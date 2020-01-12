Настоящая история о Тунгусском метеорите. Почему об этом до сих пор молчат?

До сих пор не существует удовлетворительного объяснения катастрофическому событию 17 июня 1908 года, произошедшему в бассейне Енисея



В мире существует около сотни гипотез, пытающихся объяснить ту катастрофу. Но ни одна из них не может быть признана дающей исчерпывающие объяснения случившегося.



В предлагаемой ленте упор сделан на возможную связь экспериментов Никола Теслы с ТКТ. В связи с этим хотелось бы поделиться одним соображением.



По срокам начало активного публичного экспериментирования Теслы и появление некоторых статей работника патентного бюро Эйнштейна перед катастрофой на Тунгуске совпадают: где-то в районе 1905 – 1908 годов. Причём вначале статьи Эйнштейна, где он отрицал существование эфира, вызывали недовольство многих известных физиков. И теории Эйнштейна вполне могли бы остаться незамеченными, если бы иудеи не стали их активно раскручивать в прессе вообще и в научной, в частности.



Здесь, как и во многих сложных социальных событиях, всегда наличествует вложенность целей. И если сионисты желали сделать из будущей знаменитости политическую икону, то управители глобальных процессов (Глобальный Предиктор – ГП) использовали эту активность, чтобы свернуть развитие физики с правильной, эфирной дороги на эйнштейновский тупик. До сих пор не существует удовлетворительного объяснения катастрофическому событию 17 июня 1908 года, произошедшему в бассейне Енисея . Условное название – Тунгусский метеорит или ТКТ – Тунгусское космическое тело. Обломки какового, кстати, до сих пор не найдены.В мире существует около сотни гипотез, пытающихся объяснить ту катастрофу. Но ни одна из них не может быть признана дающей исчерпывающие объяснения случившегося.В предлагаемой ленте упор сделан на возможную связь экспериментов Никола Теслы с ТКТ. В связи с этим хотелось бы поделиться одним соображением.По срокам начало активного публичного экспериментирования Теслы и появление некоторых статей работника патентного бюро Эйнштейна перед катастрофой на Тунгуске совпадают: где-то в районе 1905 – 1908 годов. Причём вначале статьи Эйнштейна, где он отрицал существование эфира, вызывали недовольство многих известных физиков. И теории Эйнштейна вполне могли бы остаться незамеченными, если бы иудеи не стали их активно раскручивать в прессе вообще и в научной, в частности.Здесь, как и во многих сложных социальных событиях, всегда наличествует вложенность целей. И если сионисты желали сделать из будущей знаменитости политическую икону, то управители глобальных процессов (Глобальный Предиктор – ГП) использовали эту активность, чтобы свернуть развитие физики с правильной, эфирной дороги на эйнштейновский тупик.





Ибо если написанное в своё время про эксперименты Теслы – правда, то эфирная физика могла бы дать людям такое мощное оружие разрушения, по сравнению с которым мегатонные бомбы – детские игрушки.



И действительно, посмотрите, какими небольшими по размерам устройствами (кроме башни) пользовался Тесла! Возможность проведения экспериментов подобных тем, что проводил гениальный серб, – без раскрутки Эйнштейна с „его” теориями стала бы доступна самому широкому кругу как профессиональных физиков, так и огромной армии любителей.



А планета, понятное дело, массовые эксперименты наподобие тунгусского вряд ли выдержала бы…



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4832817.html