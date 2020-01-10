«Кинжалы» и «Калибры» над Черным морем: как прошли учения двух флотов ВМФ РФ
09:44. 10 января 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Можно много поститься, много молиться и много добра делать, но если при этом будешь тщеславиться, то будешь подобен бубну, который гремит, а внутри пустой. Тщеславие опустошает душу.