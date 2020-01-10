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«Кинжалы» и «Калибры» над Черным морем: как прошли учения двух флотов ВМФ РФ

09:44. 10 января 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zLvPp6s4Jps

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