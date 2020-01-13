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Журналисты должны держаться подальше от Ходорковского

21:15. 13 января 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман прокомментировал итоги расследования Следственного комитета РФ по убийству российских журналистов в ЦАР.

Как считает Анатолий Вассерман, после завершения расследования Следственного комитета РФ олигарх Михаил Ходорковский будет выступать с заявлениями, будто журналисты сами отправились в Центральноафриканскую республику, чтобы самостоятельно изучить положение дел. Он же, чем мог, помогал им исключительно из дружеских соображений.

«Полностью отрицать, что его структуры соучаствовали в организации поездки российских журналистов в ЦАР невозможно, слишком уж много доказательств этого. Скорее всего, Ходорковский будет настаивать, что он помогал журналистам бескорыстно и чисто по дружбе, а поэтому ответственности за их судьбу не несет».

Даже если Ходорковского вызвать на официальный допрос, чтобы попытаться узнать больше подробностей о его связи с убитыми журналистами, олигарх будет придерживаться той же позиции.

«Ничего нового Ходорковский не скажет, но потому будет бить себя пяткой в грудь и кричать о том, что он всего лишь хотел помочь, а его обвиняют в преступлении. И все потому, что «кровавый режим» якобы ненавидит олигарха. На допрос его, думаю, не пригласят. Но я бы на месте следственных органов постарался пошире обнародовать все, что было выяснено в результате расследования. Хотя бы для того, чтобы журналисты держались от Ходорковского подальше»

Как считает Вассерман, Ходорковскому очень нужен был скандал, этим и объясняется отношение к журналистам.

«Ему нужен был острый скандал, а еще лучше, так называемая сакральная жертва – смерть кого-нибудь, о ком можно в последствии хорошенько пошуметь. Однако доказать это, к сожалению, довольно трудно. Поэтому Ходорковский будет продолжать утверждать, что журналисты заинтересовались якобы присутствием ЧВК «Вагнера» в ЦАР самостоятельно, исключительно ради возможной сенсации».

Источник: https://vassermans.ru/com/zhurnalisty-dolzhny-derzhatsya-podalshe-ot-hodorkovskogo/

Метки: комментарий, ходорковский, царь, ЧВК Вагнера

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