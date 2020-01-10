Сибирские морозы ушли в Индию! Морозы в стране где нет отопления, это нечто
22:11. 10 января 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Новый год прошёл под знаком плюс. В европейской части России температуры выше нормы на 8 градусов, а в Азиатской аж на 20 градусов выше. Рождественские морозы так и не наступили. Где то нет снега, нет морозов, а там где должно быть хотя бы минус 40, нормальная весенняя погодка с морозами в минус 15 градусов.
В москве теплее на 10 градусов, по заявлениям главы градиентометра Вильфанда, самое большое "чудо природы" происходит в Якутии и Красноярском крае. То что у меня на Кубани в январе весенняя погода я уже немного привык. Но как говорится если где то убавилось, то должно где то прибавится. Так куда делись наши Сибирские морозы?
После непродолжительных поисков их удалось обнаружить в Индии. Да именно туда они и отправились на рождество. По сообщениям ВВС Впервые за последние 120 лет в индию пришли аномальные холода. В Дели днём температуры упали до 9 градусов. А в горных районах реальные морозы. Такая аномалия полностью парализовала привычную жизнь в городе. Остановились поезда, прекратились авиа перелёты.
Во многих регионах страны температура упала на 10 градусов ниже нормы. Причём заметьте, что именно на те самые 10 градусов на которые в нашей стане стало теплее. Вот мы их и нашли. Ночлежки переполнены людьми. Страдают бездомные и простые горожане, город наполнился туманом и смогом.
В индии очень много бедных людей, у них нет тёплой одежды и нет денег её купить, не у всех есть возможность купить электрический обогреватель и заплатить за электроэнергию. Люди утепляются чем могут и кладут в постель бутылки с тёплой водой из под крана.
А вот морозы из Норвегии перешли в Мексику. Там похолодало до минус 7 градусов. Гвадалахару завалило снегом. А в Норвегии плюс 19 как летом. Представляете себе Мексику? Там вообще такого не видели никогда! Вот и первые ласточки глобального изменения климата, специально для тех кто ещё не понял. Подписывайтесь ставьте лайки пусть другие тоже почитают.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9636845.html