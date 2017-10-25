Бывший глава МИД РФ: «У России НЕТ национальных интересов!»

«Одна из проблем Советского Союза состояла в том, что мы слишком как бы заклинились на национальных интересах, — ответил тогда Козырев. — И теперь мы больше думаем об общечеловеческих ценностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы можете нам подсказать, как определить наши национальные интересы, то я буду вам очень благодарен».

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/ Речь идет о встрече в начале 90-х годов тогдашнего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева с экс-президентом США Ричардом Никсоном, когда американец спросил Козырева: «Каковы интересы новой России?»., а тот удивил Никсона заявив, что у Москвы нет национальных интересов, есть только общечеловеческие.

В ответ на этот спич шокированный Никсон, лишь удивленно покачал головой.

«Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет», — отреагировал Путин

Козырев на следующий же день в беседе с изданием The Insider пошел оправдываться, пояснив, что с Никсоном, имел в виду: Россия — культурная и развитая страна, и её национальные интересы согласуются с общечеловеческими, как и у других демократий:

«Мы создавали СНГ, не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне диктатора в Сирии. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И есть ли у тебя голова, — заявил Козырев. — Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров которого черепная коробка повернута назад, в КГБ», — высказался «Мистер Да!».

Что на это можно сказать?

А то, что голова у Козырева может и есть ,а вот мозги в ней работали на предательство, получение зелени и ПМЖ в США. Это был тренд большинства политиков тех времен — обогащение и приобретения теплого местечка где нибудь на Западе за счет предательства и госизмены.

Думается, что и сейчас таких хватает, скрытых и не очень…,просто Путин их маленько подзажал. Да их же видно, не надо иметь семь пядей во лбу…

Добавлю по поводу прозвучавших оправданий Козырева

Общечеловеческим целям действия России соответствуют на порядки больше, чем у «светочей демократии».

При этом «светочи» не стесняются заявлять о своих национальных интересах, причем не только около границ, но и по всей планете, находя над залежами американской нефти непонятные государства.

А России в таких национальных интересах лицо, которое само в первую очередь было и обязано их отстаивать, почему-то отказывает. И даже хуже — просил прописать за Россию желаемую для американцев модель поведения страны.

Далее… Антикоституционный переворот на Украине был оформлен американским финансированием (есть признания официальных лиц) и американскими спецслужбами

По поводу террористов в Сирии — их так же родили секретные службы США. А начиналось всё с Ливии.

Сейчас приходиться бармалеев уничтожать ТАМ, в Сирии (и у спешно), чтобы они не пришли СЮДА. Так что пусть Козырев задает вопросы своим хозяевам.

В заключение

Россия уже пыталась дружить в начале 90-х. В обмен на фальшивые улыбки и лицемерное похлопывание по плечу сдавала позицию за позицию в надежде на взаимность и совместную дружбу. Но Западу дружба была не нужна.Их улыбки потускнели в ту же секунду когда Россия даже не то, чтобы требовать своё обратно стала, а как просто остановила сдачу позиций.

Не знать ли об этом всем Андрушке Козыреву? Всё он знает, при нём все было. А раз знает, значит лицемерит и отрабатывает пайку у своих хозяев.