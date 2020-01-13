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Чего ждут россияне от 2020 года — РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

12:04. 13 января 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Чего ждут россияне от 2020 года — РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА | Русская весна

2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство россиян. 

Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Скандалов и отставок ожидают 66% (максимум с 2013 г.), массовых протестов — 45% (рост на 1% за последний год и на 10% — за два года).

Заметно снизились за год ожидания экономического кризиса (на 8% до 49%), вооруженных конфликтов с соседними странами (на 11% до 23%) и войны с США или НАТО (на 5% до 14%).

В целом, оптимизма у россиян прибавилось.

Так, 63% опрошенных (на 5% больше, чем в 2019 г.) считают, что новый год будет лучше предыдущего.

Лишь 55% (против 63%) опасаются, что 2020 год будет напряженным для политики, а напряженности в экономике ожидают 57% (год назад — 65%).

При этом 65% россиян — и это тоже максимум с 2013 г. — полагают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей.

Более оптимистичные ожидания от 2020 г. можно объяснить двумя факторами, говорит руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон:

«Все, для кого на первом плане материальные условия жизни, полагают, что дела стали лучше — люди успевают адаптироваться к трудностям. Кроме того, есть и усталость от общего негатива. Второй фактор касается тех, кто следит за моральным климатом в стране, их оценки не столь оптимистичны, это касается справедливости в распределении доходов и свободы слова».

Эмоциональный эффект от пенсионной реформы, которую люди называли одним из главных событий 2019 г., по-прежнему сохраняется, хотя экономического удара они пока не чувствуют, отмечает социолог.

«Протесты рутинизируются, поэтому растет ожидание народных волнений. Разоблачение коррупционеров тоже стало рутиной, и люди считают, что такие скандалы продолжатся. За этим стоит убеждение, что высшее руководство страны — исключая президента и пару министров — насквозь коррумпировано и думает только о своем кармане», — говорит Левинсон.

Последние международные события могут поднять тревожность россиян, но в обществе есть мнение, что «мы сильнее и нам ничего сделать не могут», что и наделяет людей спокойствием, добавляет он.

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Люди склонны верить, что наступающий год будет лучше, и отвечают так из года в год, указывает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Рост ожиданий был и по отношению к 2019 г. на фоне пенсионной реформы. То, что сейчас оптимизма несколько больше, можно связать с усилением социальной политики государства, программ льгот и поддержки семей».

Более оптимистичная оценка своих перспектив по сравнению с делами в стране — тоже обычная ситуация для всех опросов, продолжает он: «Люди исходят из того, что на свою жизнь они способны повлиять в большей степени, тогда как на внешние процессы возможности, а иногда и желания влиять намного меньше».

А вот в ожидании тех или иных событий значимой динамики нет, считает эксперт: «Респонденты чаще называют то, что и так происходит фактически. Например, скачок с 6 до 20% в ответах о возможности экономического кризиса пришелся на оценки ожиданий от 2015 г., т. е. когда кризис уже случился в 2014 г.».

Ожидая коррупционных скандалов и отставок, россияне говорят именно о скандалах, а их за последние годы было множество, добавляет Бадовский: «Интерпретировать рост запроса на отставки нельзя. Люди экстраполируют то, что слышат о коррупционных скандалах, на будущий год.

Так же и с войной: менее интенсивной стала война в Сирии, более спокойной — ситуация с Украиной и уже меньше опрошенных ждут войны».

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Елена Мухаметшина

Источник: https://rusvesna.su/news/1578901073

Метки: Новости

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