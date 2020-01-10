Юрий Тавровский: Необходимо противостоять попыткам замедлить наше сближение с Китаем

В 2019 году давление Америки привело к провозглашению очередного этапа на пути к союзу Москвы и Пекина — «новой эпохи стратегического партнёрства». За словами последовали дела, прежде всего — ввод в действие газопровода «Сила Сибири». Российские и китайские стратегические бомбардировщики в составе совместной боевой группы осуществили патрулирование вблизи американских баз в Южной Корее и Японии. После долгих переговоров мы предоставили Китаю технологии раннего предупреждения о ракетном нападении.

С китайской стороны встречных шагов пока не последовало, или же они были очень хорошо замаскированы. Так и не решена проблема сопряжения финансовых систем, препятствующая развитию торговли, особенно среднего и малого бизнеса. А ведь в условиях КНР политическая воля творит чудеса. В этом можно было убедиться на примере первого этапа торговых переговоров с США — сделки на десятки миллиардов долларов, отмена или приостановление санкций и контрсанкций…

Эту сделку справедливо рассматривают не как мир, а как перемирие в торговой войне. Трампу накануне президентских выборов 2020 года нужен успех. Си Цзиньпину тоже нелегко — ему надо ослабить тревогу в приморских провинциях, связанных с США производственно-торговыми цепочками. Да и свинина из Америки срочно необходима — эпидемия свиной чумы ополовинила поголовье хрюшек, столь необходимых на столах быстро богатеющих китайцев. Стоит добавить, что торговая война — лишь один из треков американо-китайского глобального соперничества. На треке технологическом никаких «антрактов» нет и быть не может. А соотношение сил на этом треке, как уже отметил Владимир Семёнович Овчинский, определяет ход мыслей, содержание директив и долгосрочных планов Белого дома, Пентагона, Госдепа и всех других «центров силы» при любом исходе президентских выборов 2020 года. Да, Америка проигрывает гонку технологий Китаю и вряд ли сможет изменить эту ситуацию мирным путём. Поэтому началось выстраивание в боевые порядки. Принимаются решения о мобилизации всех сил в области искусственного интеллекта и других технологий. Наращивается военный бюджет. Происходит стратегическая передислокация вооружённых сил: их выводят с второстепенных направлений и подтягивают к Восточной Азии. США переориентируют НАТО на противостояние с Поднебесной. Удастся ли им перетащить на свою сторону Россию?

Эта задача вовсе не представляется нереальной. Удалось же Америке в противостоянии с Советским Союзом перетащить на свою сторону Китай. Под флагом «борьбы с гегемонизмом» Дэн Сяопин изменил всю внешнюю и внутреннюю политику КНР. Экономику переориентировали на рынок США. Был атакован Вьетнам. Военную помощь от Пекина получали антисоветские силы в Афганистане. Враждебность КНР вынуждала Советский Союз готовиться к войне на два фронта, перенапрягая свои силы. Об этом хорошо помнят и Генри Киссинджер и другие ветераны американских геополитических игр. Не приходится сомневаться в том, что ими заготовлены новые сценарии игры «Третий лишний», в том числе — со сменой ролей для Москвы и Пекина.

О попытках «развести» Россию и Китай упомянул недавно, рассказывая о встрече с госсекретарём США Майклом Помпео, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телепрограмме «Большая игра». Не став раскрывать содержание беседы, он отметил бесперспективность усилий американской дипломатии. В ту же американскую мишень летят стрелы российских либеральных СМИ. Смакуются проблемы Синьцзяна и Гонконга. Под вопрос ставится выгодность для нас газопровода «Сила Сибири». Появились первые антикитайские фейки в блогосфере. Эта работа направлена на усиление остаточного недоверия в правящих федеральных и региональных элитах, определённого разочарования в деловом сообществе, на формирование антикитайского «голоса народа» для давления на Кремль.

В КНР торговое перемирие не вызвало эйфории, мобилизация партии и общества продолжается, конфликт с Америкой оценивается в партийных документах и прессе как долгосрочный и не зависящий от личности хозяина Белого дома. Однако многие дисциплинированно хулящие Вашингтон чиновники, бизнесмены, учёные и журналисты подспудно надеются на возврат «старых добрых времён», недовольны отходом от «заветов Дэн Сяопина» с его требованием «оставаться в тени, накапливать силы, выжидать удобного момента». Не только обучение в американских университетах и стажировки на предприятиях, но ещё и десятилетия антисоветской и антирусской обработки генерируют недоверие к Москве, сомнения в целесообразности сближения с ней.

Но, при всех недостатках и недоработках нашего взаимодействия с Китаем, оно остаётся самым важным достижением эпохи Путина. Отставание на торгово-экономическом треке с лихвой перекрывается успехами в сфере безопасности. Не Китай, а Америка угрожает самому нашему существованию, окружая базами, расчехляя ракеты всех радиусов действия. Китай, как говорится, ложку мимо рта не пронесёт, жёстко отстаивая свои интересы. Но он жизненно заинтересован в нашем выживании и стабильности, в дружественном прикрытии своих северных границ, в источнике многих технологий и стратегического сырья. В Пекине внимательно наблюдают за настроениями в Москве, собирают информацию о деятельности Киссинджера и его единомышленников.

Нам необходимо противостоять попыткам замедлить сближение с Китаем. Нам надо продолжать курс «новой эпохи стратегического партнёрства», постоянно отстаивая наши национальные интересы.

Юрий Вадимович Тавровский (р. 1949) – востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, член Президиума Евразийской академии телевидения и радио. Постоянный член Изборского клуба.

Источник: https://nstarikov.ru/jurij-tavrovskij-neobhodimo-protivostojat-popytkam-zamedlit-nashe-sblizhenie-s-kitaem-112212