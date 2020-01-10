Главная » Мировоззрение, Политика

Юрий Тавровский: Необходимо противостоять попыткам замедлить наше сближение с Китаем

14:05. 10 января 2020 56 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Юрий Тавровский

В 2019 году давление Америки привело к провозглашению очередного этапа на пути к союзу Москвы и Пекина — «новой эпохи стратегического партнёрства». За словами последовали дела, прежде всего — ввод в действие газопровода «Сила Сибири». Российские и китайские стратегические бомбардировщики в составе совместной боевой группы осуществили патрулирование вблизи американских баз в Южной Корее и Японии. После долгих переговоров мы предоставили Китаю технологии раннего предупреждения о ракетном  нападении.

С китайской стороны встречных шагов пока не последовало, или же они были очень хорошо замаскированы. Так и не решена проблема сопряжения финансовых систем, препятствующая развитию торговли, особенно среднего и малого бизнеса. А ведь в условиях КНР политическая воля творит чудеса. В этом можно было убедиться на примере первого этапа торговых переговоров с США — сделки на десятки миллиардов долларов, отмена или приостановление санкций и контрсанкций…

Эту сделку справедливо рассматривают не как мир, а как перемирие в торговой войне. Трампу накануне президентских выборов 2020 года нужен успех. Си Цзиньпину тоже нелегко — ему надо ослабить тревогу в приморских провинциях, связанных с США производственно-торговыми цепочками. Да и свинина из Америки срочно необходима — эпидемия свиной чумы ополовинила поголовье хрюшек, столь необходимых на столах быстро богатеющих китайцев. Стоит добавить, что торговая война — лишь один из треков американо-китайского глобального соперничества. На треке технологическом никаких «антрактов» нет и быть не может. А соотношение сил на этом треке, как уже отметил Владимир Семёнович Овчинский, определяет ход мыслей, содержание директив и долгосрочных планов Белого дома, Пентагона, Госдепа и всех других «центров силы» при любом исходе президентских выборов 2020 года. Да, Америка проигрывает гонку технологий Китаю и вряд ли сможет изменить эту ситуацию мирным путём. Поэтому началось выстраивание в боевые порядки. Принимаются решения о мобилизации всех сил в области искусственного интеллекта и других технологий. Наращивается военный бюджет. Происходит стратегическая передислокация вооружённых сил: их выводят с второстепенных направлений и подтягивают к Восточной Азии. США переориентируют НАТО на противостояние с Поднебесной. Удастся ли им перетащить на свою сторону Россию?

Эта задача вовсе не представляется нереальной. Удалось же Америке в противостоянии с Советским Союзом перетащить на свою сторону Китай. Под флагом «борьбы с гегемонизмом» Дэн Сяопин изменил всю внешнюю и внутреннюю политику КНР. Экономику переориентировали на рынок США. Был атакован Вьетнам. Военную помощь от Пекина получали антисоветские силы в Афганистане. Враждебность КНР вынуждала Советский Союз готовиться к войне на два фронта, перенапрягая свои силы. Об этом хорошо помнят и Генри Киссинджер и другие ветераны американских геополитических игр. Не приходится сомневаться в том, что ими заготовлены новые сценарии игры «Третий лишний», в том числе — со сменой ролей для Москвы и Пекина.

О попытках «развести» Россию и Китай упомянул недавно, рассказывая о встрече с госсекретарём США Майклом Помпео, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телепрограмме «Большая игра». Не став раскрывать содержание беседы, он отметил бесперспективность усилий американской дипломатии. В ту же американскую мишень летят стрелы российских либеральных СМИ. Смакуются проблемы Синьцзяна и Гонконга. Под вопрос ставится выгодность для нас газопровода «Сила Сибири». Появились первые антикитайские фейки в блогосфере. Эта работа направлена на усиление остаточного недоверия в правящих федеральных и региональных элитах, определённого разочарования в деловом сообществе, на формирование антикитайского «голоса народа» для давления на Кремль.

В КНР торговое перемирие не вызвало эйфории, мобилизация партии и общества продолжается, конфликт с Америкой оценивается в партийных документах и прессе как долгосрочный и не зависящий от личности хозяина Белого дома. Однако многие дисциплинированно хулящие Вашингтон чиновники, бизнесмены, учёные и журналисты подспудно надеются на возврат «старых добрых времён», недовольны отходом от «заветов Дэн Сяопина» с его требованием «оставаться в тени, накапливать силы, выжидать удобного момента». Не только обучение в американских университетах и стажировки на предприятиях, но ещё и десятилетия антисоветской и антирусской обработки генерируют недоверие к Москве, сомнения в целесообразности сближения с ней.

Но, при всех недостатках и недоработках нашего взаимодействия с Китаем, оно остаётся самым важным достижением эпохи Путина. Отставание на торгово-экономическом треке с лихвой перекрывается успехами в сфере безопасности. Не Китай, а Америка угрожает самому нашему существованию, окружая базами, расчехляя ракеты всех радиусов действия. Китай, как говорится, ложку мимо рта не пронесёт, жёстко отстаивая свои интересы. Но он жизненно заинтересован в нашем выживании и стабильности, в дружественном прикрытии своих северных границ, в источнике многих технологий и стратегического сырья. В Пекине внимательно наблюдают за настроениями в Москве, собирают информацию о деятельности Киссинджера и его единомышленников.

Нам необходимо противостоять попыткам замедлить сближение с Китаем. Нам надо продолжать курс «новой эпохи стратегического партнёрства», постоянно отстаивая наши национальные интересы.

Юрий Вадимович Тавровский (р. 1949) – востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, член Президиума Евразийской академии телевидения и радио. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/jurij-tavrovskij-neobhodimo-protivostojat-popytkam-zamedlit-nashe-sblizhenie-s-kitaem-112212

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Американские горки» российско-китайских отношений
...России, члена Изборского клуба Юрия Вадимовича Тавровского. Источник: Московский Комсомолец ... в свою очередь, диктовал необходимость нормализации отношений с КНР. ... набирают скорость. Будет интересно! Юрий Тавровский, Руководитель Центра «Русская мечта ...
Неолиберальный апокалипсис: деньги, энергия, информация, человек
... России, — Сергеем Глазьевым, Юрием Тавровским, Андреем Островским, Владимиром Овчинским,...» лежит тезис о необходимости обеспечения мирового экономического роста... Апокалипсиса провозглашают неизбежность и необходимость «информационного потопа», который ...
«Холодная война» СССР – США 1946-1989 и уроки для РФ и КНР в «гибридной войне»
...» мировых проектов для реальной политики необходимо выбрать один и двух вариантов... под эгидой «Изборского Клуба» книга Юрия Тавровского «Си Цзиньпин. Новая эпоха», написанная...
Решение проблемы с протестами является прерогативой гонконгских властей
Источник: Изборский клуб @ Юрий Тавровский — Уже четыре месяца не прекращаются ... быть местом сосредоточения капитала Китая, необходимого для развития экономики и выхода...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24206 21102
    Вячеслав 10 января 2020 в 14:56

    Это “сближение” должно быть основано на взаимовыгодных условиях, а не одностороннее, как сейчас… Сейчас же мы им – углеводороды с эл. энергией по дешёвке, а они нам – свою рабсилу, которая уже начинает строить для себя целые населённые пункты…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)