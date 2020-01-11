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И это национальные интересы?

12:58. 11 января 2020 233 просмотра 22 коммент. Опубликовал:

Пронько о том, куда команда Набиуллиной выводит деньги из России

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsi-jeto-nacionalnye-interesy-pronko-o-tom-kuda-komanda-nabiullinoj-vyvodit-dengi-iz-rossii_233748&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com&dbr=1

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22 Комментария » Оставить комментарий


  • 7337 3065
    BlackCat 11 января 2020 в 13:02

    Достаточно посмотреть на глаза оратора.

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  • 13245 1067
    ХОХОЛ 11 января 2020 в 13:02

    Ага. Именно этот украинец ВСЁ знает ))
    Вам-бы помалкивать уродцы.

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    -1
    • 14376 11150
      jackombХОХОЛ 11 января 2020 в 13:11

      Ответьте господин имярек, а зачем вам это? Зачем вы лезете с серьёзное обсуждение? Я специально не ставлю вас в спам, что бы понять. Ну не нравится вам, что то, тогда зачем вы лезете?

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      1
      • 24272 21144
        Вячеславjackomb 11 января 2020 в 13:15

        У этой амёбы нет НИКАКИХ понятий – суётся со своими тупыми выкладками, куда только можно и нельзя… А обсуждать что-то он просто не в состоянии… Как его отправить в спам – он мне тоже надоел…

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        • 7355 6697
          жора шаповВячеслав 11 января 2020 в 13:20

          Вячеслав , не ходи по манипулятивному кругу , куда тебя тянут. Незачем тебе. Иди прямо. По сути те , кто себя выставляет самоизбранно высокоразвитым , таковыми не являются , и имеют другую цель.

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          1
      • 13245 1067
        ХОХОЛjackomb 11 января 2020 в 13:20

        Позвольте а разве это запрещено?
        Я Вот Вас не спрашиваю зачем Вы это сюда тащите.
        Не запрещено.

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        0
      • 15191 11529
        Ъjackomb 11 января 2020 в 13:52

        Ну ведь все же у них получается,правда?Все статьи ими обгаживаются,не только ваша…Кстати,если что,то вы едите госдеповские печенюжки…Это-будущий аргумент,в дискуссии с вами.

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        1
    • 5770 4388
      маринаХОХОЛ 11 января 2020 в 13:22

      Да, Хохол ,это не по -пацански ,зачем ты мешаешь позитивненькому слегка и осторожненько гадящего на путина со страной ,джейкобу.Ты целыми днями здесь территорию метишь ,а он реденько со своим сладкоголосым и непоколебимым Пронько приходит .Время трудное всем хочеться кушать.Во всяком случае он не хамоват, как серые со своей командой сбрендивших старух и изотерика твердого.Но видон у этого хохляка зачетный ,мутноватый взгляд,не дай бог у тебя такой джейкоб,не соберете стайку бандерлогов .Да ,и куда вы записываетесь- определились,уже строятся шеренги-Левые или Правые или посредине пока с НДПСР.

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      1
      • 1381 1121
        Елена Огурцовамарина 11 января 2020 в 14:46

        Мари, ответьте, пожалуйста, на вопрос, Пронько говорит ложь? Всё, сказанное им, не соответствует действительности? Всё это клевета, дело обстоит с точностью до наоборот? У Вас другие цифры и сведения? Представьте их нам, будьте так любезны!

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        1
        • 5770 4388
          маринаЕлена Огурцова 11 января 2020 в 15:06

          а назовите кого-нибудь из первой сотни публицистов,аналитиков ,топовых блогеров -кто из них не говорит правду ,приводят цифры ,факты и что??и Пронько тоже говорит очевидные факты вроде ,но разве он зрит в корень ,четко определяется кто есть основной враг и интересант у страны .Нет,он намеками ,агульно всю власть под одну гребенку и намеками наводит на мысль :А кто этим всем управляет много лет?Это правда ?-да, для обывателя ,послушать один раз и только и поскольку их стаи уже нарисовались ,то понимаешь ,а что они хотят ? и в чьих интересах? И это не мои интересы и моих детей.

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          • 1381 1121
            Елена Огурцовамарина 11 января 2020 в 15:14

            Значит, говорит правду! В чем, тогда дело? Видите ли, Мари, не в моих и моих детей интересах – вывод НАШИХ денег из страны, может быть это в ваших интересах, к вам выводятся наши деньги?

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            1
          • 15191 11529
            Ъмарина 11 января 2020 в 15:26

            Просто нужно искать не то что “нравится” или “близко душонке”,а тех,кто занимается вопросом профессионально…Навскидку…Катасонов,естественно…Наталья Васильевна Зубаревич.Эта информация трудна для восприятия…Мозг напрягать всегда неприятно,эта опция в крови… дегенератов.Ну именно там истина.В графиках,исследованиях и прочей это научной “чепухе”.Проще подружится еще с двумя идиотами на ЯП,против ненавистного персонажа,чем маленько напрячь мозг…

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  • 8205 2850
    nikolay 11 января 2020 в 13:10

    Такова была цель развала СССР – вхождение в мировую финансовую систему. Где развитые страны зарабатывают на курсе валют.

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    1
    • 5770 4388
      маринаnikolay 11 января 2020 в 13:27

      лучший работник года на ЯП -у нас все-таки мииколай -строчит ,не обращая внимания на замечания и предложения поговорить.Как болванчик ,зато упэртый и трудолюбивый .Миколай передай наверх,чтобы тебя премировали ,я отмечаю твою работоспособность .

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      2
  • 24272 21144
    Вячеслав 11 января 2020 в 13:18

    Муж у этой наибулиной – пассивный педераст… И теперь она, в отместку стране, где ему свернули резьбу, уводит деньги туда, где его за это будут уважать…

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    0
  • 8218 2488
    krikunoleg 11 января 2020 в 14:05

    Очередной “Пронька”, любитель похаять страну от которой кормится…

    А вот отпустить бы его на вольные хлеба и посмотреть как бы жить начал…

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    • 24272 21144
      Вячеславkrikunoleg 11 января 2020 в 14:13

      Стартовые начала должны быть для всех одинаковые…

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      1
      • 8218 2488
        krikunolegВячеслав 11 января 2020 в 14:36

        “Стартовые начала должны быть для всех одинаковые…” – при капитализме так не будет. Да и при социализме не было, но при социализме была возможность. Мы знаем ученых, конструкторов из народа.

        А на деньги государства у него очень хорошо получается. Вот потому бы и не мешало в свободное плавание – сразу виден талант, востребованность.

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