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Настоящая история о Тунгусском метеорите. Почему об этом до сих пор молчат?

17:20. 12 января 2020 417 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Башня ТеслыДо сих пор не существует удовлетворительного объяснения катастрофическому событию 17 июня 1908 года, произошедшему в бассейне Енисея. Условное название – Тунгусский метеорит или ТКТ – Тунгусское космическое тело. Обломки какового, кстати, до сих пор не найдены.

В мире существует около сотни гипотез, пытающихся объяснить ту катастрофу. Но ни одна из них не может быть признана дающей исчерпывающие объяснения случившегося.

В предлагаемой ленте упор сделан на возможную связь экспериментов Никола Теслы с ТКТ. В связи с этим хотелось бы поделиться одним соображением.

По срокам начало активного публичного экспериментирования Теслы и появление некоторых статей работника патентного бюро Эйнштейна перед катастрофой на Тунгуске совпадают: где-то в районе 1905 – 1908 годов. Причём вначале статьи Эйнштейна, где он отрицал существование эфира, вызывали недовольство многих известных физиков. И теории Эйнштейна вполне могли бы остаться незамеченными, если бы иудеи не стали их активно раскручивать в прессе вообще и в научной, в частности.

Здесь, как и во многих сложных социальных событиях, всегда наличествует вложенность целей. И если сионисты желали сделать из будущей знаменитости политическую икону, то управители глобальных процессов (Глобальный Предиктор – ГП) использовали эту активность, чтобы свернуть развитие физики с правильной, эфирной дороги на эйнштейновский тупик.


Ибо если написанное в своё время про эксперименты Теслы – правда, то эфирная физика могла бы дать людям такое мощное оружие разрушения, по сравнению с которым мегатонные бомбы – детские игрушки.

И действительно, посмотрите, какими небольшими по размерам устройствами (кроме башни) пользовался Тесла! Возможность проведения экспериментов подобных тем, что проводил гениальный серб, – без раскрутки Эйнштейна с „его” теориями стала бы доступна самому широкому кругу как профессиональных физиков, так и огромной армии любителей.

А планета, понятное дело, массовые эксперименты наподобие тунгусского вряд ли выдержала бы…






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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4832817.html

Метки: Гипотеза, глобализация, загадки, история, катастрофа, оружие, планета, теория, Тесла, управление, физика, Эйнштейн, эфир

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