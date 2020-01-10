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Убийство Сулеймани и ответ Ирана

08:27. 10 января 2020 134 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждали последние тревожные новости, поступающие с Ближнего Востока.
Убийство Штатами второго по влиятельности человека в Иране поставило регион на грань возможной войны.
(Обращаю ваше внимание, что программа вышла в эфир ДО нанесения Ираном удара по американской базе).

Хронометраж:
00:20 — Об убийстве генерала Сулеймани американцами
09:45 — Зачем Трампу нужно было убийство Сулеймани
18:29 — Было ли у США право объявлять генерала Сулеймани террористом

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Источник: Комсомольская правда

Стариков: США продемонстрировали способность «убрать» любого недовольного убийством Сулеймани

Убийство главы Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани показывает, что США могут объявить террористической любую организацию и убить любого неугодного. Так заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» публицист Николай Стариков.

Он напомнил, что 16 апреля 2019 года США признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Это официальная структура государства, с которым у США нет войны как таковой. С таким же успехом, как считает Стариков, к террористам американцы могут причислить ФСБ или германскую разведку, если та их чем-то «не устроит». Он напомнил о том, что Россия при всей бескомпромиссности борьбы с террором никогда не признавала террористическими официальные организации.

«В итоге после нападения на американское посольство в Нигерии, последовавшее за убийством Сулеймани, каждый волосок, упавший с головы американского гражданина, будет подаваться Госдепом как злокозненные действия Ирана», — отметил Стариков. По его словам, Иран «частично утрется», а частично нанесет ответ такой, что всем будет понятно, что это его ответ.

Стариков также считает, что убийство Сулеймани призвано «взбаламутить» ситуацию на Ближнем Востоке и подбодрить тем самым ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация – ред.)

Однако в ближайшем времени он не видит войны между США и Ираном.

Убийство Сулеймани Стариков охарактеризовал как террористический акт. Он напомнил, что 11 декабря 2019 года Международный комитет Сената одобрил законопроект, которым обязывает в течение 90 дней официально обвинить или не обвинить Россию спонсором терроризма.

Ночью 3 января США устроили операцию в багдадского аэропорта, в ходе которой были убиты Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне обвинили их в причастности к организации нападения на посольство в Багдаде, которое состоялось после удара США по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии в конце декабря.

Источник: https://nstarikov.ru/ubijstvo-sulejmani-i-otvet-irana-112209

Метки: блог, Видео

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1569 1285
    КБ Александр 10 января 2020 в 10:38

    Вот вопрос: почему весь диалог построен так, словно Старикову приходится убеждать всех и вся, что не имели право американские власти сделать то, что они сделали, т.е. убили официальное лицо Ирана, изначально оболгав его террористом, словно это не всеми видимая очевидность, словно Стариков, и иже с ним, одни из немногих, которые хорошо это знают и понимают, и считают своим долгом убедить в этом всех вокруг, тогда как и убеждать в этом никого не нужно – все это знают не хуже их? Не всё ли это равно, что стоя рядом с человеком и глядя вместе с ним, скажем, на дерево, убеждать его, что это дерево? Почему его диалог построен так? Кого он убеждает в очевидности? И зачем он это делает?

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