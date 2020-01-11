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Выступление Алексея Орлова и Олега Бажина на круглом столе «Общинность, самообеспечение (СПб)»

13:40. 11 января 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

5 января 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся Круглый стол «Общинность, самообеспечение (СПб)» На котором выступили Алексей Орлов, Олег Бажин и другие участники.
Встреча прошла в пространстве Народная Здравница “ПравИльное Место”, Чапаева 17.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BwX4OnED2gM

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