХИБРУ. Old Welsh language is essentially Hebrew".Это не я говорю, это всё цитирование английского сайтаhttp://www.ibea.org.uk/israelnations.htm.



Ирландия Ирландия, переводится как Hibernia = Land of the Hebrews - ХИБЕРНИА - страна евреев.

Посмотрите: http://en.wikipedia.org/wiki/Hibernia_(personification).



Испания известна как Иберийский полуостров IBERIAN Peninsula



Слово Иберия это искажённое ИБЕРия/ХИБЕрия - страна Хибру - "Еврейская земля". (как и всё с названием ИВЕР-ИБЕР")



Я даже оставлю на английском: "The word Iberia is a corruption of the word "Eber"ia / Heberia which means "Hebrew's Land".



Ирландия - это место где осели Tuatha de Dannan - колено Дана ещё в 1000--1200 до нашей эры. а также линия царского дома Зары из колена Иуды (красная рука Ольстера - это библейская референция на рождение Зары). Гэльский язык или "Erse", на котором говорили в Ирландии до 1700 х годов - это практически чистый хибру. Erin = Eri = (древнее название Ирландии) это и фамилия еврейской семьи монополистов-промышленников льна http://en.wikipedia.org/wiki/Erin_(disambiguation).



Норвегия Северные семьи израэлитов, скифские, циммерийские (Nordic Families, Scythian and Cimmerian). Существуют свидетельства принадлежности к колену Бенжамина.



Швеция Северные семьи израэлитов. Свидетельства колен Иуды, Рубена, Нафтали, Ашера, Ефраима и Семёна в исторических документах. Шведская королева Кристина: http://en.wikipedia.org/wiki/Christina_of_SwedenФинляндия.



В Финляндии осели некоторые северные кланы колен израилевых. Существуют свидетельства колен Изахара и Семёна в исторических документах.



Дания. Приблизительно в первых столетиях нашей эры там осели из колена Дан. Датский национальный флаг называется ""Dannebrog", что означает "Тряпка Дана" Dan's cloth'.Свидетельства в исторических документах колен Иуды, Бенжамина, Рубена, Зебулуна, Ефраима, Сёмёна.



Исландия. сторические свидетельства по крайней мере четырёх отрядов израэлитов, и особенно свидетельства колена Бенжамена.



Голландия. Вообще часть дома Израиля. Сначали пришло колено Зебулун. Исторические свидетельства колен Иуды, Семён, Дан, Ефраим, Манассе. (Голландия - Холи Ленд - "святая земля")



Новая ЗеландияNew Zealand. Часть Империи Израильских наций. Part of the Commonwealth of Israel Nations.



- Видите, оказывается такая уже есть, а вы проспали.



Гляньте тогда: http://endtimepilgrim.org/coi.htm и http://www.twelvetribes.com/publications/commonwealth/Australia. Part of the Commonwealth of Israel Nations.South Africa. Part of the Commonwealth of Israel Nations.



Канада. Canada. Part of the Commonwealth of Israel Nations.

Единственная страна, называемая Доминион ( Израильский Доминион от моря до моря)

The only nation called a Dominion (Israel's Dominion is 'from sea to sea').



США Дом Дома Израиля со всех концов света, но в основном первая эмиграция в Америку из Англии, так называемые "пилигримы-пуритане" были коленом Манассе.

The United States of America. The home of many regathered from the House of Israel from various countries of the world, but primarily under the tribe of Manasseh after their emigration from England (The Pilgrim fathers).



Примечание. Израиль палестинский где? А это Громоотвод для гнева гоев.



Западные страны British Israelite Nations завоёвывают чужие территории под знамёнами милосердного Христа, они крипто.

Прикрываясь благими намерениями, именем Христа, коварные крестоносцы иверо-германцы уничтожили коренное арийское население Римской арийской империи (Европы), аборигенов Австралии, Америки.



Знаете ли вы, что греческая буква "тав" похожа на крест, которым клеймили скот и рабов, ставя на них клеймо - тавро?



Христиане теперь добровольно носят на своих телах знак рабства, поклонясь кресту - орудию смерти своего Кумира-Христа, мощам "святых" и картинкам-иконам, с изображением древних евреев в шлемофонах.



Хотя Заповеди требуют: не сотвори себе Кумира, не поклоняйся никому и ничему: ни людям, ни животным, ни предметам - только Создателю.



Надпись на надгробье Колумба следующая: "Cristos bal du Colon", что означает, "Колонизатор именем Христа". То есть, Христофор Колумб – не имя, а профессия.



Не случайно нападение на Россию 08.08.08 их грузинского вассала происходило под знамёнами крестоносцев. Они всегда в нападении.



На самом флаге корабля Колумба - два золотых еврейских ЦЫЦа.



На семейном гебе Колумбуса, а гербы имеют только алиены, - сторожевая башня колена Симеона и драконо-лев колена Иуды-Дана: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arms_of_Columbus.jpg



Цитирую: "Колумбус начал официальный доклад о своём первом вояже в Америку Фердинаду и Изабелле странными словами: "таким образом, после изгания всех евреев из вашего кололевства в январе месяце, Ваше Высочество приказало мне ....чтобы я направился к вышеуказаным частям Индии".



Весьма странные слова, тем более что даже не вполне согласуются, так как "Эдикт об экспульсии евреев" http://www.sephardicstudies.org/decree.html



не был подписан до 31 марта 1492 года". http://www.jewwatch.com/jew-leaders-columbus.html



Кстати, Индия на иврите может быть прочтена как Иудея.



Восточные евреи-ашенази служат западному Евроналу прикрытием. Они постоянно подставляются со своим и с иудаизмом, и странной одеждой, и пейсами. Они торчат, словно верхушка айсберга, не давая увидеть гоям, что под толщей мутных вод скрывается гораздо большая и опасная часть айсберга.



Сейчас, когда раздувается истерия Израиля против Ирана, вот вам загадка.

"Иран имет 3-ю по величине в мире еврейскую популяцию, кроме США и Израиля!"



"Iran Has The Third Largest Jewish Population In The World Behind Only US & Israel" http://revolutionarypolitics.tv/video/viewVideo.php?video_id=17911



Это имется ввиду хасидов, т.е. открытых евреев. И этот не удивительно - Иран -Персия - родина ашкеназов, которые сейчас владеют всем миром. АШКЕНАЗЫ - это евреи, вышедшие из Персии в Азию. Они персидского происхождения.



СМИ распространяют Иранофобию" https://www.youtube.com/watch?v=yxgS0-TjYzE



Тут всплыла цитата Генри Киссинджера, который сам ашкеназ:



"Израиль ... возможно, из всех стран, наиболее вероятен к применению ядерного оружия" -Henry A. Kissinger.



http://www.nytimes.com/2007/11/29/world/middleeast/29nixon.html .



“The Israelis ... are probably more likely than almost any other country to actually use their nuclear weapons,” Henry A. Kissinger, the national security adviser, warned Mr. Nixon in a memorandum dated July 19, 1969.

