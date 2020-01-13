Участники Клуба «Время – вперёд!» создали новогоднее чудо

Осенью 2019 года в программе «Время – вперёд!» вышел сюжет про выдающуюся спортсменку Ольгу Бунину, которая, несмотря на свою трагичную судьбу, продолжает побеждать и уже 15 раз стала чемпионом мира по армрестлингу. За кадром остались тяжёлые бытовые условия жизни Буниной (она одна воспитывает 4 детей). Участники Клуба «Время – вперёд!» узким кругом решили помочь Ольге и собрали для её семьи новогодний подарок, который лично отвезли в ней домой в Челябинскую область прямо под ёлочку.



О проекте “Время – вперёд!”, о том как вступить в Клуб “Время – вперёд!” и делать ещё больше добрых дел: https://sponsr.ru/post/134



Сюжет про Ольгу Бунину в программе «Время – вперёд!»: https://youtu.be/JA5teX3wio4



О том, как мы помогли напечатать книгу о детях-героях: https://youtu.be/QbCdKDUZW9E



О том, как мы помогли построить спортзал для инвалидов: https://youtu.be/HalZhcg1VDI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VtAAYaxzwZE