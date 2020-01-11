И это национальные интересы?
12:58. 11 января 2020 233 просмотра 22 коммент. Опубликовал: jackomb
Пронько о том, куда команда Набиуллиной выводит деньги из России
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsi-jeto-nacionalnye-interesy-pronko-o-tom-kuda-komanda-nabiullinoj-vyvodit-dengi-iz-rossii_233748&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com&dbr=1
Достаточно посмотреть на глаза оратора.
Ага. Именно этот украинец ВСЁ знает ))
Вам-бы помалкивать уродцы.
Ответьте господин имярек, а зачем вам это? Зачем вы лезете с серьёзное обсуждение? Я специально не ставлю вас в спам, что бы понять. Ну не нравится вам, что то, тогда зачем вы лезете?
У этой амёбы нет НИКАКИХ понятий – суётся со своими тупыми выкладками, куда только можно и нельзя… А обсуждать что-то он просто не в состоянии… Как его отправить в спам – он мне тоже надоел…
Вячеслав , не ходи по манипулятивному кругу , куда тебя тянут. Незачем тебе. Иди прямо. По сути те , кто себя выставляет самоизбранно высокоразвитым , таковыми не являются , и имеют другую цель.
Позвольте а разве это запрещено?
Я Вот Вас не спрашиваю зачем Вы это сюда тащите.
Не запрещено.
В женский туалет мужчинам тоже не запрещено заходить – просто не принято… Но тебе ведь без разницы, где кишку свою или пузырь опорожнить…
Ну ведь все же у них получается,правда?Все статьи ими обгаживаются,не только ваша…Кстати,если что,то вы едите госдеповские печенюжки…Это-будущий аргумент,в дискуссии с вами.
Да, Хохол ,это не по -пацански ,зачем ты мешаешь позитивненькому слегка и осторожненько гадящего на путина со страной ,джейкобу.Ты целыми днями здесь территорию метишь ,а он реденько со своим сладкоголосым и непоколебимым Пронько приходит .Время трудное всем хочеться кушать.Во всяком случае он не хамоват, как серые со своей командой сбрендивших старух и изотерика твердого.Но видон у этого хохляка зачетный ,мутноватый взгляд,не дай бог у тебя такой джейкоб,не соберете стайку бандерлогов .Да ,и куда вы записываетесь- определились,уже строятся шеренги-Левые или Правые или посредине пока с НДПСР.
Мари, ответьте, пожалуйста, на вопрос, Пронько говорит ложь? Всё, сказанное им, не соответствует действительности? Всё это клевета, дело обстоит с точностью до наоборот? У Вас другие цифры и сведения? Представьте их нам, будьте так любезны!
а назовите кого-нибудь из первой сотни публицистов,аналитиков ,топовых блогеров -кто из них не говорит правду ,приводят цифры ,факты и что??и Пронько тоже говорит очевидные факты вроде ,но разве он зрит в корень ,четко определяется кто есть основной враг и интересант у страны .Нет,он намеками ,агульно всю власть под одну гребенку и намеками наводит на мысль :А кто этим всем управляет много лет?Это правда ?-да, для обывателя ,послушать один раз и только и поскольку их стаи уже нарисовались ,то понимаешь ,а что они хотят ? и в чьих интересах? И это не мои интересы и моих детей.
Значит, говорит правду! В чем, тогда дело? Видите ли, Мари, не в моих и моих детей интересах – вывод НАШИХ денег из страны, может быть это в ваших интересах, к вам выводятся наши деньги?
Просто нужно искать не то что “нравится” или “близко душонке”,а тех,кто занимается вопросом профессионально…Навскидку…Катасонов,естественно…Наталья Васильевна Зубаревич.Эта информация трудна для восприятия…Мозг напрягать всегда неприятно,эта опция в крови… дегенератов.Ну именно там истина.В графиках,исследованиях и прочей это научной “чепухе”.Проще подружится еще с двумя идиотами на ЯП,против ненавистного персонажа,чем маленько напрячь мозг…
Такова была цель развала СССР – вхождение в мировую финансовую систему. Где развитые страны зарабатывают на курсе валют.
лучший работник года на ЯП -у нас все-таки мииколай -строчит ,не обращая внимания на замечания и предложения поговорить.Как болванчик ,зато упэртый и трудолюбивый .Миколай передай наверх,чтобы тебя премировали ,я отмечаю твою работоспособность .
Муж у этой наибулиной – пассивный педераст… И теперь она, в отместку стране, где ему свернули резьбу, уводит деньги туда, где его за это будут уважать…
Серьёзное заявление.
Я уже отправил его в ФСБ.
Там проверят.
И Вас заодно.
Вот и молодец… Можешь и муженька ейного заодно проверить… Это не тебя он там шпилит, ХОХЛУША?
https://www.youtube.com/watch?v=0s-zPA9QJEI
Всегда , для меня было загадкой – каков критерий подбора в правительстве ,теперь ситуация проясняется .
Очередной “Пронька”, любитель похаять страну от которой кормится…
А вот отпустить бы его на вольные хлеба и посмотреть как бы жить начал…
Стартовые начала должны быть для всех одинаковые…
“Стартовые начала должны быть для всех одинаковые…” – при капитализме так не будет. Да и при социализме не было, но при социализме была возможность. Мы знаем ученых, конструкторов из народа.
А на деньги государства у него очень хорошо получается. Вот потому бы и не мешало в свободное плавание – сразу виден талант, востребованность.